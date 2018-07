Die Verwaltung der Klöckner-Humboldt-Deuts AG.‚ Köln, teilt mit, daß sie aus dem genehmigten Kapital 5 Mill. DM neue Aktien zum Kurse von 133 v. H. hat begeben können, um damit den Erwerb der Beteiligung an der Vereinigte Westdeutsche ehe Waggon Waggonfabriken AG.‚ Köln, die inzwischen. über 90 v. H. beträgt, konsolidieren.Gleichzeitig wird die Kläckner-Humboldt-Deutz AG. dieser Tochtergesellschaft erhebliche Mittel zur Durchführung von Investitionen zur Verfügung stellen. Die Beträge sind zur Durchführung von Rationalisierungsmaßnahmen bestimmt Z.

Constantln-Verkauf perfekt. Der Verkauf der Aktienmehrheit der Bergbau AG. Constantin der Große, Bochum, an die Italienische Staatseisenbahn ist nunmehr perfekt, wie von der Firma Fried. Krupp, Essen, bestätigt wurde. Die Bergbau AG beschäftigt rd. 10 000 Mann; die Jahresförderung liegt bei 2,1 Mill. t Kohle, die Kokserzeugung beträgt nahezu 1 Mill. t. An der früheren Gewerkschaft Constantin der Große war Krupp mit 51 v. H. beteiligt.

AR-Wahl bei Bayerische Hypotheken- und Wechselbank. In der ao. HV der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank wurden an Stelle der verstorbenen Mitglieder des AR Bankdir. Dr. von Schoen, Frankfurt/Main, und Dipl-Ing. Hans Notis, München, Dr. h. c. Heinz Thielevn (Vorstandsmitglied MAN), Nürnberg, und Gutsbesitzer Dr. Herbert von Malaisep, Neuried, in dem AR gewählt, außerdem als Ersatzmitglieder Dr. Werner Regnault, München RA Adolf Schrott (Teilhaber von Martini & Co., Haunstetten), Augsburg, und Dir. Josef Martin (1. Fa. Josef Martin Feuerungsbau GmbH., München).