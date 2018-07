Nach den vergangenen vier Jahrzehnten ungewöhnlicher wirtschaftlicher Störungen ist es begreiflich, daß man bei jedem stärkeren konjunkturellen Ausschlag die Frage stellt, ob bei überwiegenden Haussetendenzer. bereits eine inflatorische Übersteigerung und ob bei deutlichem Preisdruck bereits die Anfänge einer schweren Depression vorliegen. Angesichts der neuesten Entwicklung ist es an der Zeit, die Dinge wieder mit größerer Ruhe zu betrachten. Gerade die Konjunkturforschung hat, rückblickend auf das abgelaufene Konjunkturjahr 1954 und vorblickend auf 1955, die Pflicht und das Recht, heute darauf hinzuweisen, daß eine solche ruhige Betrachtung der Konjunktur in einer deutlichen Verminderung der großen strukturellen sowie der von der Politik erzeugten wirtschaftlichen Spannungen ihre Berechtigung findet.

Nach einer langen Zeit krankhafter Exzesse der Preisentwicklung – nach oben oder nach unten – und einer rohen Kommando-Therapie dieser pathologischen Verhältnisse rückt seit Jahren der Markt wieder mehr und mehr in seine angestammte Rolle als Regulator des Wirtschaftsablaufs ein. Das Spiel des Marktes bedeutet aber stetige Veränderung der Preisstruktur und gelegentlich sogar eine gewisse Veränderung des Preisniveaus, die solange nicht als pathologisch angesehen werden darf, wie sie geringfügig bleibt. Blieben solche Preisbewegungen deshalb weiter untragbar, weil sie noch immer zu (jetzt in der Sache selber nicht mehr bebegründeten) Preispsychosen führen, so kann der Markt – nationalwirtschaftlich wie international – seine Wirtschaftslenkungsfunktion noch nicht ausreichend übernehmen. Gesundung und wachsendes Bewußtsein von dieser Gesundung müssen zum vollen Erfolg also zusammenwirken.

Der gegenwärtige starke Aufschwung in der Bundesrepublik, wie fast in ganz Westeuropa, bildet geradezu eine Art Probe auf diese psychologische Gesundung der Wirtschaft selbst, vor allem, da sich erfreulicherweise bisher fast überall die staatliche Wirtschaftspolitik und dabei vor allem die Kreditpolitik zu keinerlei voreiligen Restriktionsmaßnahmen hinreißen ließ und sich derartiger Maßnahmen auch in der Tat noch enthalten konnte. Jede derartige Maßnahme ist ja geradezu eine Proklamation, daß die Krankheit, die sie heilen soll, wirklich da ist, auch wenn sie sie vielleicht erst selbst endgültig erzeugt haben würde. Insofern hat die Wirtschaft (d. h. der Unternehmer) heute fast mehr Verantwortung als die Wirtschaftspolitik.

Die Konjunkturforschung kommt jedenfalls zum Schluß, daß die gegenwärtige Konjunkturentwicklung in der Bundesrepublik, in Westeuropa und in der gesamten westlichen Weltwirtschaft im Grunde sehr erfreulich ist und die Sorgen, die sich dabei ergeben, recht „angenehme“ Sorgen sind. Die Wirtschaft in der Bundesrepublik und in den meisten Ländern Westeuropas wächst wieder stark, und in den USA ist zumindest die „recession“, die Mitte 1953 begonnen hatte, zu Ende, wenn nicht sogar schon eine kleine Belebung begonnen hat. Gewisse partielle Schwächeerscheinungen im Bild der westlichen Konjunktur Ende 1954, wie die etwas lahme Welthandelsentwicklung, der anhaltende Preisdruck am Weltmarkt, vor allem bei industriellen Fertigwaren, die etwas gedrückte Lage einzelner Rohstoff- und Agrarländer in Übersee u. ä. m. stellen kein echtes Gegengewicht gegen jene günstigen Entwicklungen dar; alle diese schwachen Stellen in der westlichen Weltkonjunktur heilen aus, wenn – was nun wieder ziemlich sicher erwartet werden kann – die gesamte westliche Konjunktur im Grundzug eindeutig nach oben geht. In gewissem Sinne geben sogar gerade sie augenblicklich, die Garantie dafür, daß die Befürchtungen vor Übersteigerungen in der Preisentwicklung auch ohne die Gewißheit, im Zweifelsfalle doch noch die Notbremse der Konjunkturpolitik des Staates und vor allem der Zentralbanken ziehen zu können, unbegründet sind. Wenn man nur das „Importventil“ offenhält oder im Notfall (Bedenken sollte es da nicht geben) öffnet und auch die Ruhe nicht verliert, bis etwa die Inlandspreise die Schwelle, bei der die Auslandskonkurrenz wirksam werden kann, erreicht haben, kann sich bei der gegenwärtigen Weltmarktsituation ein anhaltender Preisanstieg überhaupt nicht entwickeln. Dies ist der Hauptunterschied gegenüber der Situation des „Korea-Booms“ von 1950 und 1951.

