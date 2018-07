Inhalt Seite 1 — Chemie holt langsam auf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von W. A. Menne, Präsident des Verbandes der Chemischen Industrie

Noch ist es nicht möglich, über den Wirtschaftsablauf 1954 ein endgültiges Urteil zu fällen. Das hierfür unentehrliche Zahlenmaterial wird erst in zwei Monaten vorliegen. Nur mit diesem Vorbehalt läßt sich der Wunsch erfüllen, meinem Rückblick und Ausblick auch auf das Kapazitätsproblem einzugehen. Es ist aber durchaus richtig, gerade diese Frage in den Vordergrund zu stellen. Eine noch so imponierende Erfolgszahl büßt nämlich erheblich an Aussagewert ein, wenn sie sich nicht mehr in die richtige Relation bringen läßt. Unsere Chemiewirtschaft liefert dafür – leider – gleich mehrere Beispiele.

Strukturwandel im Export

Absolut betrachtet könnten wir mit unserem Chemieexport in 1954 ganz zufrieden sein. Er wird sich von den 2,3 Mrd. DM des Vorjahres auf etwa 3 Mrd. erhöht haben, auch der Anteil an der gesamten Warenausfuhr der Bundesrepublik stieg von 12,5 auf knapp 14 v. H. Dennoch darf man sich von solchen Zahlen nicht täuschen lassen. In die richtige Relation gebracht, haben sie folgend? Werte: am Chemie Welthandel haben wir fast 10 Jahre nach Kriegsende mit einem Anteil von 12 v. H. erst gut die Hälfte unseres Vorkriegsvolumens erreicht, während das größte Chemieerzeugerland, die USA, seinen Welthandelsanteil von 15 auf 28 v. H. erhöhen konnte und auch andere Länder, wie Großbritannien und die Schweiz, ihre Position zu unseren Lasten ebenfalls erheblich verbesserten. Kann man allgemein einen Strukturwandel unseres Exportes zugunsten der Investitionsgüter feststellen, so macht er sich auch im Chemiebereich durch gewisse Schwerpunktverlagerungen bemerkbar. Im Vergleich mit der Vorkriegszeit erhöhte sich der Anteil organischer und anorganischer Grundstoffe von 1/4 auf 1/3, während sich die Anteile von Teerfarben und Pharmazeutika als typische Konsumgüter, die früher je 17 v. H. ausmachten, praktisch halbierten. Die Erschwernisse im Exportgeschäft zeigen sich auch in einer Verschlechterung der Rentabilität dadurch, daß die preisgünstigeren Spezialerzeugnisse von Bulkwaren, die die Abnehmer selbst veredeln, verdrängt werden.

Aber das sind noch nicht alle Gründe, die die Freude über unseren wachsenden Chemieexport stark schmälern. Wenn schon jetzt bei vielen Handelspartnern diese einseitige Bevorzugung von Investitionsgütern festzustellen ist, so dürfte sich dieser Trend in Zukunft noch erheblich verstärken. Es ist, volkswirtschaftlich gesehen, durchaus nicht gleichgültig, was wir exportieren. So sehr wir im Prinzip eine internationale freie Konvertierbarkeit der Währungen bejahen, so sollten uns doch gewisse Erfahrungen des letzten Jahres vor übereilten Vorleistungen warnen. Bei einem grundsätzlichen Wegfall von Handelsvertragskontingenten können die konvertiblen Währungen u. U. den Konsumgüterexport in eine untergeordnete Rolle abdrängen und auf unsere Kosten zu einem Bezug von Gütern des Chemiebereiches aus dritten Ländern führen. Freie Konvertierbarkeit innerhalb großer Wirtschaftsräume bzw. auf der ganzen Welt soll ja schließlich den Welthandel ausweiten helfen, aber nicht seine Struktur in Unordnung bringen. Man wird, bei den schutzzöllnerischen Bestrebungen in den USA auch aufmerksam verfolgen müssen, wie sich der deutschamerikanische Handelsvertrag vom Oktober auswirken wird. Es verdient hervorgehoben zu werden, daß die Bundesrepublik ihre Chemieimporte so weitgehend liberalisiert hat, daß sie 1954 um fast 50 v. H. gestiegen sind.

Jahr der Normalisierung

Der Chemieumsatz der Bundesrepublik dürfte 1954 auf 12,3 bis 12,4 Mrd. DM gestiegen sein. Das ist eine Zuwachsrate von 14 v. H., während sie bei der Gesamtindustrie wiederum bei 10 v. H. liegt. Es läßt sich dabei feststellen, daß der Genesungsprozeß der chemischen Industrie, der erst ab 1950 in Erscheinung treten konnte, allmählich zu einer Normalisierung der Produktionsverhältnisse führt. Die durch Nachkriegszeit und Zonentrennung zerrissene Verbundwirtschaft wiederherzustellen, ist die erste Voraussetzung für eine rationelle Chemiewirtschaft. In diesem Normalisierungsprozeß hat 1954 eine wichtige Rolle gespielt. Die rege Bautätigkeit der chemischen Industrie, die manchen zu falschen Schlüssen verleitet, soll nämlich in erster Linie diesem Verbund dienen und die Kapazitäten auf den Bedarf abstimmen. Der Eiserne Vorhang mit allen seinen Folgen belastet uns mit Überkapazitäten, von denen die der Seife allgemein bekannt ist, und mit Engpässen, wie sie bei einer Reihe von Industriechemikalien noch vorhanden sind. Hier liegt auch die Erklärung für die starke Erhöhung des Produktionsindexes bei organischen Industriechemikalien von 216 im Januar auf wahrscheinlich 250 im Dezember. Selbst bei den anorganischen Erzeugnissen war die Steigerung kaum weniger stark; hier erhöhte sich der Produktionsindex (1938 = 100) in den ersten 10 Monaten um 25 Punkte auf 189 oder um 15 v. H.