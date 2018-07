st., Husum

Kurz vor Weihnachten konnte die erste Hallig Nordfrieslands, Oland, ihr „Lichtfest“ feiern. Die Schleswig-Holsteinische Stromversorgungs-AG konnte den elektrischen Strom für die rethgedeckten Häuser der nur von 45 Menschen bewohnten Insel einschalten, die bisher, wie alle anderen Halligen, nur mit Petroleum beleuchtet worden war. Das etwa fünf Kilometer lange Kabel wurde auf dem Damm, der von Dagebüll aus die Hallig bei normalem Wasserstand mit dem Festland verbindet, unterirdisch verlegt. Auch die Hallig Langeness – mit über 100 Einwohnern eine der größten –, erwartet in den nächsten Wochen das Aufleuchten der in den meisten Häusern schon installierten elektrischen Beleuchtung.

Sämtliche Leitungen dürfen der Sturmflutgefahren halber nicht als „Freileitungen“ auf Masten gezogen, sondern müssen unterirdisch verlegt werden. Der Verbindungsdamm zum Festland ist der Fahrweg der wohl seltsamsten Verkehrsverbindung in Deutschland, einer Lore, die mit einer Art Rahsegel auf Schienen laufend bei günstigem Wind zwischen Dagebüll auf dem Festland und der Hallig Oland verkehrt.

Der Elektroeinbruch auf einem Teil der neun Halligen an der schleswig-holsteinischen Westküste verändert teilweise die für Westdeutschland einmalig „urtümliche“ Lebens- und Wirtschaftsform dieser Inseln, die durch ihre Lage unter der Höhe der normalen Sturmfluten ihren Bewohnern eine ungewöhnlich mühselige Existenz bieten. Nur eine der größten Halligen (Hooge) wurde in den letzten Jahrzehnten mit einem Sommerdeich gesichert, der sie während der Sommermonate vor Überflutung schützt und damit den Anbau von Getreide ermöglicht. Auf den kleineren Inseln ist nur Gräserwirtschaft möglich, wobei das Land noch in der altdeutschen Besitzform der „Allmende“ genutzt wird, bei der es keinen Privatbesitz gibt, sondern jedem Haushalt nur die Gräsung einer festen Zahl von Schafen und Rindern gestattet wird. Landbesitzer ist die Inselgemeinde. Diese repräsentiert auch innerhalb des Landkreises eine sich selbst verwaltende Gemeinde. Die Hallig Gröde zum Beispiel ist mit 19 Einwohnern in fünf Gehöften auf je einer Warft wohl die kleinste Gemeinde des Bundesgebietes. Auf ihr stellt eine Familie den Bürgermeister, die zweite den Posthalter, die dritte den Gastwirt, während die übrigen beiden Familien und Warftbesitzer die Einwohnerschaft darstellen. – Da die Viehwirtschaft ohne jede Bodenbearbeitung und Düngung betrieben werden muß, entspricht die Lebensform der Halligbewohner auf den kleineren Halligen etwa der eines „seßhaften Nomaden“ auf der „Hirten-Sammler-Kulturstufe“ – um so mehr, als die Ernährung der Insulaner noch heute durch das Sammeln von Wildgemüse und Möweneiern sehr weitgehend ergänzt werden muß. Die gesammelten Eier bilden zusammen mit Vieh, Wolle und Milcherzeugnissen die einzigen Überschußprodukte der Halligwirtschaften, aus deren Ertrag die unumgänglichen Einkäufe, mit denen sich die Halligen vor der Sturmflutperiode im Herbst für mehrere Monate mit Zucker, Mehl, Salz versehen, getätigt werden können. Zur Einsparung der Kohlenzukäufe wird sogar heute noch der Kuhmist als Herdfeuerung benutzt, der im Frühjahr von den Halligleuten mit Stiefeln festgetreten, an der Luft getrocknet und zu „Ditten“ zerbrochen wird.