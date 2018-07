Inhalt Seite 1 — Aus den Unternehmungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Farbenfabriken Bayer AG in Leverkusen haben Ihren rund 40 000 Arbeitern und Angestellten angeboten, für die Jahresprämie 1954 zu besonders günstigen Bedingungen Bayer-Aktien zu erwerben. Bis zu einer Jahresprämie von 300 DM können 3 Bayer-Aktien im Nennwert von 100 DM zum Kurs von 150 erworben werden, so daß in diesem Falle das Betriebsmitglied 150 DM hinzuzahlen muß. Betriebsmitglieder mit einer höheren Jahresprämie als 300 DM können darüber hinaus Aktien im Nennbetrag bis zu einem Viertel ihrer Jahresprämie oder Sondervergütung erwerben für diese Aktien beträgt der Erwerbskurs 160 v. H. Im letzten Jahr konnten die Betriebsmitglieder unter ähnlichen Bedingungen Bayer-Aktien erwerben. Von dem Angebot haben damals rund 11 v. H. der Zeichnungsberechtigten Gebrauch gemacht.

Kaufhaus Köster Jetzt Kommanditgesellschaft auf Aktien. In der HV der Emil Köster AG, Düsseldorf, wurde beschlossen, die Gesellschaft unter Beitritt von Kaufmann Helmut Horten (Duisburg) als persönlich haftenden Gesellschafter in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien umzuwandeln. Die Firma heißt in Zukunft „Emil Köster Kommanditgesellschaft a.A.“ mit dem Sitz in Düsseldorf. Ferner wurde der Vorstand ermächtigt, an der Gründung der DEFAKA Kreditbank GmbH mit Sitz in Düsseldorf mitzuwirken. Diese Gesellschaft wird das bisher von der Emil Köster AG betriebene Teilzahlungsfinanzierungs-Geschäft in unveränderter Form weiterführen. Der neugewählte AR besteht aus: Heinz Osterwind (im Vorstand der Süddeutschen Bank AG), München (Vors.); Bankdir. Victor Ulbrich, München, Nürnberg Bankdir. Wilhelm Reinold, Hamburg Generaldir. Dr. Wilhelm Fonk, Nürnberg; Landgerichtsdir. Hans Gatermann, Duisburg; RA Wilhelm Großhans, Duisburg; als Ersatzmitglied Bankier Kurt Grünebaum, New York, sowie als Arbeitnehmervertreter: Anton Birk, Dortmund; Fritz Hage, Bremen, und Karl Jakob, Bremen.

Magirus-Deutz exportiert nach 68 Ländern. Das Ulmer Nutzkraftfahrzeugwerk der Klöckner-Humboldt-Deutz AG. kann zum Ende dieses Jahres ein weiteres Ansteigen der Produktion von Lastkraftwagen, Omnibussen, Kommunal- und Feuerlöschfahrzeugen feststellen. Zugleich mit größeren Inlandaufträgen erhöhte sich der Export und die Anzahl der Länder, die Magirus-Deutz-Fahrzeuge mit luftgekühlten Deutz-Dieselmotoren einführen, von 49 auf 68. Die Abnehmerstaaten sind z. B. die Niederlande, Belgien, Dänemark, Portugal, Türkei, Schweden, Schweiz, Norwegen und Südafrika. Insgesamt stellte Magirus-Deutz 35 000 Lastkraftwagen, Kipper und Sattelschlepper mit zusammen 140 000 t Nutzlast der Wirtschaft und dem gewerblichen Güterverkehr zur Verfügung. Die Produktion der 4,5 und 6,5 t Lkw mit den 4- bzw. 8-Zyl. luftgekühlten, Deutz-Dieselmotoren von 85 auf 170 PS konnte um 35 v. H., die der Kommunalfahrzeuge um 36 v. H., gegenüber 1953 gesteigert werden. Die Mehrproduktion von Magirus-Löschfahrzeugen und Drehleitern beläuft sich auf 4 v. H., die größtenteils in den Export flossen. Zusammengefaßt hat der Gesamtumsatz 1954 eine Steigerung von 6,3 v. H. gegenüber 1953 erfahren.

