Von G. Schmölders

Janus, der römische Gott der Zeit und des Anfangs, hat dem ersten Monat des Jahres seinen Namen geliehen. Als Gott der Zeit symbolisiert er den Jahreswechsel, die ewige Wendemarke eines endlosen Kreislaufes, als Gott des Anfanges schaut er jedoch zugleich doppelgesichtig zurück ins alte und voraus ins neue Jahr. Darin gleichen ihm die Menschen am Jahreswechsel; nur mit dem Unterschied, daß ihnen der Blick in die Zukunft verwehrt ist, so daß sie versuchen müssen, aus den Ereignissen der Vergangenheit auf das Zukünftige zu schließen.

Prüft man unter diesem Aspekt die Situation des westdeutschen Steuerzahlers im neuen Jahre, so ist sie von den Ereignissen des vergangenen überschattet. Seit Pigou wissen wir, daß jede Steuer, also auch jede Steuerreform, Steuererhöhung oder Steuersenkung, eine doppelte Wirkung ausübt, eine ökonomische, auch Kaufkrafteffekt genannt, und eine „Signal“- oder psychische Wirkung (tax announcement effect), die streng davon zu trennen ist; diese psychische Wirkung geht oft schon von der bloßen Ankündigung der Steuermaßnahmen aus, beginnt also u. U. bereits lange vor ihrem Inkrafttreten, verläuft aber auch häufig in anderer, nicht selten in entgegengesetzter Richtung. Die abschreckende Wirkung beispielsweise, die von der Einführung eines Prohibitivzolles erwartet werden könnte, wird in den Monaten, die von der ersten Ankündigung bis zum Inkrafttreten dieser Maßnahme in der Regel vergehen, nicht selten durch eine genau entgegengesetzte Torschlußpanik übersteigerter Einfuhren überkompensiert; eine begründet erscheinende Aussicht auf bevorstehende Steuersenkung großen Stils mag gegebenenfalls echte marktwirtschaftliche Investitionsanreize auslösen, die Ankündigung einer bevorstehenden Abschaffung bestimmter Steuervergünstigungen hat jedoch zunächst die naheliegende Folge, die Ausnutzung aller Möglichkeiten steuerlicher Ersparnis bis zum Fristablauf noch einmal zu verdoppeln.

Angewandt auf die soeben abgeschlossene steuerpolitische Diskussion drängt sich der Gedanke auf, die psychische von der ökonomischen Wirkung der jüngsten Steuerreformetappe zu unterscheiden. Als 1948 nach der Währungsreform mit der Einsetzung eines Ausschusses unabhängiger Sachverständiger, des sogenannten Betriebssteuerausschusses, der volle Grundakkord eines grundlegenden Umbaus des deutschen Steuersystems angeschlagen wurde, der harmonisch zum Thema der „Organischen Steuerreform“ hinüberleitete, war der Widerhall dieser großangelegten Thematik bis weit in die Kreise der Gewerkschaften hinein zu vernehmen, die sich für eine Senkung der Einkommensteuerprogression und des Körperschaftssteuersatzes ebenso aussprachen wie für einen Um- und Ausbau der Umsatzsteuer. Hätte dieser Anklang, der weithin ein Einklang war, endgültig die Melodie der gesetzgeberischen Arbeit bestimmen dürfen, so hätte das machtvolle Orchester mit dem Schwung dieser großen Konzeption in allen Hörern verwandte Saiten zum Erklingen gebracht; die Ankündigung der großen und organischen Steuerreform hätte Kleinmütige zum Glauben, Zögernde zum Handeln und Zurückhaltende zum Einsatz ihrer Mittel veranlaßt, die sogenannte „Steuermoral“ wäre besser, die Betriebsausgabengebarung rationeller, ja die Konjunktur des Jahres 1954 vielleicht eine ausgesprochene Steuerreformkonjunktur geworden...

Es kam bekanntlich anders; mit den Gegenargumenten der Länderfinanzminister, die im sogenannten Troegerausschuß zusammentraten, mit den kritischen Stimmen großer Interessentengruppen und mit der Uneinigkeit der Spitzenverbände kamen Mißklänge und Dissonanzen in das Konzert, die die Macht der Töne schwächten und dem Hellhörigen verrieten, daß es dem Dirigenten weniger um das Werk als um die Musikanten zu tun war. Aus der „großen“ Steuerreform wurden zwei kleine; am Steuersystem als solchem wird nichts geändert, und die Progression des Einkommensteuertarifs, die ursprünglich der Hauptanlaß zur Reform gewesen war, wird durch die zweimalige Tarifsenkung, die besonders den unteren und mittleren Einkommensschichten zugute kommt, und den Wegfall vieler sogenannter Vergünstigungen, von denen besonders die oberen Tarifgruppen Gebrauch machen konnten, praktisch sogar noch steiler gestaltet.

