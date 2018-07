Von Volkmar Muthesius

Wenn ein Ausländer, der Westdeutschland besucht, gefragt wird, was ihm in wirtschaftlicher Hinsicht den größten Eindruck hinterlassen habe, so wird er in der Regel antworten: die Bautätigkeit. In der Tat ist es das beherrschende Charakteristikum der westdeutschen Entwicklung seit 1948, daß nicht nur die Bautätigkeit im engeren Sinne, sondern die Investitionsleistung als Ganzes Ausmaße erreicht hat, die man noch unmittelbar nach der Geldreform selbst für unmöglich gehalten haben würde. Es gibt zwar Statistiken, die behaupten, daß unser Investitionsvolumen, gemessen am Sozialprodukt (und erst recht in einer Pro-Kopf-Rechnung), immer noch hinter gewissen anderen Ländern zurückbleibt. Aber ganz abgesehen von der Problematik aller derartigen Statistiken darf man doch feststellen, daß die westdeutschen industriellen Investitionen, im großen und ganzen gesehen, ziemlich rasch ungefähr die Vorkriegskapazität wieder aufgebaut, in einzelnen Zweigen die Leistungsfähigkeit sogar erhöht haben. Gleichzeitig ist ein sehr großer Teil des Verlustes an Wohnraum, den der Bombenkrieg in Westdeutschland verursacht hatte, wettgemacht worden (alle Taxen des „objektiven“ Wohnungsdefizits, das noch vorhanden sein soll, sind fragwürdig, weil sie von unrealistischen, durch die falschen Wohnungspreise getrübten Bedarfsberechnungen ausgehen).

Angesichts der Bruttoinvestitionsleistung in einer Größenordnung von ungefähr 150 Mrd. DM seit der Währungsreform und der Nettoanlageninvestition (ohne die Re-Investition der Abschreibungen) von schätzungsweise 90 bis 100 Mrd. taucht beim Laien wie beim Fachmann natürlich immer wieder die Frage auf, wer denn eigentlich das alles bezahlt hat. Soweit die Investitionsfinanzierungsstatistik, eines der schwierigsten und im Effekt unbefriedigenden Spezialgebiete der Statistik, hierauf eine Antwort zu geben vermag, zeigt sich in ganz groben Zügen ungefähr das Folgende: aus den öffentlichen Haushalten einschließlich amerikanischer Hilfsgelder mögen etwa 40 Mrd. DM oder noch etwas mehr in die Nettoinvestitionsfinanzierung geflossen sein; der Kapitalmarkt (im weitesten Sinne) hat ungefähr 20 Mrd. DM aufgebracht, und der Rest besteht aus in ihrer Größenordnung im einzelnen nicht genau zu bestimmenden Quellen, darunter wahrscheinlich als größter die Selbstfinanzierung der Unternehmungen, d. h. also einbehaltene und verbaute oder zu anderen Investitionen verwendete Geschäftsgewinne.

Jede dieser Zahlen bedarf aber eines Kommentars, der teilweise berichtigenden Charakter zu tragen hat. Was die öffentlichen Haushalte und ihren Beitrag zur Investitionsfinanzierung anlangt, so wird dieser Beitrag ergänzt durch Steuerverzichte, deren Gegenwert ebenfalls in die Investitionsfinanzierung gegangen ist; der Fiskus hat ja durch bestimmte individuelle Vergünstigungen, wie z. B. diejenigen der Paragraphen 7c und 7d (Wohnungsbau und Schiffbau) gewisse Investitionsfinanzierungen dadurch begünstigt, daß er für sie einen Steueraufschub bewilligte, d. h. also praktisch eine Spekulation auf Steuersenkung ins Leben rief. Wieviel die Investitionsfinanzierung im ganzen seit der Geldreform davon profitiert hat, darüber gibt es für die Öffentlichkeit keine genaue Zusammenstellung, aber sicher ist, daß es sich um eine hohe zehnstellige – Zahl handelt, mehrere Milliarden, sicherlich mindestens 5 Mrd. DM. Das sind sozusagen bei dem Finanzamt entliehene, vom Fiskus vorgeschossene Gelder, die im Laufe der nächsten Jahre in sehr verschiedenen Terminen zurückgezahlt werden müssen, eine interne Verschuldung gleichsam, ein Schuldner-Gläubiger-Verhältnis zwischen Steuerbürger und Staat. Insofern bildet diese Art der Investitionsfinanzierung also ein Mittelding zwischen der aus den Etats, aus Steuerzahlers Tasche erfolgten Finanzierung und der Inanspruchnahme des Kapitalmarktes durch den Investor.

