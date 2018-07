Ich hatte mir vorgenommen, nicht eine Sibe von Politik zu schreiben. Nicht einmal das Wort wollte ich zu Papier bringen, denn weder Tiere noch Blumen verstehen es. Und die Menschen? Nun, ob sie etwas davon verstehen, das ist gerade die Frage, von der hier einmal nicht die Rede sein soll. Sicher ist jedoch, daß sie sich nicht um die Politik kümmern, wenn sie sich mit Tieren oder Blumen befassen. Ist das nicht allein schon ein Grund, Tier- oder Blumenfreund zu werden?“ – Diese Sätze stehen in:

Frank Vogl: liebes kleines Gartenhaus. Von Blumen, Tieren und Menschen. (Droste Verlag, Düsseldorf, 110 S., 5,50 DM).

Nicht ohne Grund stehen auch im Titel die Menschen an dritter Stelle. Blumen und Tiere haben durchaus den Vorzug in diesem auf das Liebenswürdigste hingeplauderten Büchlein, das beileibe keine hausbackene Gartenlaube-Seele zum Vater hat, sondern einen klugen, ja, skeptischen Kopf, der die Gründe einer noch möglichen positiven Weltansicht da sucht, wo allein sie zu finden sind: im Elementaren. Ihm ist dabei obendrein ein kleines „Handbuch der Gartenpflege“ gelungen, das niemanden zwingt, seine philosophische Seite als conditio sine qua non anzunehmen. th