Die Erkenntnis, daß leistungsstarke Eltern in allen Tierrassen die Voraussetzung für eine gute Nachkommenschaft sind, ist uralt. In allen Zweigen der landwirtschaftlichen Nutzviehhaltung, ja sogar in der Wildhege, kennt man die Verbesserung der Zucht und dadurch des wirtschaftlichen Ertrages durch Ankauf von Vater- oder Muttertieren aus Spitzenzuchten. Je hochgezüchteter jedoch ein Produkt ist, um so unsicherer ist die Aussicht, daß sich Leistungskraft und Charakter von Vater oder Mutter auf die Kinder vererben.

In der Vollblutzucht zeigte der Wiederaufstieg des Gestütes Waldfried im letzten Jähre mit den Spitzenpferden „Mangan“ und „Baal“, neben anderen, daß züchterisches Können und gewissenhafte Pflege allein den Erfolg nicht garantieren. Vor und nach dem ersten Weltkrieg leuchtete der blau weiße Dreß dieses Stalles in vielen großen Rennen, „Fels“, „Faust“, Pergolese“, „Festino“ und andere Namen des Frankfurter Stalles sind unvergessen. Dann verblaßte sein Ruhm hinter Schlenderhan und Erlenhof. Fast 20 Jahre kamen die Waldfrieder, trotz mancher Erfolge nicht mehr zu höchsten Ehren.

1952 leitete der Derbysieg von „Mangan“ die bessere Zeit ein und nun konnte Graf Sprety, als gewinnreichster Stall, mit weit über 200 000 DM Gewinnsumme, die Früchte seiner ausdauernden Züchterarbeit ernten.

Auch bei den deutschen Trabern kam eine alte Familienzucht in diesem Jahre zu einem neuen verdienten Erfolg. Schon vor der Jahrhundertwende begann Hinrich Heitmann, ein Vierländer Bauer, der zu den Mitbegründern des deutschen Trabersportes im Jahre 1874 gehörte, Renntraber auf seinem Hof hinter dem Elbdeich in Altengamme zu züchten. Kurz vor seinem Tode wurde dort Maiennacht geboren, die „Maienpracht“, die Mutter von „Permit“ (1945) brachte. „Permit“ wurde der schnellste bisher in Europa gezogene Traberhengst. Er stellte bei seinem Siege im Solvalla-Jubiläums-Rennen 1952 mit 1:17,3 seinen Rekordvorgänger Probst (1:17,4) in den Schatten und triumphierte 1953 in Paris im Prix d’Amerique über die europäische Traberelite.

Die großartigen Erfolge des „Epilog“-Sohnes, der insgesamt 458 620 DM ertraben konnte und von 124 Rennen 58 gewann und 51 mal placiert waren, veranlaßten Walter Heitmann, seinen Züchter, ihm bereits 1951 Stuten zuzuführen. Auf der Hamburger Jährlingsschau 1953 errangen seine Produkte neben mehreren Plätzen den 1. Preis der Stuten (Wallgunde) und den 1. Preis der Hengste (Permits Erster).

Zehn Permit-Kinder sind in dieser Saison gelaufen und haben zusammen vierzehn Rennen und 32 297 DM gewonnen. Mit „Wulf“, dem Sohn der „Reditta“, hat W. Heitmann einen Glückswurf getan. Dieser Fuchshengst gleicht seinem berühmten Vater auch im Äußeren. Schon vor seinem Erstauftreten am 13. Juni kursierten Wunderdinge über seine Leistungen. Auf der Bahrenfelder Bahn schlug er dann auch seine Gegner glatt. Im Hinrich-Heitmann-Erinnerungsrennen in Bahrenfeld krönte er sein großartiges Debutantenjahr, das zugleich für die von Hinrich Heitmann begründete Zucht eine Bestätigung war, mit einem Siege über beste Dreijährige. Im Hamburger Pokal hatte er mit 1:23,8 einen neuen deutschen Nachkriegs-Zweijährigen-Rekord aufgestellt. – Können und Glück gehören zu Erfolgen in der Zucht. A. F. v. Ö.