Hin und wieder trifft man auf dem Lande oder in kleinen Städten ein bäuerliches Gehöft, ein bürgerliches Haus, zumeist schon älteren Datums, deren Stützbalken über der Eingangstür die drei Buchstaben C + M + B eingeritzt tragen. Schon die Kinder wissen, daß es die Abkürzungen der Namen der Heiligen Drei Könige sind, denn Caspar, Melchior und Balthasar zählen zu den vertrautesten Gestalten des christlichen Kalenders. Allerdings, so ganz ernst genommen wurden die drei Heiligen im Volke nur selten, zumal in ländlichen Bräuchen spielten sie eine burleske Rolle.

Aber wer sie nun wirklich einst gewesen sind und was hinter ihrem geheimnisvollen Auftreten steckt, danach fragt in heutiger Zeit selten einer. Von den ältesten Quellen, den vier Evangelien, erzählt nur das Evangelium nach Matthäus ihre Geschichte. Die anderen erwähnen von ihnen kein Wort. Was erfahren wir nun durch Matthäus in seinem zweiten Kapitel? Zunächst einmal, daß hier weder von Königen gesprochen noch die Zahl drei genannt wird. Sondern es heißt einfach: die Weisen vom Morgenland. Im griechischen Text steht das Wort: Magoi, also Magier. Schon bei Herodot ist es die Bezeichnung für Priester aus der Landschaft Medien. Später wurde das Wort für die persischen Priester des Gottes Mithras gebraucht, während man die sternkundigen babylonischen Priester Chaldäer nannte. Als die Perser das babylonische Reich eroberten, verschmolzen die Kulte, und auch die Begriffe Magier und Chaldäer gingen ineinander über. Die Weisen vom Morgenland werden daher persisch-babylonische Priester und Astrologen gewesen sein.

Wie und warum aber wurden aus den Magiern Könige, und wer hat sie gekrönt? Die Antwort ergibt sich aus dem frühchristlichen Bestreben, bestimmte Weissagungen des Alten Testaments mit Geschehnisse aus dem Leben Christi in Verbindung zu bringen. Im Psalm 68 heißt es: „Die Fürsten aus Ägypten werden kommen, Mohrenland wird seine Hände ausstrecken zu Gott.“ Ferner Psalm 72: „Die Könige zu Tharsis werden Geschenke bringen, die Könige aus Arabien und Seba werden Gaben zuführen. Man wird ihm Gold aus Reicharabien geben!“ Und Jesaias, Kap. 60, verkündet: „Sabäer kommen in Haufen, Gold und Weihrauch bringen sie.“ So wurden aus den Magiern Könige, und einer von ihnen, der gute Balthasar, sogar zum Mohr. Auch wann sie gekrönt wurden, können wir ungefähr bestimmen. Die schreiblustigen Kirchenväter geben uns freundlicherweise einen Anhaltspunkt. Bei Tertullian, der um 160 in Karthago geboren wurde, steht der Satz: „nam et magos reges habuit fera oriens.“ Denn der Orient hatte auch Magier, die Könige waren. Dies ist wohl der erste uns übermittelte Hinweis auf die königliche Abkunft unserer Magier, den die christliche Legende in der Folgezeit übernahm.

Ebenfalls war es ein Kirchenvater, Origenes aus Alexandria, der in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts lebte und als erster von der Dreizahl der Magier spricht. Vielleicht, weil die 3 eine besonders heilige Zahl ist, vielleicht auch, weil die Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe, ihm die Dreizahl der Spender nahelegten. Im fünften Jahrhundert hatte sich die Dreizahl schon allgemein durchgesetzt, und die uns heute geläufigen Namen der Könige bürgerten sich ebenfalls mehr und mehr ein. In diesen: Zusammenhang ist auch nicht unnütz zu hören, was Luther über unsere drei Könige gesagt hat: „es ist nicht kund, ob ihrer zwei, drei oder wieviel gewesen sind. Ihrer wird ein Häuflein gewesen sein, unter welchen etliche Herren. Diese Magier oder Weissager sind nicht Könige, sondern gelehrte und erfahrene Leut in natürlicher Kunst, nicht anders, denn was die Philosophi in Griechenland und Priester in Ägypten und was bei uns itzt sind der hogen Schulen Gelehrten.“

Und was wurde aus den Heiligen Drei Königen? Sie starben wie wir alle und wurden begraben, wir wissen nicht wo. Bis die fromme Kaiserin Helena, die Mutter Konstantins, ihre Gebeine sammelte und sie der Kirche von Mailand schenkte, wo der Bischof Eustorzius sich vom Kaiser eine mamorne Lade für sie erbat. Dort ruhten die Heiligen bis zum Jahre 1164, als Kaiser Friedrich Barbarossa Mailand eroberte, die Drei-Königs-Reliquien mitnahm und dem Bischof Rainald von Dassel in Köln übergab, der sie in der Kölner Peterskirche beisetzte. Ein Teil von ihnen aber gelangte 1903 wieder nach Mailand und fand in der Sankt Eustorziuskirche seine Ruhestätte. E. A. Greeven.