Erscheint demnach der rückblickenden psychologischen Betrachtung ein großes Vertrauenskapital schmählich vergeudet, die kaum jemals wiederkehrende Chance einer Regierung, die sich auf eine verfassungsändernde Mehrheit im Parlament hätte stützen können, praktisch verspielt und der Ideengehalt der Reform im banalen Geldbeutelstreit zerredet, so ist die ökonomische Situation breiter Schichten von Steuerzahlern im neuen Jahre doch merklich verbessert. Der Einkommen- und Lohnsteuertarif liegt um nahezu ein Viertel unter dem bisher gültigen. Der Einkommensteuerplafond befindet sich mit 55 v. H. nur noch knapp über dem sog. psychological breaking point“, d. h. dem Punkt, von dem an der Steuerpflichtige das Empfinden hat, weniger für sich selbst als für das Finanzamt zu arbeiten. Kinderreiche und alte Leute erhalten erhöhte Freibeträge, und mehr Ehegatten als bisher werden getrennt veranlagt. Der Werbungskostenbegriff nähert sich dem der Betriebsausgaben an, indem Aufwendungen für die Benutzung des eigenen Kraftfahrzeuges zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte auch für Arbeitnehmer als Werbungskosten anerkannt werden; die Doppelbesteuerung der Dividende wird durch die Senkung des allgemeinen Körperschaftssteuersatzes von 60 auf 45 v. H. und die Beibehaltung des ermäßigten Satzes für den ausgeschütteten Gewinn weiter abgemildert. Darin liegt das Eingeständnis, daß gewerbliche Gewinne nicht dasselbe sind wie steuerliches Einkommen, und daß die Körperschaftssteuer eigentlich nur im Sinne einer „Betriebssteuer“, d. h. für nichtausgeschüttete Gewinne, eine Berechtigung besitzt; andererseits gehört wenig Prophetengabe dazu, ein kräftiges Wiederaufleben der „Flucht in die GmbH“ vorauszusagen, nachdem die Ausschüttungsbeschränkung bei dieser Gesellschaftsform auf 8 v. H. des steuerbaren Vermögens (bisher des Nominalkapitals) erweitert worden ist.

Das ungesunde Prinzip, die Einkommensteuer dadurch ihrem Wesen zu entfremden, daß die Steuer nicht nach der Herkunft sondern nach der Verwendung des Einkommens differenziert wird, ist erneut erfolgreich eingeschränkt worden; Kapitalansammlung, sozialer Wohnungsbau und manches andere bleibt zwar steuerlich begünstigt, aber nicht mehr in so überdimensioniertem, zum Mißbrauch anreizenden Umfange wie bisher. Dafür ist manche, echte Entlastung der Vermögensbildung zu registrieren. Von der Erleichterung der Doppelbesteuerung von Kapitalgesellschaftsgewinnen und den Tarifermäßigungen war schon die Rede. Auch der Tarif der Erbschaftssteuer wird reduziert; endlich wird die steuerlich erforderliche Besitzdauer für Wertpapiere auf drei Monate verkürzt: ebenfalls ein Schritt zur Wiedergesundung des Kapitalmarktes. Die steuerlichen Exportförderungsmaßnahmen werden umgestaltet; die Möglichkeit der Bildung steuerfreier Rücklagen entfällt, und an ihre Stelle tritt das Recht, für 1955 höhere Absetzungen bei der Gewinnermittlung vorzunehmen.

Erscheint somit die Situation vieler Steuerzahler ökonomisch durchaus verbessert, so regt sich in dieser Beziehung angesichts der auf uns zukommenden Rüstungslasten schon wieder einiger Zweifel. Das Damoklesschwert der vom Bundesfinanzminister zur Diskussion gestellten „Ergänzungsabgabe“ und seine düsteren Prophezeiungen über das Haushaltsdefizit sind der Hintergrund solcher Befürchtungen; eine etwaige „Defizitfinanzierung“ für Rüstungszwecke bedeutet bei Vollbeschäftigung die Gefahr von Preissteigerungen, die die Steuerzahler im ganzen nicht weniger hart, noch dazu aber in unsozialerer Weise treffen als – neue Steuererhöhungen! So zeigt auch der Blick in das neue Jahr dem Steuerzahler erneut das Doppelantlitz des Januskopfes, von dem diese Betrachtung ausging; der tröstliche Ausspruch von der „permanenten Steuerreform“ läßt ihm auf der anderen Seite die Hoffnung, daß manche seiner bisher unerfüllt gebliebenen Wünsche nur als aufgeschoben, nicht aber als aufgehoben gelten möchten.