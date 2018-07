Inhalt Seite 1 — Facharbeiter sind Mangelware Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Salzmann

Im abgelaufenen Jahr ist die Zahl der Beschäftigten auf nahezu 17 Millionen angestiegen und die Arbeitslosigkeit auf 0,821 Millionen abgesunken. Dieser hohe Beschäftigungsgrad spiegelt die Expansion der Wirtschaft wider, die ihrerseits auf einer sehr guten konjunkturellen Grundlage basiert. Wie die langfristige Konjunkturbeobachtung bestätigt, wird auch diesmal die Genugtuung über den erreichten Status durch die fühlbarer werdende Verknappung an Arbeitskräften getrübt. Der Arbeitermangel hemmt die Produktion, zwingt zu längeren Lieferfristen und verursacht Störungen im zügigen Ablauf des wirtschaftlichen Geschehens.

Die Standortverteilung der deutschen Industrie hat, durch wichtige Faktoren begünstigt, Schwerpunkte der Gütererzeugung geschaffen. Hier besteht seit langem eine überdurchschnittliche Konzentration der arbeitenden Bevölkerung, die trotzdem nicht genügt, um den steigenden Bedarf an Arbeitskräften zu stellen. Hingegen werden die industriearmen Zonengrenzbezirke, die wegen des hohen Anteils an Vertriebenen unter stärkerer Arbeitslosigkeit leiden, von keinem allgemeinen Arbeitermangel betroffen. Mithin stellt sich die Arbeiterkalamität zunächst als regionales Problem dar, ist aber im Grunde eine Frage der beruflichen Vorbildung der notwendigen Arbeitskräfte; denn es mangelt besonders an Facharbeitern. Und Facharbeiter vermögen auch die Grenzbezirke aus ihrem Arbeitslosenreservoir kaum noch anzubieten ...

Facharbeiter bilden das Gerippe im Personalkörper jedes Betriebes. Den Facharbeiter braucht eine Automobilfabrik genau so dringend wie ein Baugeschäft oder ein Bäckermeister. Die deutsche Berufsordnung kennt die Gepflogenheit, daß Facharbeiter eine ordentliche Lehre durchlaufen und möglichst mit einer Prüfung abgeschlossen haben. Wer kurzfristig für spezielle Arbeitsverrichtungen angelernt wird, gilt als angelernter oder Spezialarbeiter. Die dritte Gruppe: die ungelernten Arbeiter brauchen keine berufliche Vorbildung.

Nun fragt sich, welchen Anteil besitzen die Facharbeiter überhaupt an der Gesamtzahl der beschäftigten Arbeiter? Leider liegen darüber keine ausreichenden Zahlen aus neuester Zeit vor. Man kann lediglich auf die mit der Volks- und Berufszählung gekoppelte Zählung der in nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstätten Beschäftigten am 13. September 1950 zurückgreifen. Von insgesamt 14 213 137 beschäftigten Personen gehörten etwas mehr als die Hälfte (7 354 025) dem Arbeiterstande an. 3 121 240 (42,03 v. H.) wurden als Facharbeiter gezählt. Seitdem hat sich der Beschäftigtenstand um etwa ein Fünftel vermehrt. Ob jedoch der Bestand an Facharbeitern in gleichem Ausmaß zugenommen hat? Das zu wissen, wäre für die Beurteilung der gegenwärtigen Situation recht wichtig.

Vermutlich hat sich die Zahl der Facharbeiter in geringerem Umfang vermehrt, weil der Arbeitsmarkt nicht genügend Reserven bot. Von dem Beschäftigungsanstieg seit 1948 haben zuerst die Facharbeiter profitiert. Die Ausweitung der Kapazitäten vieler Unternehmungen ist mit einer Verstärkung des Facharbeiterstammes einhergegangen. Von 1950 an beginnt schon die Verknappung der Facharbeiter. Was die Arbeitslosigkeit noch an Reserven brauchbarer Facharbeiter – auch in den Grenzbezirken – enthielt, das haben die Betriebe eingestellt. Dafür nur ein Beispiel: von 1950 bis 1954 ist nach dem Stand von Ende Juni die Zahl der beschäftigten Maurer von 380 521 auf 480 916 gestiegen (26,4 v. H. Zunahme), gleichzeitig hat die Zahl der arbeitslosen Maurer von 23 854 auf 4653 abgenommen (80,9 v. H.). Soweit die Arbeitsstatistik andere Fachberufe aufführt, ergeben sich auch bei ihnen ähnliche Relationen.

Mit Erfolg läßt sich der Facharbeiterstamm nur durch die Ausbildung des Berufsnachwuchses aufstocken. Wegen der im Durchschnitt dreijährigen Lehrzeit führt dieser Weg nicht schnell zum Ziel. Ein Betrieb hat wenig wirtschaftlichen Weitblick gezeigt, wenn er jetzt erst – im Zeitpunkt der Knappheit von Facharbeitern – beginnt, in größerer Zahl Lehrlinge auszubilden. Im allgemeinen trifft das auch nicht zu. Bei der Arbeitsstättenauszählung 1950 sind 723 582 Lehrlinge festgestellt worden. Ihr Anteil an den damals beschäftigten Facharbeitern beträgt 23,1 v. H. Von dem Durchschnitt weicht die Wirtschaftsabteilung „verarbeitendes Gewerbe“ mit 28,2 v. H. Lehrlingen ab. Hier macht sich die stärkere Lehrlingsausbildung des Handwerks bemerkbar, dessen „Vorratsausbildung“ häufig der Industrie zugute kommt.