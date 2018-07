a. n., Stettin

Kurz vor Weihnachten, nach elfmonatiger scharfer Handhabung der am 9. Januar 1954 von der volkspolnischen Regierung erlassenen Zollerhöhungen für den Versand von Geschenkpaketen an die in den deutschen Ostgebieten zurückgebliebenen Deutschen, hat eine neue Ausführungsbestimmung zu diesem Erlaß spürbare Milderung seiner Härten herbeigeführt. Zum Zweck einer Ermäßigung der Zollgebühren sind die polnischen Verwaltungsbehörden in den deutschen Ostgebieten angewiesen worden, die „Bedürftigkeit des Empfängers beschleunigt festzustellen“. Im Ermessen der polnischen Woiwodschafts- und Kreisverwaltungen steht es, auf schriftlichen Antrag und nach Prüfung der Familien- und Einkommensverhältnisse des Empfängers eine Ermäßigung der Zollsätze zwischen 30 und 50 Prozent zu verfügen.

Das polnische Außenhandelsministerium hatte die Zolltariferhöhungen im Januar mit der Begründung erlassen, die Kaufkraft des Zloty müsse erhalten bleiben, da infolge der „von feindlichen Kräften gesteuerten Paketaktionen“ akute Gefahr für die polnische Währung bestanden habe. Die Zollerhöhungen hatten einen rapiden Rückgang der Paketsendungen zur Folge; ihre Zahl sank von annähernd 400 000 Geschenkpaketen im Jahre 1953 auf 100 000 Pakete in der Zeit vom Januar bis zum Oktober 1954. Nur ein kleiner Teil der Adressaten war imstande, die hochgesetzten Gebühren zu entrichten. Die neue Regelung kann insbesondere für die arbeitsunfähigen und mittellosen Deutschen eine Linderung ihrer Not bedeuten.