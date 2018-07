Schon seit Jahren ist festzustellen, daß mit der steigenden Produktivität der westdeutschen Industrie auch der freiwillige Sozialaufwand zugenommen hat. Die wichtigste und wohl auch umfangreichste Informationsquelle über den freiwilligen Sozialaufwand bilden zweifellos die Geschäftsberichte der Aktiengesellschaften, die in zunehmendem Maße auch Angaben über den freiwilligen Sozialaufwand enthalten. Allerdings tritt dabei der Unterschied in den Berichterstattungen recht deutlich zutage. Ein Gesamtergebnis gibt daher nur die untere Grenze des Aufwandes, der in Wirklichkeit nicht unbeachtlich höher liegen dürfte. In den Geschäftsberichten und Bilanzveröffentlichungen der Aktiengesellschaften für 1953 finden wir bei 484 Gesellschaften Angaben über den freiwilligen Sozialaufwand, d. s. etwa 40 v. H. aller industriellen Aktiengesellschaften. Insgesamt haben diese Gesellschaften 5,10 Mrd. DM Aktienkapital, und sie zahlten 4,90 Mrd. DM Löhne und Gehälter aus, während der freiwillige Sozialaufwand mit 655,52 Mill. DM angegeben wird. Demnach betrug der freiwillige Sozialaufwand bei diesen Gesellschaften durchschnittlich 12,9 v. H. des Aktienkapitals bzw. 13,4 v.H. der Lohn- und Gehaltssumme.

Die Streuung des freiwilligen Sozialaufwandes zwischen den einzelnen Industriezweigen ist sehr groß. In der Eisenerzeugung z.B. wird der durchschnittliche freiwillige Sozialaufwand mit 19,2 v.H. des Aktienkapitals bzw. 16,1 v.H. der Lohn- und Gehaltssumme angegeben, während in einigen Verbrauchsgüterindustrien mit schlechterer Rentabilität der Aufwand auf 3 bis 5 v. H. der Lohn- und Gehaltssumme herabsinkt. Der Zusammenhang zwischen der Produktivität der einzelnen Industriezweige und dem freiwilligen Sozialaufwand ist unverkennbar.

Eine Reihe von Aktiengesellschaften berichtet aber schon seit mehreren Jahren sehr ausführlich über ihren Aufwand und gibt dabei auch die einzelnen Verwendungszwecke und die dafür aufgewendeten Beträge bekannt, so daß man nicht nur die steigende Tendenz des Sozialaufwandes als solche erkennen kann, sondern auch sehr aufschlußreiche Wandlungen innerhalb des freiwilligen Sozialaufwandes. Während in den ersten Jahren der Aufwand zum großen Teil für allgemeine Sozialleistungen gemacht wurde, wächst in den späteren Jahren ständig der Anteil der unmittelbaren Zuwendungen an die Betriebsangehörigen Nachdem die Sozialbauten in den Betrieben fertiggestellt waren, wurden sehr erhebliche Aufwendungen für Betriebswohnungen gemacht, und indes letzten Jahren wächst die Bedeutung der unmittelbaren Erfolgsbeteiligungen in verschiedenen Formen, die immer mehr auf die tatsächliche Erfolgsgestaltung der Unternehmen abgestellt werden. In nicht wenigen Fällen ist die Jahresprämie zu einen Teil unmittelbar auf die Dividenden der Aktiengesellschaft abgestellt. Wenn der Dividendensatt steigt, wächst auch die auszuzahlende Prämie.

Ein sehr bemerkenswertes Beispiel für die wachsende Bedeutung der Prämie findet sich im Bericht der Continental Gummi-Werke AG Hannover an ihre Belegschaftsmitglieder, in dem die freiwilligen Sozialleistungen mit den Umsätzen bzw. den Löhnen und Gehältern während der letzten Jahre verglichen werden. Setzt man den Stand von Ende 1949 gleich 100, dann ergibt sich bis Ende 1953 folgende Steigerung: Freiwillige Sozialleistungen 131, Mengenumsatz 132, Löhne und Gehälter 144, Weihnachtsgratifikation und Werkleistungsprämien 175. Die Zahlenreihe dürfte symptomatisch für die allgemeine Entwicklung sein, wenngleich die einzelnen Zahlen betriebsbedingt sind,

Die geschilderten Wandlungen des freiwilligen Sozialaufwandes zeigen wiederum, wie die Kapitalbildung das beste Mittel zur Steigerung des Lebensstandards ist. Man hat deshalb auch so manches kritische Wort dahingehend gehört, daß es besser wäre, den Erfolgsanteil nicht in unmittelbare Kaufkraft zu verwandeln, sondern der wirtschaftlichen Stärkung, d. h. also der Vermögensbildung der Arbeitnehmer zuzuführen. Das dürfte jedoch weniger durch Dispositionen von oben als durch eine zweckmäßige Aufklärung der Empfänger geschehen, um diese zu veranlassen, die Jahresprämien möglichst zu sparen und dadurch eine eigene zusätzliche Sicherung für ihre Zukunft zu schaffen. Dieser Gedanke wird sicherlich schon von einem erheblichen Teile der Arbeitnehmer durchgeführt, indem Teilbeträge gespart werden. Ein anderer Teil der Empfänger macht mit diesem Gelde jährlich größere Anschaffungen, die in gewissen Grenzen auch Kapitalbildung darstellen oder auf lange Sicht das tägliche Leben ohne Zweifel recht angenehmer gestalten.

Die Stetigkeit des Anstieges der freiwilligen Sozialleistungen mit der allgemeinen Wirtschaftsbelebung hat von gewerkschaftlicher Seite die Behauptung ausgelöst, daß die freiwilligen Sozialleistungen schließlich nur vorenthaltene Löhne seien. Diese Betrachtung übersieht, daß der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens erst nach Abwicklung des ganzen Geschäftes bzw. eines bestimmten Geschäftzeitraumes zu sehen ist. Dieser Erfolg hängt von einer Fülle von innerbetrieblichen und außerbetrieblichen Einflüssen ab. Je weniger die Unternehmungsführung durch hohe Kosten in ihrer Bewegungsfreiheit am Markte eingeengt ist, um so besser kann sie alle Marktchancen für ein gutes Jahresergebnis ausnutzen. Es wäre falsch, die Bewegungsfreiheit dadurch einzuengen, daß man auf dem Wege höherer Löhne und damit steigender Kosten die Marktstellung verschlechtert, während gleichzeitig ein wichtiger Grund zur Leistungssteigerung eines jeden einzelnen im Betriebe zur Erreichung einer höheren Prämie beseitigt werden würde. Pl.