Die ehemaligen Kleinbetriebe der Friedr. Krupp, Essen, in Stahlerzeugung und Kohlenförderung wurden, wie erinnerlich, am 31. August 1953 auf Grund alliierter Anordnungen in die Holding Hütten – und Bergwerke Rheinhausen AG, Rheinhausen, eingebracht. Jetzt legt das Unternehmen seinen ersten (neun Monate umfassenden) Abschluß per 31. Dezember 1953 und zugleich die Abschlüsse für das Hüttenwerk und die Bergwerke vor. Per Saldo verbleibt bei der Holding ein kleiner Gewinn von 114 000 DM, der vorgetragen wird. Das AK von 65 Mill. DM (zu dem noch nicht begebene Wandelschuldverschreibungen von 32,5 Mill. DM hinzukommen) befindet sich zu 100 v. H. im Besitz von Alfried Krupp, ist jedoch durch Treuhänder seiner Verfügung entzogen. In der Holding liegen 100 v. H.-70 Mill. DM Aktien der Hüttenwerk Rheinhausen AG, 100 H.-30 Mill. DM Aktien der Bergwerke Essen-Rossenray AG und 40 v. H. – 6 Mill. DM Aktien der Harz-Lahn-Brzbergbau AG neben einem Anteil an der Gesellschaft für Teerverwertung.

Die Hütte erzielte 1953 einen Jahresumsatz von 328 Mill. DM und wird 1954 in Auswirkung der Monnet-Rabatte auf nur etwa 500 Mill. DM kommen. Dennoch ist im Zuge der Rationalisierungen und gewisser Kostensenkungen auf der Rohstoffseite der Betriebsgewinn in etwa gleich geblieben. Seit 1949/50 arbeitete die Hütte nicht mehr In roten Zahlen. Die Betriebsgewinne sind sogar recht ansehnlich, so daß über die Normalabschreibungen von durchschnittlich 30 bis 35 Mill. DM hinaus im Geschäftsjahr 1952/53 Sonderabschreibungen gemäß $ 36 von 21,12 Mill. DM, Wertberichtigungen auf 7c-Gelder von 9,69 Mill. und freiwillige Sozialaufwendungen von 14,76 Mill. DM vorgenommen werden konnten, denen außerordentliche Erträge im wesentlichen aus Auflösung von Rücklagen von 21,57 Mill. DM gegenüberstehen.

Seit der Währungsreform wurden für 147 Mill. DM Investitionen durchgeführt, mithin jährlich rund 30 Mill. DM. Weitere ansehnliche Investitionen sind vorgesehen. Aber die Hütte baut die Kapazität nicht mehr aus, nachdem sie über die größte und modernste Drahtstraße des Kontinentes und neun Hochöfen verfügt. Die weiteren Investitionen werden der Modernisierung und der Rationalisierung gelten.

Anders sieht es dagegen bei dem Zechenunternehmen aus. Die Bergwerke Essen-Rossenray AG verfügt über ein erhebliches, noch unaufgeschlossenes 500 Mill. t Fettkohle umfassendes Feld, das zwischen den Pattbergschächten von Rheinpreußen und Friedrich Heinrich (de Wendel-Gruppe) liegt. Hier wurde im Mai 1942 mit der Abteufung eines neuen Großschachtes begonnen. Die Arbeiten mußten 1945 auf allierten Befehl bis 1954 eingestellt werden. Jetzt ist die Abteufung wieder im Gang. In vier Jahren dürfte die erste Kohle aus dem Feld, gefördert werden, in zwölf bis fünfzehn Jahren kann die Schachtanlage vollständig fertig, sein.

In diesem Zusammenhang waren endlich einmal aus dem Munde einer deutschen Zechenverwaltung klare Worte über die Finanzierungsmöglichkeiten zu hören; Wir erwähnen dies besonders Im Hinblick auf die mit Recht umstrittenen „Sozialisierungsformulierungen“ des Wirtschaftsministers von NRW, Dr. Friedrich Middelhauve, und der stark umstrittenen Rede von Hermann J. Abs, auf die wir In der letzten Ausgabe eingegangen sind. Dir. Rauschenbach (Essen-Rossenray) erklärte, daß die Finanzierung dieser modefnen Großschachtanlage kein Problem sei. Im Grunde genommen könne jedes Bergwerk diese Finanzierungsaufgahen im eignen Rahmen lösen, so wie es die Hüttenwerke auch bei ihren Modernisierungen taten. Alle Schachtanlagen, die in 20 oder 25 Jahren neu anlegen müssen, sollten und könnten bereits heute dafür finanzielle Vorsorge treffen. Dies ergänzte Dir. Hardach von der Holding mit den Worten: „Der Bergbau will keine öffentlichen Gelder als Subventionen haben. Aber in Einzelfällen müssen die politisch bedingten Versäumnisse der letzten zehn Jahre irgendwie repariert werden.“

Der Holding steht ein normales Abschreibungsvolumen aus Hütte und Zeche von rund 40 Mill. DM jährlich zur Verfügung. Der Geldbedarf für den Schachtbau auf Rossenray umfaßt für die nächsten vier Jahre jährlich etwa 8 Mill. DM. „Diese Größenordnungen sind zu verkraften, zumal für den Schachtbau noch ECA-Mittel eingesetzt werden können.“ Bei Rossenray ist die Wirtschaftlichkeit etwa vor zwei Jahren wieder erreicht worden. Die Förderung besteht aus 50 v. H. Fettkohle, die in zehn bis zwölf Jahren In den jetzigen Schächten zu Ende geht (daher die Neuabteufung) und 50 v. H. Ess– und Magerkohle, die noch etwa 35 Jahre Lebensdauer hat. Die neuen Baumaßnahmen auf der Zeche, die übrigens einen Jahresumsatz von etwa 100 Mill. DM macht, dienen einer Besserung der Qualitäten, Ausbau der Kohleveredelung und innerbetrieblichen Zusammenfassung von sogenannten Betriebspunkten, -lt.