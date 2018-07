o. e., Hamburg

Helmut Schiefelbein aus Stargard in Pommern, heute in Hamburg wohnhaft, beschloß eines Tages im Dezember, sich den neuen Flüchtlingsausweis zu beschaffen. Er brauchte ihn, da der alte Ausweis nicht mehr gilt.

Helmut Schiefelbein brauchte fast vier Monate, um alle Unterlagen zu besorgen, die den Aufenthalt Schiefelbeins in seiner Heimat 1937 und 1939, seine vor fünfzehn Jahren vollzogene Eheschließung und überhaupt die Existenz seiner Person hinreichend glaubhaft beurkundeten. Das klingt zwar schrecklich kompliziert, wäre aber gar nicht so, hätte Schiefelbein die Tasche voll amtlicher Ausweise aus der alten Heimat. Für die verlangten Ausweise gaben alte Freunde und Bekannte aus Pommern bereitwillig Auskunft, wie umgekehrt Schiefelbein bereits in zwei Fällen nächsten Heimatfreunden für deren Flüchtlingsausweise ähnliche Bestätigungen ausgeschrieben hätte und seine Unterschrift amtlich besiegeln lassen mußte.

Mit der Erlangung der neuen Ausweise waren aber Geldausgaben in Höhe von 17,32 DM verbunden. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

1. Fahrt zum Bezirksamt und zurück zum Abholen der Ausweisantragsbogen = 0,50 DM.

2. Arbeitsversäumnis im Wert = 1,25 DM.

3. Einschicken der Formulare = 0,12 DM.