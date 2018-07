Inhalt Seite 1 — Ein „silbernes“ Jahr ging zu Ende Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von W.-O. Reichelt

Das Jahr 1954 hat für die Grundstoffindustrien zwar nicht allzu rosig begonnen, es endete aber in einer mehrmonatigen Hausse. In den letzten Wochen ist jeder Tag ein goldener Sonntag für Eisen, Stahl, Kohle und auch für die Energiewirtschaft gewesen. Der Querschnitt der zwölf Monate bringt als Saldo die Zensur: Ein silbernes Jahr.

So gut wie geendet sah 1954 zu Beginn allerdings nicht aus. Eisen und Stahl hatten Auftrags- und Beschäftigungssorgen weit und breit. Neue große Kapazitäten aus den Remontage- und Wiederaufbauprogrammen wuchsen auf einen schwachen Käufermarkt zu und vergrößerten die Sorgen für die Zukunft. Kohle und Koks wurde in Millionen Tonnenmengen auf die Halden gekippt und fraßen den Zins teurer Überbrückungskredite. Zwangsfeierschichten verdüsterten das Bild der Ruhr; vorzeitige Pensionierungen sowie Ausmerzung lässiger-Arbeitskräfte verbreiteten Nervosität in den Städten und Dörfern der Kumpels und Hüttenmänner.

Aber mit der Frühjahrssonne wurden schlagartig die Wolken weggepustet. Eine kräftige Belebung setzte von der Nachfrageseite her ein, erstreckte sich sehr bald auf die Breite der Eisen-, Stahl- und Walzwerksprogramme und griff einige Monate später auch auf den Steinkohlenbergbau über. Aus der Auftragsbelebung wurde schon bald eine Auftragshausse. Die Kapazitäten, die teilweise nur noch zu 40 v. H. ausgenutzt waren, liefen schnell auf 60, 80 und noch mehr Prozente und sind gegenwärtig bis zur letzten Leistungstonne ausgenutzt. Dennoch werden Lieferfristen von drei, vier und sechs Monaten genannt, und manche Auftraggeber erteilen heute schon Bestellungen auf Lieferungen für das erste Halbjahr 1956 – so z. B. einige Werften des norddeutschen Raumes.

Eisen und Stahl hat den Charakter des Verkäufermarktes wiederbekommen. Das ist, gesamtwirtschaftlich gesehen, des Guten fast ein wenig zuviel. Dennoch ist im großen und ganzen eine erstaunliche Preisdisziplin gehalten worden. Wurde im Tiefpunkt der Krise durch die Hohe Behörde ein Abschlag auf die Listenpreise von 2,5 v. H. genehmigt (mit dem damals fast unglaubwürdigen Zusatz, daß man in guten Zeiten auch auf einen Satz bis zu 2,5 v. H. über die Listenpreise hinaufgehen könnte), so ist inzwischen das Disagio in ein Agio verwandelt worden und die Morinet-Marge voll ausgenutzt.

Dennoch hat der Auftragszufluß keine Minderung erfahren. Der saisonübliche Rückgang ist im Dezember nicht eingetreten. Die Bilanz der Stahlerzeugung 1954 wird nach den Rekordmonaten des Herbstes eine Jahresmenge von etwa 17,4 Mill. t Rohstahl zeigen und damit die Erzeugung des Vorjahres um mehr als 2. Mill. t übertreffen. Die gegenwärtige Stahlproduktion von 1,65 Mill. t im Monat oder fast 60 700 Tagestonnen bedeutet praktisch für die Bundesrepublik eine Jahresstahlleistung von knapp 20 Mill. t. Diese Zahl zeigt deutlicher als alle Darstellungen, was in den vergangenen Jahren an der Ruhr und im Salzgitter-Gebiet, in Westfalen und im süddeutschen Raum in der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie an Wiederaufbau und Modernisierung geleistet worden ist.

Gleich Günstiges läßt sich auch vom Steinkohlenbergbau sagen. Ganz unerwartet sind die jüngsten Tagesförderungen, die laufend Ergebnisse von über 450 000 t brachten. Solche Tagesleistungen hat es seit Kriegsende noch nicht gegeben. Der arbeitstägliche Durchschnitt im Oktober ergab 454 000 t. Der November zeigt ein ähnliches Bild, Das Jahresergebnis des deutschen Steinkohlenbergbaues wird rund 128 Mill. t bringen und somit eine größere Zuwachsrate aufweisen als 1953, das 124 Mill. t nach 123 Mill. t in 1952 aufwies.