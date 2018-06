Die Tatsache, daß eine Reihe von Sängern, die bisher ausschließlich in Westberlin, in der Bundesrepublik und in Wien tätig waren, dem Rufe Erich Kleibers folgend, sich auch der ostsektoralen Berliner „Staatsoper“ zur Verfügung: gestellt haben (überwiegend übrigens anscheinend nur für Gastspiele, nicht als vertraglich gebundene Mitglieder), hat in den westlich orientierten Zeitungen einen gewaltigen Entrüstungssturm ausgelöst.