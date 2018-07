Inhalt Seite 1 — Einheitlich feste Börsen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Noch nie seit der Währungsreform hat es ein Jahr mit einer so einheitlichen Börsentendenz gegeben, wie sie uns die abgelaufenen zwölf Monate gebracht haben. Das Bemerkenswerteste Ist daran, daß sie einheitlichfest war, denn Rückschläge in der Aufwärtsbewegung hat es bei den Aktien kaum gegeben, soweit sie eintraten, waren sie lediglich markttechnisch bedingt. Die feste Grundtendenz haben sie keinen Augenblick in Frage gestellt.

Wenn der Durchschnittskurs innerhalb von 11 Monaten von 107 v. H. auf 162 v. H. gestlegen ist, eine Reihe von Werten die 200-Prozent-Grenze weit überschritten hat, wenn – einige Sonderfälle über 300 v. H. hinaus börsenmäßig bewertet werden, dann stellt sich die Fragenach der Berechtigung dieser Kurse zwangsläufig. Es hat an Warnern vor dieser raschen, ja oft hektischen Aufwärtsbewegung nicht gefehlt. Die Banken haben ihrer Kundschaft mehr als einmal zu Gewinnrealisationen geraten, jedoch ist die Hausse in jedem Fall über diese Mahnungen und Ratschläge hinweggegangen. Sie mußten deshalb wirkungslos bleiben, weil es eine bessere Geldanlage als die in Aktien in diesem Jahr kaum gegeben hat.

Selbstverständlich sind die jetzigen Kurse von der Rendite her nicht mehr zu begreifen; denn wer allein nur auf hohe Zinsen sieht, wird immer noch am vorteilhaftesten durch die festverzinslichen Papiere bedient. Der gute Absatz in solchen Werten beweist auch, daß die Zinserwägungen eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Aber wem will man es bei Beginn einer neuen Aufrüstung mit einer Staatsbelastung von vielen Milliarden verdenken, wenn er neben der Rendite auch an die Substanz denkt? Hinzu kommt noch, daß die Dividenden gegenüber den Kursgewinnen bisher eine untergeordnete Rolle für den einzelnen Aktionär gespielt haben.

Geldflüssigkeit, Steuerreform, Kapitalerhöhungen, Rückgewinnung der Souveränität, Rüstung, steigende Dividenden und Mehrheitskäufe waren im vergangenen Jahr die Triebkräfte für das nach oben ziehende Kursniveau. Die geringe Reaktion auf die Steigerungen deutet an, daß auch in den ersten Monaten des nächsten Jahres noch mit festen Bösen gerechnet wird. Die Verkürzung der Spekulationssteuerfrist von 12 auf 3 Monate läßt zwar theoretisch die Möglichkeit Vermehrter Abgaben ab Januar 1955 zu; ob von der größeren Bewegungsfreiheit jedoch sofort ausgiebig Gebrauch gemacht wird, muß bezweifelt werden. Sie wird erst an Wert gewinnen, wenn sich der Aktienmarkt aus seiner seit Jahren andauernden Erstarrung durch Einführung neuer Aktien löst. Das Grundkapital hat sich – wie die Commerz-und Diskonto-Bank in ihrem diesjährigen statistischen Bericht über das Börsenjahr 1954 feststellt – seit 1949 nur um rund 250 Mill. DM bei den vorhandenen 550 Industriegesellschaften (ohne Entflechtungswerte) erhöht. Zum wesentlichen Teil geschah dies nur dadurch, daß in der Zwischenzeit einige Steinkohlen-Aktiengesellschaften hinzugekommen sind, die früher als bergrechtliche Gewerkschaften betrieben wurden. Wenn man bedenkt, daß heute annähernd bei der Hälfte aller Aktiengesellschaft, deren Aktien an den Börsen gehandelt werden, maßgebliche

Großaktionäre vorhanden sind und der Nennwert des Grundkapitals dieser Unternehmen nur rund 11 Mrd. DM ausmacht, so kann man ermessen, wie gering das flottante Angebot an den deutschen Wertpapierbörsen inzwischen geworden ist. Dieser für das Funktionieren des Kapitalmarktes keineswegs erfreuliche Zustand wird verschärft durch die Interessenkäufe der Versicherungsgesellschaften, die neuerdings in großem Maßstab als Aktienkäufer auftreten.

Betrachtet man die Entwicklung auf den einzelnen Märkten, dann kann man feststellen, daß die Montanaktionäre in 1954 für alle Diskriminierungen, die seit 1945 ihre Papiere begleitet haben, entschädigt worden sind. Durchschnittlich zogen die Montanaktien um 79 v. H. an und verzeichnen damit weitaus die schärfste Steigerung gegenüber allen anderen Akten. Die Bilanzen zeigen an, daß in den letzten Jahren gut verdient worden ist. Wenn diese Tatsache keinen (oder lediglich eilen geringen) Niederschlag bei den Dividenden fand, dann nur deshalb, weil die Gesellschaften voll von den ihnen im § 36 des Investitionshilfegesetzes eingeräumten Sonderabschreibungen Gebrauch gemacht haben. Die heraufgesetzen Kurse tragen also der Substanzanreicherung Rechnung. Weitere Anregungen bezog der Montanmarkt durch die Rückverflechtungsabsichten der Alt-Gesellschaften, die nur in großen Zügen bisher bekannt sind.

Die IG-Farben-Nachfolgegesellschaften haben sich den Platz, den die alten IG-Farben-Aktien an ten deutschen Vorkriegsbörsen einnahmen – gemessen an den veränderten Verhältnissen – zurückerobern können. Ihre Kurssteigerungen betrugen in den ersten 11 Monaten dieses Jahres 70 v. H. Gefördert durch anhaltende Auslandskäufe haben die drei großen Gesellschaften (Bad. Anilin, Farbwerke Hoechst und Bayer) ziemlich einheitlich den Kurs von etwa 230 v. H. erreicht. Obgleich noch keineswegs sicher ist, daß die IG-Farben-Gruppe zu den ersten Unternehmen zählen wird, die ihren Aktionären über eine Kapitalerhöhung das Geschenk eines Bezugsrechtes macht, hält man das Ende der Aufwärtsbewegung noch keineswegs für gekommen. – Die dritte Gruppe der Entflechtungen werte, die Großhanken-Nachfolger, haben ihr Kursniveau „nur“ um 44 v. H. erhöht. Immerhin verzeichnen die Institute Kurse, die an der 200-Prozent-Grenze liegen. Anlaß für das Kaufinteresse waren bei ihnen die guten Dividenden sowie die Aussichten auf einen Wiederzusammenschluß der dreigeteilten Großbanken, sobald die Pariser Verträge in Kraft getreten sind.