Es ist in den letzten Jahren viel über das Verhältnis Patient und Arzt geredet und geschrieben worden. Gumpert gelingt es nun, in seinem Buch alles das, was in vielen schwierigen Erörterungen zu diesem Thema erarbeitet wurde, auf einen Grundnenner zu bringen: Ehrlichkeit, guter Wille und menschliches Verstehen.