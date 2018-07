Von Vera E. Poole

Nicht nur in hygyienischer Hinsicht stellen die verwahrlosten Wohnquartiere eine Gefahr dar. Mindestens so groß ist die moralische Gefährdung, insbesondere der Kinder. Oft ohne Aufsicht gelassen von ihren Eltern, von denen beide, Mann und Frau, zur Arbeit gehen, wachsen sie in einer sittlich verkommenen Umgebung auf. Die englische Fürsorgerin Vera E. Poole erzählt im folgenden von ihren erschütternden Erfahrungen in den Londoner Elendsvierteln. Über andere Aspekte dieses Problems hat sie sich in der vorigen Ausgabe (DIE ZEIT Nr. 51 vom 23. Dezember) geäußert.

London, im Dezember

Die Zustände in einem verwahrlosten Hause werden oft noch dadurch verschlimmert, daß Mieter, die einander nicht leiden können, zu dicht zusammenwohnen und zum Beispiel ein einziger Wasserhahn oder eine einzige Toilette für vier oder fünf Familien ausreichen müssen. Auch ein gemeinsames Treppenhaus, für dessen Reinigung niemand verantwortlich ist, kann zu Unzuträglichkeiten führen. Dort, wo Zimmer ineinander übergehen, so daß eine Familie ihren Wohnraum nur durch den einer anderen erreichen kann, entwickeln sich gespannte Beziehungen und jenes bohrende Gefühl der Hoffnungslosigkeit, das Männer und Frauen zu Opfern ihrer Nerven werden läßt.

Bei zwei mir bekannten Londoner Familien geht es folgendermaßen zu: Das eine Zimmer gehört einer Frau, die fünf Kinder von einem Inder hat und jetzt mit einem anderen Mann zusammenlebt, von dem sie wieder ein Kind erwartet. In dem kleineren, äußeren Zimmer wohnt ein Ehepaar mit einem siebenjährigen Jungen und einem sechsjährigen Mädchen. In diesem Zimmer kann nicht mehr stehen als ein Bett, in dem alle vier schlafen. Licht kommt nur durch eine kleine Klappe an der Decke. Beide Familien kochen auf einem Herd, der oben am Treppenabsatz steht. Die beiden Kinder spielen bis elf Uhr abends auf der Straße, weil sie nicht eher ins Bett gehen können, als bis alle Erwachsenen sich für die Nacht zurechtgemacht haben.

Vor ein paar Tagen suchte mich eine Frau auf und bat mich, ihre Wohnung anzusehen. Sie hat vier kleine Kinder. Der Mann ist krank und arbeitslos. Sie leben im Erdgeschoß eines Hauses in einer Straße, deren übrige Häuser von Bomben zerstört und nicht wieder aufgebaut sind. Das Haus ist völlig verwahrlost. Vor allem aber beschwerte sich die Frau über die Mieter des oberen Geschosses – lauter Männer, von denen einer schon im Gefängnis gesessen hat, während die anderen mit kriminellen Taten renommieren. Diese Kerle kommen spät abends nach Haus, stoßen die Haustür mit den Füßen auf, gehen lärmend nach oben und beenden ihren Tag mit dem Absingen gemeiner Lieder, zu denen sie auf dem Fußboden den Takt stampfen. Die Kinder sind durch dies Treiben völlig verschüchtert und finden keinen Schlaf. Eins von ihnen hat sich ein Nervenleiden zugezogen und liegt im Krankenhaus.

Ich ging hin und sah mir das Haus an. Am schlimmsten schien es den Vater mitgenommen zu haben. Er war nicht mehr Herr seiner Nerven und zitterte die ganze Zeit. Die Behörde, sagte er, habe ihn vor kurzem zur Räumung seiner Wohnung in einer Nachbarstraße gezwungen, weil das betreffende Haus sich als Bordell herausgestellt hatte. Aber dies hier sei weitaus schlimmer. Er nannte mir die unflätigen Worte, die ihm und den Kindern zugerufen würden, und erzählte, daß einer der Burschen von oben eines abends eine Flüssigkeit durch die Ritzen in der Decke auf den Kopf des kleinsten Kindes hätte herunterlecken lassen, so daß seine Frau eine Wanne über die Betten der Kinder hatte halten müssen.