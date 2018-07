Inhalt Seite 1 — Der Wähler A Seite 2 Auf einer Seite lesen

Erinnern Sie sich noch des „Schützen A“? Das war der Durchschnittssoldat schlechthin. Es gab ihn in Wirklichkeit nicht, und es gab ihn eben doch.

Der A lebt auch in der heutigen Zeit. Nennen wir ihn, da er das Wahlrecht besitzt, kurz den „Wähler A“. Es gibt ihn natürlich nicht, und es gibt ihn eben doch.

Dieser Wähler A ist von dem parlamentarischen Betrieb in unserer Bundesrepublik in höchstem Maße enttäuscht. Er ist der Meinung, daß die Vertreter des Volkes Männer von überdurchschnittlicher Qualität sein müßten, die uneigennützig und fleißig, ernst und voller Verantwortungsbewußtsein ihrer parlamentarischen Arbeit nachgehen und nur die Interessen des Volkes und der Bundesrepublik – oder in den Landesparlamenten des Landes – wahren sollten. Der Wähler A begreift es nicht, ja er hat nicht das geringste Verständnis dafür, wenn er sieht und hört, daß das Parlament, ein Gremium solcher bedeutenden Persönlichkeiten, sich aufführt wie ... nun, wie es häufiger geschieht. Beifall und Mißfallen müssen sein – das erkennt er an –, „Pfui“ und „Buh“ sind schon weniger standesgemäß – meint er. Erregtes lautes

Durcheinanderschreien oder gar Beleidigungen und Beschimpfungen erscheinen ihm eines solchen Hauses, dem die staatliche Gesetzgebung zusteht, unwürdig. Der Wähler A sagt nicht viel. Er hat das „Dritte Reich“ hinter sich; damals durfte er nichts sagen. Er ist froh, daß diese Zeit zu Ende ist und daß nicht einer, sondern die vom Volke gewählten Männer über die großen Fragen der Politik, über Steuern und Gesetze zu entscheiden haben. Aber er möchte, daß der Kampf um die Dinge mit Sachlichkeit und unter Beachtung der Meinung des politischen Gegners vor sich gehe.

Der Wähler A sieht, so wird es nicht gemacht. Nun, man hat im Parlament wohl einen unglücklichen Tag gehabt. Aber er vermerkt solche „unglücklichen Tage“ häufiger. Er merkt, mit wie wenig Geschick Dinge vorbereitet werden, die sorgfältig vorzubereiten nötig gewesen wäre. Die Wahl Gerstenmaiers zum Bundestagspräsidenten war eine dürftige Darbietung. Mußte das sein? So fragt sich der Wähler A.

Und langsam beginnen bei ihm Zweifel aufzukommen, ob diese Volksvertreter auch wirklich die „Crème der Nation“ sind. Wie war das mit Schmidt-Wittmaack? Seine Partei hat es ja gesagt, wie man als knapper Durchschnitt durch etwas Mitarbeit langsam und ohne aufzufallen es auch bis zu einem Bundestagsmandat bringen kann. Das Vertrauen zu „denen da oben“ hat bei den Wähler A einen gehörigen Dämpfer bekommen.

Die Gesetzgebungsmaschine läuft langsam. Der Wähler A meint, das muß wohl so sein; es muß ja auch alles reiflich überlegt werden. Aber neulich, da ging es einmal sehr schnell. Das war – richtig, das war damals, als man sich die Diäten zubilligte. Da waren sich alle Parteien sofort einig, und der Beschluß war schnell gefaßt. Die Gesetze zugunsten der Kriegsopfer, das Heimkehrergesetz und vieles andere für arme Schlucker ging viel langsamer, und für den einzelnen kam sehr viel wenigtr dabei heraus. So sieht der Wähler A die Sache. Nun, in diesem Punkt ist er wohl nicht im Recht. Gerade diejenigen Abgeordneten, die ihre Pflicht so auffassen, wie A sich das erhofft, können neben ihrer Parlamentstätigkeit einen Beruf bestimmt nicht voll ausüben. Persönlicher Reichtum ist selten geworden, soll auch nicht Voraussetzung der Abgeordnetentätigkeit sein. Wer seine Pflichten als Parlamentsmitglied ernst nimmt, dem muß man also wohl den Unterhalt gewähren. Anders ist es praktisch nicht möglich. Und Diäten für Hunderte belasten die Staatskasse nicht so wie Renten für Millionen. Aber der Wähler A überlegt sich das nicht so genau. Er hört mit Staunen, wie schnell das eine beschlossen wird und wie langsam das andere von der Stelle kommt. Und seine Abneigung gegen die Parlamentarier nimmt zu.