Von Marc Stahl

Ein Kentauf, der einer Schillerschen Ballade nicht ohne Schwierigkeiten entflohen war, hatte in den Höhlen des Parnaß einen sinngemäßen Aufenthalt gefunden, der, wenn auch etwas kühl und muffig, für ein Fabelwesen seine Reize besaß.

Ab und zu war er aufgewacht und hatte in Zeiten hellenistischer Renaissance sein etwas kümmerliches Brot durch Modellstehen verdient. Alle hundert Jahre war ihm das geglückt.

Als ein Fremdenführer seine Höhle erschütterte, wachte er auf, rieb sich den Schlaf aus den Augen, gähnte, schüttelte sein braunes Fell, das durch Motten etwas gelitten hatte, zierlich zurecht und hob schnuppernd die Nase in die Luft – die Luft roch seltsam, anders als in anderen Jahrhunderten.

Er wiegte nachdenklich den Kopf hin und her. Es war weder der süße Duft der Akazien noch der des Lorbeers; diese griechische Mischung hatte er noch in der Nase. Nein, es roch widerlich!

Er beschloß, nicht vor Nacht aufzubrechen, denn sein Erscheinen rief immer großes Aufsehen hervor. Er trainierte inzwischen ein wenig für den Fünfzigtausend-Meterlauf, den er vorhatte, galoppierte donnernd in der Höhle umher, machte öfters Kniebeugen und Hüpfen am Ort, um die Glieder etwas geschmeidig zu machen.

In den Ruhepausen repetierte er griechische Geschichte. Er murmelte: „Trojanischer Krieg 1194 bis 84, Erste Olympiade 776, Schlacht bei Thermopylä 480.“ Hier verweilte er ein wenig und beschloß, nicht weiter in die Neuzeit – so nannte er alles, was danach kam – vorzudringen. Er steckte den Kopf aus der Höhle, sah, daß es Abend geworden war, und stürmte mit Gewieher über die Felsblöcke ins Tal.