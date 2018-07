Inhalt Seite 1 — Aus den Unternehmungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Westdeutsche Bodenkredit erhöhte Grundkapital. Die ao. HV der Westdeutschen Bodenkreditanstalt, Köln, hat beschlossen, das Grundkapital von 4 Mill. DM um 3 Mill. DM auf 7 Mill. DM zu erhöhen. Die neuen Aktien werden von einem Bankenkonsortium zum Kurs von 110 v. H. übernommen. Der AR-Vorsitzende, Dir. Bernhard Steinrücke (Köln), begründete die Erhöhung mit der Ausweitung des Geschäftsvolumens, so daß die der Bank durch das Hypothekenbankgesetz gezogene, bei 171 Mill. DM liegende Umlaufgrenze für die Ausgabe von Pfandbriefen in aller Kürze erreicht sein wird. Ende 1554 waren rund 143 Mill. DM Pfandbriefe im Umlauf. Der Hypothekenbestand betrug 137,8 Mill. DM. Am Jahresende 1954 bestand noch ein erheblicher Überhang an zugesagten Darlehen und in Bearbeitung befindlichen Gesuchen.

Gerresheimer Glas: weitere Umsatzzunahme. Wenn auch das Inlandgeschäft infolge der ungünstigen Witterung im Sommer 1954 beeinträchtigt war, so lagen die Umsätze bei der Actien-Gesellschaft der Gerresheimer Glashüttenwerke vorm. Ferd. Heye, Düsseldorf-Gerresheim, dennoch über dem Vorjahr. Wie die Gesellschaft im Prospekt für die Börsenzulassung der 8prozentigen Teilschuldverschreibungsanleihe von 1953 im Gesamtbetrag von 5,4 Mill. DM mitteilt, rechnet sie daher auch für 1954 mit einem zufriedenstellenden Ergebnis. Die Gesellschaft hat für 1953 eine Dividende von 7 v. H. auf nom. 12,975 Mill. DM Stammaktien und 4,8 v.H. auf nom. 0,25 Mill. DM Vorzugsaktien gezahlt. Die Produktion ist in der Menge (1938 = 100) prozentual von 96,6 in 1948 auf 201,4 in 1953 gestiegen, die Umsätze im Wert in der gleichen Zeit von 142,9 auf 361,4.

Neue Gesellschaft zur Herstellung von Kunststoffrohren. Die Dynamit-Actien-Gesellschaft, vormals Alfred Nobel & Co., die Rheinisch-Westfälische Eisen- und Stahlwerke AG in Mülheim-Ruhr und ihre Tochtergesellschaft Eisenwerke Gelsenkirchen AG haben die „Dynarohr-Werk GmbH“ mit dem Sitz in Mülheim-Ruhr zur Herstellung von korrosionsbeständigen Kunststoffrohren gegründet. Das Stammkapital der neuen Gesellschaft beträgt 1 Mill. DM und soll später auf 5 Mill. DM erhöht werden. Die bei der Dynamit AG seit Jahrzehnten betriebene Produktion von Kunststoffrohren wird nach Errichtung einer eigenen Produktionsstätte der Dynarohr-Werk GmbH auf diese übertragen werden. An der Dynamit AG und an den Rheinischwestfälischen Stahlwerken sind die Rheinischen Stahlwerke mit mehr als 50 bzw. mit 27 v. H. beteiligt. Produktionsgemeinschaften zur Herstellung von Kunststoffrohren waren Ende vergangenen Jahres unter Beteiligung der Rheinischen Röhrenwerke und der Mannesmann-Röhrenwerke gegründet worden.

Bochumer Verein goß größte Vakuumblöcke aus warmfestem Stahl. Soeben wurden, wie die Gußstahlwerk Bochumer Verein AG mitteilt, zwei 40-t-Blöcke aus warmfestem (hitzebeständigem), 13prozentigem Chromstahl als „BV-Vakuumstahl“ vergossen. Es sind die bisher größten Blöcke, die aus diesem Sonderstahl hergestellt worden sind. Durch den Guß in Vakuum werden beachtliche Gasmengen aus dem Stahl herausgezogen und schädliche Einwirkungen des Luft-Sauerstoffs auf diese hochempfindliche Qualität beim Vergießen ausgeschaltet. Bereits vor 1 1/2 Jahren wurde aus einem 17-t-Block aus diesem warmfesten Vakuumstahl – dem bis zu dieser Zeit größten Block aus diesem Sonderstahl – ein Gasturbinenmotor für eine Schweizer Firma geliefert. Die jetzt vergossenen großen 40-t-Blöcke sind für Dampfturbinenläufer einer deutschen Firma für hohe Beanspruchungen und hohe Temperaturen über 500 Grad bestimmt.

Die HV der Gebr. Stollwerck AG, Köln, hat beschlossen, für 1953/54 (30. 6.) wieder 8 v. H. Dividende auf 9 Mill. DM Grundkapital zu verteilen. Das Berichtsjahr brachte eine weitere Produktionszunahme, wobei die Modernisierung der Anlagen sehr zustatten, kam. Die Beschaffung der Rohstoffe bereitete keine Schwierigkeiten. Beunruhigungen am internationalen Rohkakaomarkt in Auswirkung von Spekulationskäufer hatten Anfang 1954 zu Preissteigerungen geführt, die besondere Vorsicht in den Einkaufsdispositionen erforderlich machten. Obgleich auch in den letzten Monaten des Berichtsjahres Mehraufwendungen infolge höherer Preise bei den Rohstoffen durch Einsparungen nur zum Teil ausgeglichen werden konnten, wird das Ergebnis des Berichtsjahres noch als befriedigend bezeichnet.

Ibero-Amerika Bank geht auf 5 v. H. Die der Norddeutschen Kreditbank AG nahestehende Ibero-Amerika-Bank AG, Bremen, verteilt lt. HV-Beschluß für 1954 eine auf 5 (i. V. 41 v. H. erhöhte Dividende auf das auf 3 Mill. DM erhöhte AK. Der Umsatz der Bank lag um rd. 50 v. H. über dem Vorjahr. Von den Debitoren (13,21 Mill. DM) entfallen rd. 4,5 Mill. DM auf die kurzfristige Finanzierung der Ausfuhr und rd. 8,4 Mill. DM auf die Einfuhr. Die Import-Bevorschussungen betreffen fast ausschließlich Waren wie Baumwolle, Getreide, Kaffee, Tabak und Wolle. Im Vorstandsbericht wird der Wunsch geäußert, es möge den deutschen handelspolitischen Bemühungen gelingen, auch für die deutschen Exporte, insbesondere für Konsumgüter, eine liberale Importlizenzierung, evtl. auf multilateraler Basis zu erreichen. Aus dem AR sind Richard Berg, Solingen, Fritz Grobien, Bremen, und Dr. Otto Dettmers, Bremen, ausgeschieden? neu zugewählt wurde Hans Christoph Frhr. von Tucher, München.

Nederlandse Overzee Bank NV., Amsterdam. Die Generalversammlung des Instituts, das in Hamburg eine Filiale unterhält, hat die Verteilung einer Dividende von 10 v. H. für das am 30. September 1954 abgelaufene Geschäftsjahr beschlossen. Das Bankinstitut entstand durch die Fusion der Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika NV und der Amsterdamsche Goederen Bank NV.