Was nun den Kapitalmarkt angeht, so hat man hier zu unterscheiden zwischen dem Markt im engeren Sinne, d. h. also der Finanzierung durch Wertpapieremissionen, und dem weiteren Begriff des Kapitalmarktes, der auch solche langfristigen Ausleihungen umfaßt, die nicht durch Effektenemissionen finanziert werden, sondern aus dem Depositensparen und seinen Spielarten, wie dem Bausparen, aber auch aus dem Versicherungssparen. Ob man eine weitere Quelle der Investitionsfinanzierung, nämlich die Kapitalanlagen der Zwangssozialversicherung (rein wirtschaftlich betrachtet) zu den Finanzierungen aus den öffentlichen Etats rechnen will oder diese Beträge als Kapitalmarktteil ansprechen will, ist eine Frage der statistischen Begriffsbildung, die hier nicht weiter erörtert werden soll; ebensowenig soll auf das schwierige Kapitel der Doppelzählungen eingegangen werden, die beispielsweise dadurch entstehen können, daß eine Gemeinde aus Haushaltsmitteln Pfandbriefe einer Hypothekenbank gekauft und diesem Institut die Auflage gemacht hat, mit dem Gegenwert ein bestimmtes Vorhaben des sozialen Wohnungsbaues zu finanzieren. (Deshalb ist es auch nicht richtig, wenn man aus der Wertpapierstatistik, die 10,3 Mrd. DM festverzinslicher Wertpapiere seit 1948 ausweist, den Schluß zieht, der Kapitalmarkt im engeren Sinne sei akkurat in diesem Umfang an der gesamten Investitionsfinanzierung beteiligt gewesen.)

Aber damit geraten wir immer tiefer in die Ausdeutung des statistischen Labyrinths hinein, was nicht der Zweck dieses Überblicks sein sollte. Deshalb sei auch verzichtet auf den Versuch einer Durchleuchtung der sonstigen Quellen, d. h. also, grob gesprochen, der letzten zwei Fünftel jener Gesamtsumme von etwa 100 Mrd. DM Nettoanlageinvestitionen. Nur noch eine Randbemerkung dazu: die formell kurzfristigen Kredite sämtlicher Banken, Sparkassen, Kreditgenossenschaften usw. haben sich von Ende 1948 bis zum Herbst 1954 von 6 Mrd. DM auf rund 24Mrd.DM erhöht,d.h. also um 18 Mrd. DM. Wieviel von diesem Betrag in die Investitionsfinanzierung gegangen ist, vermag niemand zu sagen. Sicher ist es nicht wenig gewesen, aber hier versagt die Statistik vollends.

Sie tut es natürlich auch gegenüber jenem Problem, das die politischen Gemüter zeitweise am meisten bewegt hat: gegenüber der sogenannten Selbstfinanzierung. Aus den aufgeregten Debatten über die Rolle des Kapitalmarktes in der Investitionsfinanzierung konnte man oft den Eindruck gewinnen, als ob die Selbstfinanzierung unternehmerischer Investitionen, d. h. also die Finanzierung aus einbehaltenen Gewinnen, sozusagen eine Entartung sei. Das ist natürlich grundfalsch. Wie hätten denn überhaupt alle jene Unternehmungen, die nicht in der Form der Kapitalgesellschaft arbeiten, sondern als Einzelfirma oder Kommanditgesellschaft, ihren Aufbau und Ausbau bewerkstelligen sollen, wenn nicht durch Selbstfinanzierung? Und dieser Bereich der Volkswirtschaft, das Reich der Personalfirmen, ist ja doch wohl immer noch der größere als der Bereich der Kapitalgesellschaften, die im übrigen, was ihre Anzahl anlangt, auch nur zum kleineren Teil wirklich emissionsfähig, d. h. also in der Lage sind, Kapitalmarktmittel leihweise oder als Eigenkapital an sich zu locken.

Wenn man sagt, ein Unternehmen, das seinen Ausbau „aus den Preisen“ finanziert, lasse sich seinen Vermögenszuwachs von seiner Kundschaft bezahlen, so ist dies natürlich rein formal richtig; aber der Unterton, der dabei meist mitschwingt und der in diesem unternehmerischen Vermögenszuwachs etwas ähnliches wie einen Betrug am Kunden sieht, bedeutet doch eine Verkennung des wahren Charakters unternehmerischer Vermögensbildung. Diese Vermögensbildung vollzieht sich in aller Regel als Schaffung neuer oder Verbesserung vorhandener Arbeitsplätze. Diese Vermögensbildung ist also die Voraussetzung wachsender Masseneinkommen. Fairer Wettbewerb, im Innern wie auch nach außen hin und von außen her, sorgt dafür, daß die Bäume solcher Vermögensbildungen nicht in den Himmel wachsen können und daß diese Vermögensbildungen vor allem an jenen Stellen erfolgen, wo mit ihr die produktivsten Wirkungen erreicht werden können. Es gibt kein besseres Rezept für den sozialen Frieden und für die Steigerung der Masseneinkommen, als steuerliche Schonung der betrieblichen Vermögensbildung. Die tüchtigen Unternehmer werden dann schon in ihrem eigenen Interesse alles tun, um ihre Investitionsfinanzierung so zu gestalten, daß sie allgemeinen Nutzen stiftet, d. h. daß sie die vom Markt, also von der Kundschaft gefragten Güter produziert.