Die Automobilindustrie Frankreichs arbeitet auf einem vom Ausland durch hohe Zollmauern und Importkontingente fast hermetisch abgeschlossenen Inlandmarkt und stellt heute den einzigen Industrieabschnitt in Frankreich dar, in dem die Nachfrage das Angebot übersteigt. Die Produktionsstagnation vom Vorjahr ist längst überwunden: in der Zeit vom 1. Januar bis zum 31. August wurden 380000 Wagen erzeugt, gegenüber 316000 in der gleichen Zeit des Vorjahres. Die Produktionssteigerung erreicht also mehr als 20 v. H. Bei verschiedenen Modellen übersteigen die Bestellungen bei weitem die Produktionskapazität. Während für den französischen Kleinwagen, dem 4 CV Renault, Lieferfristen bis zu sechs Monaten bestehen, muß man auf die Lieferung des 203 Peugeot ein Jahr warten. Und der billigste französische Kleinwagen, der 2 CV Citroen, kann sagar erst zwei Jahre nach der Bestellung geliefert werden.

Vier große Firmen stehen sich auf dem Inlandmarkt gegenüber: die Regie Renault. Simca Ford (beide Firmen haben kürzlich fusioniert), Citroen und Peugeot. Die Konkurrenz dieser vier Großbetriebe hat bereits zu erheblichen Preisnachlässen geführt, die bei verschiedenen Wagentypen bis zu 50000 ffrs ausmachten. Es ist anzunehmen, daß weitere Preisreduktionen folgen werden, weil die Ämortisierung des Maschinenparkes (vor allem bei den Großfirmen) weit vorgeschritten ist, die Produktionskapazität fast hundertprozentig ausgenutzt wird und heute bereits auf längere Sicht disponiert werden kann. Frankreichs Automobilmarkt kann zudem zumindest für die nächsten zwei Jahre nicht nur mit einer gleichbleibenden, sondern mit einer ansteigenden Nachfrage rechnen.

Der BojMn ist um so bemerkenswerter, als vor 18 Monaten noch die Krise in der französischen Automobilindustrie akut war und Renault bereits Entlassungen und Produktionseinschränkungen vorbereitete. Selbstverständlich würde sich diese Situation ändern, wenn die Importe freigegeben werden würden und . H, Paris, im Dezember ie Automobilindustrie Frankreichs arbeitet auf einem vom Ausland die Regierung den Zollsatz von 57 v. H. (auf ausländischen Druck hin) reduzieren müßte. Denn während zum Beispiel das deutsche Volkswagenmodell heute in Frankreich nicht unter 650000 ffrs zu haben ist, kostet der 4 CV Renault, der in der Type dem deutschen Wagen entspricht, nur 399000 Francs. Dieser Betrag gleicht aber dem deutschen Inlandpreis des Volkswagens. Es besteht indessen gar kein Zweifel, daß man in Frankreich dm deutschen Volkswagen dem 4 CV Renault bei weitem vorziehen würde. Dies ist bereits aus der Tatsache ersichtlich, daß die wenigen Volkswagen, die offiziell nach Frankreich importiert werden können, schon ein Jahr vorher vergebe sind, obwohl sie im Vergleich zu anderen französischen Typen relativ teuer kommen.

Die günstigen Perspektiven der französischen Automobilindustrie beruhen einerseits auf einer langsamen, aber doch steten Kaufkrafterhöhung weiter Bevölkerungskreise, andererseits auf dem Vorhandensein eines großen Parks veralteter Modelle, die nach und nach ersetzt werden müssen. Dazu kommt, daß der Absatz in den Territorien der Union Francaise bei weitem nicht seinen Höhepunkt erreicht hat. In der Metropole selbst nimmt übrigens der Verkauf auf Kredit stark zu. Auch der französische Automobilexport entwickelt sich günstig und man erwartet für dieses Jahr eine Erweiterung um etwa 15 v. H. Es darf jedoch nicht vergessen werden, daß der Automobilexport mit 15 v, H subventioniert wird und daß die Firmen überdies noch ihre Wagen im Ausland um etwa 10 v. H unter dem Inlandpreis anbieten, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Die Renaultwerke erzeugten in den ersten acht Monaten dieses Jahres 127 576 Personenwagen, gegenüber 100511 im gleichen Zeitabschnitt 1953, bei einer Gesamtproduktion von rund 200000 Einheiten. Citroen und Peugeot, die vor einiger Zeit eine Interessengemeinschaft bei getrennten Betrieben und getrennter Leitung gegründet haben (aber diese Interessengemeinschaft kann sehr wohl der erste Schritt zu einer Fusionierung sein und damit die Konzentration der