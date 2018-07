Martin Gumpert: Patient und Arzt, Scherz & Goverts-Verlag, Stuttgart. 11,80 DM.

Es ist in den letzten Jahren viel über das Verhältnis Patient und Arzt geredet und geschrieben worden. Gumpert gelingt es nun, in seinem Buch alles das, was in vielen schwierigen Erörterungen zu diesem Thema erarbeitet wurde, auf einen Grundnenner zu bringen: Ehrlichkeit, guter Wille und menschliches Verstehen. Diese drei Elemente sind in gleicher Weise für Arzt und Patient verbindlich, wenn die Begegnung, zwischen beiden Segen bringen soll. Man merkt es an jedem Satz, den Gumpert schreibt, daß dieses Thema zur Herzensangelegenheit des alten Praktikers gehört, d.z.