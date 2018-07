Ausstellungen alter Kunst haben fast immer den Vorzug, die Forschung durch neue Fragestellungen und Erkenntnisse in Gang zu bringen. Das gilt nicht nur für die Kunstwissenschaft, sondern auch für die jüngere Völkerkunde und speziell für eines ihrer neuesten Arbeitsgebiete: die erst seit 1928 bekannten Bronzen des zweiten und ersten vorchristlichen Jahrtausends aus Luristan. Sie stehen jetzt im Mittelpunkt einer Ausstellung des Kölner Rautenstrauch-Joest-Museums für Völkerkunde, das die bedeutende Luristanbronzen-Sammlung E. Graeffes, eines belgischen Diplomaten im Haag, ausleihen konnte und – um Kölner und Hamburger Museumsbesitz vermehrt – bis Ende März zeigt. Diese Zeugnisse einer alt – orientalischen Kultur sind durch Zufall entdeckt worden. Leider verhindern jedoch die Raubgrabungen in den Nekropolen des Zagrusgebirges jede systematische archäologische Erforschung und Datierung dieser höchst interessanten und begehrten Bronzefiguren, die von den geschäftstüchtigen Landesbewohnern in großer Zahl auf den Kunstmarkt gebracht worden sind. Da also eine sorgfältige Spatenforschung wegen der ungünstigen Fundumstände nicht möglich war, andererseits die Selbständigkeit der luristanischen Bronzeformen einer vergleichenden, kaum durch Schriftquellen unterstützten Archäologie erhebliche Hindernisse in den Weg legt, bestehen in der Fachwissenschaft große Kontroversen über Alter und Entwicklung der Luristanbronzen. Während C. Schaeffer diese Bronzekultur in drei Perioden (Alt – Luristan 2500 bis 2100; Mittel – Luristan 2100 – 1750 und die „klassische“ Luristan-Zeit bis 1100) einteilt, will Goddard nur ab 1200 eine selbständige luristanisdie Bronzekultur erkennen und deutet die primitiven, vermutlich ältesten Funde als archaische Kopien von Nachbarkulturen. Nach Goddard gründeten die Kassiten, die Bewohner

des „Gebirgslandes“

(= Luristan) im Westen Persiens eine Dynastie, die von der Mitte des fünfzehnten bis zur Mitte des zwölften Jahrhunderts v. Chr. Babylon beherrschte. Trotz dieser mehrhundertjährigen Hegemonie seien aber im Zweistromland selbst keine kassitischen oder luristanischen Bronzen gefunden worden, sondern nur im Stammland des Zagrugebirges. Daraus schließt Goddard, daß sich die kassitische Bronzekunst erst später gebildet hat. Sie stehe formal-künstlerisch und in den Motiven unter dem Einfluß der semitischen Kultur Mesopotamiens, sei jedoch in ihrer Funktion der „Pferde-Kultur“ dieses indo-europäischen, halb nomadenhaften Bergvolkes angepaßt worden. Soweit in Kürze die Geschichte der Luristanbronzen und ihrer Erforschung.

Die vielen offenen Fragen hinsichtlich Datierung, Provenienz, Bronzetechnik und symbolischer Bedeutung erschweren naturgemäß die Aufgabe des Museums, von diesen umstrittenen Dingen eine auch dem Laien zugängliche Ausstellung zu organisieren. Das Kölner Rautenstrauch-Joest-Museum hat das Problem dennoch glücklich gelöst, indem es sich nicht auf ein System festlegte, sondern in Mustervitrinen die geschichtlichen Ordnungsversuche und Typengruppen demonstrierte, im übrigen aber die ästhetisch-künstlerische Bedeutung dieser frühen Bronzen ins rechte Licht rückte. Vermutlich wird von dort her die stärkste Wirkung auf das Publikum ausstrahlen; denn diese „abstrahierten“ Figuren, überwirklichen Fabeltiere, „magischen Objekte“, Metamorphosen von Mensch und Tier müssen ja in jedem einsichtigen Besucher die gleichen Fragen provozieren, die von der Kunst unserer Zeit gestellt werden. Wir wollen damit nicht den mehr geistreichen als stichhaltigen Kombinationen zwischen alter und neuer Kunst das Wort reden, etwa gar den späten archaisierenden Braque, die Stockfiguren Giacomettis oder die Faunsköpfe Picassos durch das Vorbild Luristans „erklären“, sondern mehr jenen Gedanken von der 4000 Jahre alten „modernen“ Kunst andeuten. Aber auch ohne kühne Gedankensprünge und die transitorischen Momente der Berührungen von Jahrtausenden erschließt sich dem Betrachter im „direkten Angang“ eine faszinierende Kunst. Er begegnet Kampfmotiven aus dem Gilgamesch-Epos, Fruchtbarkeitssymbolen, überraschend naturnahen Pferde- und Steinbockfiguren, oder uralten, bis in die Neuzeit zu verfolgenden Ornamentformen wie Palmetten und Lebensbäumen.

Wie die meisten archaischen Kulturen – es sei nur an die jüngeren, aber in manchen Zügen verwandten Bronzearbeiten der Etrusker erinnert –, dienten auch die Bronzen. Luristans dem Grabkult. Die herrlich verzierten Trensen, die figürlich und ornamental gestalteten Nadeln, Schnallen, Waffen und Idolständer waren Weihegaben für die Verstorbenen. Sie begleiteten die Toten in das jenseitige Leben, aus dem sie nun viele tausend Jahre später als Gegenstände des objektiven Interesses und der subjektiven Bewunderung zurückgekehrt sind. Eduard Trier