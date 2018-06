Die folgende (verbürgte) paradoxe Geschichte ist charakteristisch für die verfahrene Situation an den Aktienbörsen: am 5. Januar – das war also jener Mittwoch, als die Kurse erstmalig wieder eine fühlbare Korrektur nach unten erfuhren – kam der Börsendirektor einer unserer Großbanken mit dem Jubelruf „Endlich ist es passiert!“ von der Börse in sein Büro zurück .