Die gegenwärtige Belebung ist das Ergebnis des immer wieder in Gang gekommenen Spiels der marktwirtschaftlich konjunkturellen Kräfte mit den fördernden und regulierenden konjunkturpolitischen Maßnahmen der letzten Jahre, die die Voraussetzungen für das jetzige Wirtschaftswachstum mit haben schaffen helfen. In der Bundesrepublik war es einmal die „autonome“ Einkommenskreation in 1953 (Erhöhungen der öffentlichen Gehälter und u. a. Senkung der Einkommen- bzw. Lohnsteuer), die im Inland die Endabsatzbasis geschaffen hat, auf der sich eine neue Investitionsbelebung aufbauen konnte; es war ferner die zurückhaltende Kredit- und Finanzpolitik von 1950/51 (damals zunächst gegenüber den Kräften der Korea-Hausse fast unwirksam erscheinend), die schließlich zur Stärkung der deutschen Exportsituation beitrug und die ungewöhnlich günstige Ausfuhrentwicklung, die Ende 1954 immer noch anhält, ermöglichte. Andauernde Ausfuhrsteigerung und vor allem hohe Ausfuhrüberschüsse haben die Wirtschaft unmittelbar angeregt und mittelbar über Verbesserung der Gewinnsituation und Senkung der Zinsen ebenfalls eine neue Investitionsbelebung induzieren helfen, die nun seit Herbst 1954 stark anläuft. Die Lohnerhöhungen Mitte 1954 haben unter diesen Umständen ebenfalls konjunkturstützend gewirkt. Daß der Verbrauch und die Verbrauchsgüterindustrie lange von dieser neuen Belebungswelle ausgespart blieb, paßt im Grunde genau so in das Bild dieser Phase der Konjunktur wie die Tatsache, daß sich die Auswirkungen der Binnenmarktbelebung auf die Einfuhr erst mit einer gewissen Verspätung voll entwickelte.

In dieses Bild einer durchaus normal und sehr erfreulich anlaufenden neuen Periode verstärkten Wirtschaftswachstums sind vermutlich nur deswegen einige Züge einer gewissen partiell-spekulativen Übersteigerung hineingekommen, weil nun auch Vorentscheidungen zugunsten einer westdeutschen Wiederaufrüstung fielen, und weil sowohl Ausmaß wie Einsatzpunkt und Tempo dieser kommenden öffentlichen Aufträge offensichtlich beträchtlich überschätzt worden sind. Auch diese Spekulationen werden aber letzten Endes durch das „Importventil“ ihre Korrektur erfahren, wenn sie sich nicht schon vorher aus den großen und ständig wachsenden Kapazitäten des Inlandes herausfinden.

Insgesamt wird offenbar die reale Expansionskraft einer modernen Wirtschaft z. T. in der Wirtschaft selbst bedenklich unterschätzt, und Wirtschaft und Wirtschaftspolitik haben 1955 eigentlich nur gemeinsam darauf zu achten, daß stoßartige Nachfrageerhöhungen, die im tatsächlichen Verbrauch meist nicht gerechtfertigt sind, vermieden werden, um das große Expansionspotential des Jahres 1955 voll realisieren zu können.