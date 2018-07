Inhalt Seite 1 — In der Amüsiermaschine Seite 2 Auf einer Seite lesen

Fröhliche Feste brachten einst im Jahresablauf des bäuerlichen Daseins Herbst und Winter. Es waren Feste der Freude, daß das Jahr gut zu Ende gegangen und seine Früchte gebracht hatte, daß man mit vollen Scheuern ruhig dem Winter entgegensehen konnte. Der Bauer hatte sein Haus bestellt, nun liebte er es, wenn zu Kirchweih und Jahrmarkt eine fremde glitzernde Welt aus buntem Tand sein Dorf verzauberte oder die Landstadt, in der er sein Vieh verkaufte und Kleider und Schuhe und Ackergeräte einhandelte. Er bewegte sich vorsichtig in dieser Welt und ließ ihre flüchtige heimatlose Gaukelei nur gelten, wo sie für wenige Groschen unterhaltsame Schaustücke und ein behagliches Vergnügen bot. Er ließ sich mit seinem Mädchen gemächlich in glitzernden Karussells herumkutschieren, bewunderte Zauberkünstler und Kraftmenschen, streifte mit scheu-begehrlichen Blicken die grell geschminkten Schaubudenschönen, gruselte sich auch gern ein wenig beim Zersägen einer Jungfrau und im Geisterlabyrinth, das so schöne Gelegenheit bot, sein Gretchen schützend in den starken Arm zu nehmen. Und natürlich ließ er etwas springen für Schnaps und Bier und Pfefferkuchenherzen, und wenn es zu einer handfesten Rauferei kam, so gehörte auch das zur Festesfreude.

Der jahreszeitliche Rhythmus der Feste hat sich im Leben der Großstadt genau so erhalten, wie das herbstliche Drachensteigenlassen, obwohl die Buben auf den Baugrundstücken zu jeder Jahreszeit Drachen steigen lassen könnten, denn Aufwinde gibt es zwischen den hohen Häusern immer. Die großen Städte haben also auch heute noch wie eh und je ihre Volksfeste zum Jahresausklang, und München, die Hauptstadt eines Landes, dessen Bevölkerung noch soviel Verbindung mit dem Bäuerlichen hat, macht mit seinem Oktoberfest den Anfang, in Hamburg ist es später der Dom und dann folgen Fasching und Karneval.

Aber was ist, auch in München, aus den Jahrmärkten geworden! Ein Inferno des Lärms, ein ungeheuerlicher Nervenverarbeitungsprozeß. Die Maschine ist über den Jahrmarkt hergefallen, sie preßt die Menschen massenweise durch die Amüsierapparate, um sie betäubt, erschöpft und gerädert wieder auszuspeien.

Es gibt wahrhaft teuflische Konstruktionen von Amüsiermaschinen. Ein Breughel oder ein Dante hätten sie ausdenken können... Da gibt es beispielsweise diesen riesigen Zylinder, in dessen Innern eine Scheibe rotiert. Wer sich auf diese Scheibe stellt, wird im rasenden Schwung der Zentrifugalgewalt an die Wände des Zylinders gepreßt, indes die Scheibe sich nach unten senkt. Dort kleben die Menschen verzerrt und häufig grünbleich die Gesichter, bis sie langsam heruntergleiten. Und nennen es Vergnügen...

Eine diabolische Übertreibung des gemütlichen alten Karussells, auf dem einst alt und jung im flimmernden Licht auf prächtig geschnitzten Pferden sich stolz in der Runde drehte, streckt lange Stahlarme aus, an deren Enden runde Töpfe die Vergnügungsreisenden aufnehmen. Das Teufelskarussell kommt in Fahrt, die Stahlarme richten sich auf, immer rasender wird die Bewegung ... da, auf dem Höhepunkt beginnen auch noch die Töpfe zu rotieren und der Zuschauer unten fängt die Fetzen eines schrillen Kreischens auf.

Diese surrealistischen Alpträume von Karussells finden sich in mancherlei Abarten auf den mechanisierten Jahrmärkten. Sie rasen als endlose Raupengespenster um ihre eigene Achse, sie verdunkeln sich plötzlich, kippen um, lassen die Paare durcheinander purzeln, wodurch der Nervenriß noch einen Sexkitzel bekommt... Denn auch das gehört zur Amüsiermaschine: die mechanische Aufreizung des Sexuellen, die mechanische Entblößung. Das Teufelsrad oder das Toboganlaufband, auf dem Frauen im Angesicht von Tausenden mit strampelnden Beinen nach oben sausen, was haben sie noch gemein mit der Koketterie der fliegenden Dirndlröcke beim bäuerlichen Tanz? Auch den gibt es noch auf der Münchner „Wies’n“ zu sehen, auch Schichtl’s Puppentheater ist noch da, die Athletenbude und das sanft sich wiegende Glitzerkarussell, in dem Hand in Hand frische junge Bauernpärchen sitzen, indes eine waschechte Ländlerkapelle die vertrauten heimatlichen Weisen spielt, die man in Bayern in Stadt und Land nicht müde wird, tagtäglich am Radio zu hören.

Diese unmodern gewordenen Requisiten ursprünglicher Jahrmarktsfreude wirken neben den Amüsiermaschinen wie ein Posamentierwarenlädchen, in dem ein altes Fräulein aus Schüben und Schachteln bunte Bänder verkauft, neben dem neonbeleuchteten Betonbau eines Kaufhauses. Aber sie stehen am Rande und die Amüsiermaschine triumphiert.