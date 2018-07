Inhalt Seite 1 — Vision und Television Seite 2 Auf einer Seite lesen

Adaibm Stifters legendenhafte Erzählung "Bergkristall" ist ein Gleichnis des christlichen Glaubens: die beiden Kinder, die sich in der heiligen Nacht auf dem Schneeberg verirrt haben, überwinden ihre Furcht vor den Bergdämonen und werden gerettet. Die Vision des Christkindes vertreibt die Visionen des Eisprinzen, der Schneemuhme und des Sturmjackel. Es ist, bei allem naiven Realismus, ein mystischer Vorgang. Kann man ihn mit optischen Mitteln darstellen? Theater und Film haben sich, aus gutem Grund, noch nicht daran gewagt. Dem Fernsehen scheint er sich eher anzubieten, wegen der Behutsamkeit und Intimität des Geschehens. Friedrich Forster, als Bühnenautor in der Umsetzung kleiner epischer Werke erfahren, schrieb denn auch wirklich ein Fernsehspiel "Bergkristall", und Albert Lippert, der Bühnenregisseur, inszenierte es. Alles Dörfliche, die Eltern und die Großeltern, vor allem auch die Kinder selbst, der Konrad und das Sannerl, hatten den ganzen Reiz der Stifterschen "Andacht zum Kleinen". Aber die Berggeister und das Christkind? Sie wurden in die Winterlandschaft eingelassen wie bei einem Film, der zwei Streifen übereinanderkopiert und so das Übernatürliche sichtbar machen will. Technisch ausgezeichnet "gemischt" — aber eben dadurch ein Affront gegen Stifters Innerlichkeit. Man sah einen Geisterkampf in der Christnacht, bei dem das Dämonische und das Göttliche in der gleichen halbrealen Dimension erschienen, ein Stück Gespenstershow. So etwas geht bei einer Phantasmagorie, nicht bei Stifter. Television mag ein Wunderwerk der menschlichen Erfindungskraft sein — mit Visionärem sollte sie sich nicht einlassen.

Martin Heidegger spricht eine Stunde über "Johann Peter Hebel und den alemannischen Dialekt".

19 30 vom RIAS: Ein anderthalbstündiger satirischer Rückblick der Insulaner" Günter Neumanns auf das Jahr 1954, — 2ffM vom NWDR: Josef Martin Bauers neues Hörspiel Die Weinwirtschaft Zum Auge Gottes" — M 4S vom NWDR: 3. Progr : wie madit man Menschen zu Soldaten?" — eine Analyse von T. E. Lawrences demnächst in England erscheinenden Nadilaßwerk The Mint" — 29 50 vom SWF: Karl Jaspers spricht Über Die Aufgaben der Philosophie in der Gegenwart" — 2S 20 vom SWf: Hugo Distlers "Weltaaditsgeschldite" für vierstimmigen Chor und vier Vorsinger — 23 80 vom NWDR, 3. Progr : Ein geistliches Konzert mit Werken von Heinrich Schütz.

Während auf allen Mittelwellen unter dem Motto "Ende gut, alles gut" Silvester gefeiert wird, bringen die meisten "Zweiten Programme" klassische Musik in vorbildlichen Aufführungen. Beethovens Neunte ist von den Wiener Philharmonikern unter Erich Kleiber aus Bremen (22 45) und vom Südwestfunk (0 15), unter Hans Schmidt Isserstedt vom 2. Progr. Nord des NWDR (22 45) zu hören, "Fidelio" aus Stuttgart um 20 15.

l SS vom NWDR, 3. Jjogr ! Die besten Kabarettnummern 1954 aus der Münchener Kleinen Freiheit", dem Düsseldorfer Kom(Hi)ödchen" und von den Berliner "Stachelschweinen" — 20 00 vom NWDR und allen anderen Senden:: Die Neujahrsansprache des Buadespjäsidenten — 20 45 vom SWF: Bum, der Grundton des Jahrhunderts", eine Glosse von Sigismund von- Radecki — 21 45 vom NWDR, 3. Progr : Arnold Schönbergs Kantate Ein Oberlebender von Warschau". — 23 45 vom NWDR: Kanon und Gigue für Streicher von Johann Pachelbel.

Eine Sendung von Musik aus der Rokokozeit lockt durch den parodistischen Titel: "Die besten Schlager des Jahres 1754 — Musicalische Vergnügung, denen reiferen Personen aller Stände und beiderley Geschlechts zur Gemüthsergetzung ans Licht gebracht und vorgestellet " 9 30 aus Stuttgart: Martin Buber begrüßt das neue Jahr mit einer"Ansprache Bestätigung" — 18 1S aus Bremen: Hermann Suters Chorwerk te Laudi" nach dem Sonnengesang des Franz von Assisi — 20 05 aas München: Eine Funkaufführung von Franz von Suppes komischer Oper Btfnditenstreiche" — 2i 45 vom NWDR, 3. Progr ". Claudio Monteverdis "Maviea Vespei". — 0 10 aus Stuttgart: Tschaikowskijs Streichquartett D Dur und Ravels Trio a moll.

Wie die Maler der Renaissance ihr Selbstbildnis zu den Figuren von Anbetenden stellten, so hat Johann Sebastian Bach die Tonwerte für die Buchstaben seines Namens als Thema seiner letzten Fuge gewählt, mit der seine " Kunst der Fuge" enden sollte. Diesem Vermächtnis folgt im Programm die im Zwölftonsystem gehaltene Fantasie für zwei Klaviere, neun Soloinstrumente und Orchester von Wolfgang Fortner, die mit den Tönen bachbeginnt.