o. f., Waldshut

Der Tabakschnupf-Verein in Ay (Hochrhein-Kreis) feiert in diesen Tagen sein 75. Gründungsfest. Zentrales Symbol dieses Vereins ist eine große Schnupftabaksdose, die seit ihrer Aufstellung im Jahre 1879 ihren Ehrenplatz in dem einzigen Gasthaus der kleinen Gemeinde behauptet. Jeder Besucher des Gasthauses darf eine Prise nehmen und kann dafür seine Spende in eine Kasse entrichten. Ein vergilbtes Kassenbuch dieser Spenden und ihrer Verwendung aus dem Jahre 1883 ist heute noch in Gebrauch. Neben den Namenseintragungen findet man darin sogar Eheversprechungen und selbstverfertigte Verse. Aus einem davon geht hervor, daß der Schreiber mit seiner Spende dafür büßen will, seinen Freund einen „Roßmetzger“ genannt zu haben.

In den Vereinsstatuten heißt es: „Vorhaben des Vereins ist es, den Schulkindern von Ay jedes Jahr von der Spende ein Weihnachtsgeschenk zu verschaffen.“ Nach diesen Satzungen muß die Dose das ganze Jahr über mit ‚Ächtem Lotzbeck‘, einem besonders erlesenen Schnupftabak, gefüllt sein. Dieses Gebot befolgte man auch, als Tabak ebenso knapp war wie Lebensmittel. Durch eine Verordnung des Oberbefehlshabers der französischen Besatzungstruppen, die das Weiterbestehen sämtlicher Vereine untersagte, wurde auch dieser harmlose Verein in der ersten Nachkriegszeit verboten. Heute jedoch hat er seine Tradition wieder aufgenommen; auch in diesem Jahr empfingen Schulkinder und Bedürftige von Ay Geschenke des Tabakschnupf-Vereins.