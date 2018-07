Jede Zeitung erwartet von ihren Lesern, daß sie sich ins Unvermeidliche fügen und ein bestimmtes Maß von Druckfehlern tolerieren. Ab und zu ein Dehnungs-h zuviel oder zuwenig, ein inkorrekt geschriebener Name, alle heiligen Zeiten eine fehlende Zeile –, dagegen gibt es keine sicher wirkende Medizin. Unangenehmer sind die sinnstörenden Druckfehler, die beim Leser noch mehr Großzügigkeit fordern, aber meistens auch finden. Ein klassisches Beispiel gehört in die Tradition der Wiener Journalistenschule und wird dort heute noch erzählt: Im Impressum der ersten Nummer der Neuen Freien Presse stand klar und sachlich „Verantwortlich für den Dreck: Dr. Sowieso.“ Aber die Leser vermuteten gleich, daß es sich nur um den Druck handeln könne, und die Neue Freie Presse entwickelte sich zu einer berühmten Zeitung, ja, zu einer Institution Österreich-Ungarns, die noch in unsere Zeit hineinragt.

Vom Druckfehlerteufel besonders verfolgt war in den Zeiten der Monarchie der Kronprinz. Berühmt geworden ist die Affäre einer Berliner Zeitung, die eine Meldung mit den Worten begann: „Der Kornprinz hat geruht...“ Am nächsten Tag brachte man eilig eine Richtigstellung, aber der Druckfehler bemächtigte sich der Sache abermals. Jetzt stand dort: „Infolge eines bedauerlichen Druckfehlers hieß es gestern in unserem Blatt, der Kornprinz habe geruht... – es sollte natürlich heißen, der Knorrprinz habe geruht.“ Die Angelegenheit war jetzt schon außerordentlich unangenehm, so daß sich die Redaktion zu einer zweiten Berichtigung entschloß, die unter neuerlicher Mitwirkung des Druckfehlers hieß: „Der Kronprinz hat gehurt.“ In diesem Stadium stellte man das Berichtigen ein.

Noch peinlicher kann sich die sogenannte „Verhebung“ auswirken. Von einer Verhebung spricht man, wenn bei der Korrektur ganze Zeilen in Meldungen kommen, in die sie nicht hineingehören. So bekam ein Provinzblatt eines Tages zwei Meldungen aus Berlin und druckte sie ab. Die eine lautete: „Seine Königliche Hoheit der Kronprinz traf heute um 9 Uhr früh auf dem Bahnhof Friedrichstraße ein. Er wurde von Ihrer Majestät der Kaiserin empfangen und in das Schloß geleitet.“ Die andere Meldung lautete: „Auf der Friedrichstraße entkleidete sich heute früh um 9 Uhr ein Mann und versuchte nackt die Schaufenster zu besichtigen. Er wurde festgenommen und in eine Irrenanstalt gebracht.“ Infolge der Verhebung aber erschien die eine Meldung in folgender Fassung: „Seine Königliche Hoheit der Kronprinz traf heute um 9 Uhr früh auf dem Bahnhof Friedrichstraße ein. Er wurde festgenommen und in eine Irrenanstalt gebracht.“ Die andere Meldung aber hieß: „Auf der Friedrichstraße entkleidete sich heute früh um 9 Uhr ein Mann und versuchte nackt die Schaufenster zu besichtigen. Er wurde von Ihrer Majestät der Kaiserin empfangen und in das Schloß geleitet.“ Die Geschichte ist in Erinnerung geblieben, nicht aber was der Hofmarschall dazu gesagt haben mag. Ebenso sind die Reaktionen unbekannt geblieben, als eine Zeitung im Jahre 1903 beim Tode Leos XIII. mit der Schlagzeile erschien: „Der Heilige Kater gestorben.“

Dies alles lief jedenfalls friedlich ab, dagegen konnten Verhebungen und Druckfehler dieser Art die Autoritäten des Dritten Reiches zu peinlichen Untersuchungen gegen Redakteure und Setzer veranlassen. Das geschah zum Beispiel, als im Berliner Lokalanzeiger in einer Heß-Rede stand, der Nationalsozialismus sei die größte Freiheitsberaubung aller Zeiten. Herr Heß hatte freilich von der „größten Freiheitsbewegung aller Zeiten“ gesprochen und wollte den Setzer bestrafen, der auch gleich verhaftet und fristlos entlassen wurde. Nach verschiedenen Interventionen gab Heß sich dann mit den Entschuldigungen des Setzers zufrieden, so daß dieser wieder seinen Arbeitsplatz beim Lokalanzeiger erhielt. Vielleicht hatte Heß auch selber eingesehen, daß der Druckfehler immerhin kein sachlicher Fehler gewesen war. Ungefähr zur selben Zeit, nämlich nach dem 30. Juni 1934, berichtete ein Hamburger Blatt, daß „die SA in unverbindlicher (statt: unverträglicher) Treue hinter dem Führer“ stehe. Ein andermal sprach der Gauleiter Kube in Kottbus über den Begriff des totalen Staates, um sodann in der Lausitzer Landeszeitung zu lesen, daß er vom toten Staat geredet und dafür stürmischen Beifall geerntet habe.

Unter solchen Umständen wird es niemanden wundern, daß in einem Artikel von Richard Tüngel, dem es darum ging, den Bundeskanzler „bei seinen vielfältigen politischen Verpflichtungen zu entlasten“, zu lesen war, daß man den Bundeskanzler bei diesen Verpflichtungen „entlassen“ solle. Eine Anzahl von Lesern haben nicht darüber hinweggelesen, sondern telephonisch oder brieflich auf den Fehler aufmerksam gemacht. Das haben wir zur Kenntnis genommen. Hätten wir eine Berichtigung bringen sollen? F.