Die HV der „Albingia“ Versicherungs-AG, Hamburg, deren Hauptaktionär die Guardian Assurance Comp. Ltd., London, ist, beschloß, das Grundkapital 10:8 auf 4 Mill. DM umzustellen und 0,4 Mill. ges. Rücklage und 0,17 Mill. DM freie Rücklage zu bilden. Die schweren Verluste, die die Gesellschaft durch den Krieg erlitten hat, kommen in der Gegenüberstellung von 56,62 Mill. RM Aktiven in der RM-Schlußbilanz gegenüber nur noch 3,82 Mill. DM in der DM-EB zum Ausdrucke. gegenüber lich der Ausgleichsforderungen von 14,85 – in Mill. DM – und der zu aktivierenden Nacherhebungsprämien von 6,35 belaufen sich die gesamten Aktiven in der DM-EB auf 25,03. Außerdem wurden der HV die Abschlüsse seit der Währungsreform bis 1952 einschließlich vorgelegt. Während bis einschließlich 1950 Gesamtverluste von 1,59 entstanden sind, ergaben sich für 1951 und 1952. Gewinne, die nach Tilgung des Verlustvortrages und nach Abzug von gewährten 7c/d-Darlehen von 0,45 per 31. Dezember 1952, einen Gewinn von 1,32 bestehen lassen. Daraus werden der ges. Rücklage 0,10 und der Rückstellung für Steuern 0,60 zugeführt; überschießende 0,62 werden vorgetragen. Der Abschluß für 1953 wird im Januar 1955 vorgelegt werden. Es sollen erstmals nach Kriegsende 8 v. H. Dividende für 1953 verteilt werden. Auch das laufende Geschäftsjahr hat sich bisher befriedigend entwickelt, so daß zumindest mit einer Dividende in gleicher Höhe wie für 1953 gerechnet werden könne. – Ende 1952 hat die Albingia die Aktienmajorität der “Terra“ Lebensversicherung! AG, Berlin (AK: 2 Mill. RM) erworben. 1953 wurde der Name der Gesellschaft in „Albingia“ Lebensversicherungs-AG geändert und der Sitz nach Hamburg verlegt. Außerdem, hat die „Albingia“ 0,095 Mill. DM-Aktien der 1953 mit 3 Mill. DM Grundkapital gegründeten Münchener Hagelversicherungs AG, München, übernommen; davon sind bisher 25 v. H. eingezahlt.

VW-Werk Wolfsburg soll nur noch PKW herstellen. Das Volkswagenwerk in Wolfsburg wird im nächsten Jahr zum reinen. Personenwagenwerk ausgebaut. Es wird 1955 jedoch kein neues VW-Modell geben, erklärte der Generaldirektor des Volkswagenwerkes, Dr. Heinz Nordhoff, vor Kundendienstberatern, Verkäufern und zum erstenmal auch Gebrauchtwagenverkäufern des In- und Auslandes. Für das geplante Zweigwerk, in dem doppelt soviel Transporter produziert werden sollen wie jetzt in der Halle I in Wolfsburg, nannte Dr. Nordhoff noch keinen Standort. Große Investitionen würden daher im kommenden Jahr in Wolfsburg sowie an anderer Stelle notwendig sein. Dr. Nordhoff sagte ferner, daß die Tausend-Wagen-Grenze für das VW-Werk in Wolfsburg kein Problem mehr sei. Für 1955 nannte er erneut eine Produktion von 300 000 Einheiten.

Hundert Jahre Ravensberger Spinnerei. Die 99. HV der Ravensberger Spinnerei AG, Bielefeld, gedachte der vor 100 Jahren erfolgten Gründung des Unternehmens. Mit Rücksicht auf den schweren Existenzkampf, in dem die Leinenindustrie steht, wurde von einer Jubiläumsfeier Abstand genommen. Eine Festschrift schildert den Werdegang der Spinnerei, durch deren Gründung die Wirtschaftsentwicklung der Stadt Bielefeld weitgehend mitbestimmt wurde. Die Nachkriegszeit veranlaßte das als reine Flachsspinnerei gegründete und geführte Unternehnen zunächst in seinem Werk Wolfenbüttel und dann, angeregt durch die guten Erfolge, auch in Bielefeld Mischgespinste aus Zellwolle mit Tierhaaren und Wolle herzustellen, die heute etwa 30 v. H. des Gesamtumsatzes ausmachen. Lt. Beschluß der HV, In der 86,5 v. H. des 2 Mill. DM betragenden AK vertreten waren, wird der für 1953 ausgewiesene Gewinn von 1579 DM wieder vorgetragen, wodurch sich der Gewinnvortrag tut 0,215 Mill. DM erhöht. RA H Meyer III, Bielefeld, wurde in Stelle, des verstorbenen Fabrikanten G. Windel, Windelsbleiche, in den AR gewählt.

Die HV der Concordia Lebensversicherungs-AG, Köln, hat antragsgemäß beschlossen, das in der DM-EB auf 0,7 Mill. DM gleich. 35 v. H.) umgestellte AK wieder auf 2 Mill. DM zu erhöhen. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt mit einem Aufseid von 20 DM bei 50prozentiger Einzahlung. Außerdem wird für 1953 eine Aktionärdividende von 8 v. H. verteilt aus dem Gesamtgewinn von 2,81 Mill. DM werden 2,71 Mill. DM der Gewinnrücklage der Versicherten zugeführt. Die Gesellschaft, de im Berichtsjahr auf das 100jährige Bestehen zurückblickte, berichtet auch für 1954 von einer günstigen Entwicklung, u. a. in Industriegeschäft. Es ist gelungen, das seit fünf Jahren schwebende Problem der Altersversorgung der Freien Berufe einer Lösung zuzuführen. Der Versicherungsbestand hat jetzt 3/4 Mrd. DM überschritten und ist damit gut um die Hälfte höher als vor dem Kriege.