c. f., Wehr (Baden)

Es hat sich etwas geändert in Wehr: Die Kinder dürfen auf den Hügeln und Bergen, die die kleine Stadt (6000 Einwohner) umgeben, nicht mehr allein rodeln. Auf den Straßen, in den Fabriken, in den Häusern und in den Geschäften gibt es nur ein Thema: der Mörder ist im Wald.

Die Geschichte des Mordes selbst ist alltäglich: ein junger Mann, fünfundzwanzig Jahre, Hilfsarbeiter, kann die Raten für sein Motorrad nicht bezahlen, er hatte sich eine schwere Maschine gekauft, weil seine Freunde auch eine hatten und er nicht zurückstehen wollte. Er gerät immer tiefer in Schulden. Da bringt er einen Mann um, bei dem er Geld vermutet. In der Heimatzeitung der kleinen Stadt, die Anfang Februar über den Mord berichtete, war auf der gleichen Seite zu lesen: ... „als Mörder des Holzhändlers Steinegger aus Rheinfelden, der Frau und vier kleine Kinder hinterläßt, ist der Hilfsarbeiter Josef Albiez aus Wehr dringend der Tat verdächtig. Der Mörder ist flüchtig. Auf seine Ergreifung sind 1000 DM Belohnung ausgesetzt...“ und weiter unten stand unter „Geburten“: „Gertrud Maria Albiez, Vater: Hilfsarbeiter Josef Albiez.“ Das Kind des Mörders. Es ist inzwischen in einem Heim untergebracht. Seine Mutter wurde verhaftet. Sie hat von dem Mord gewußt, die blutigen Kleider gereinigt und ihrem Mann zur Flucht verholfen. Ein Komplice wurde ebenfalls verhaftet. Ihn hatte der Mörder nach Rheinfelden geschickt und dem Holzhändler Steinegger sagen lassen, der Albiez in Wehr habe Nußbäume zu verkaufen. Er möge kommen und das Geld für die Bäume mitbringen Nußbaumholz ist zur Zeit im Schwarzwald sehr gefragt, Steinegger kam also nach Wehr, aber nur mit Scheckbuch, ohne Bargeld. An einem Donnerstagmorgen fuhren die beiden in Steineggers Wagen in den Wald, Richtung Dossenbach. Sie müssen lange kreuz und quer gefahren sein. Vielleicht hat Steinegger nach zwei Stunden mit einem ersten leisen Mißtrauen gesagt: „Hier gibt es ja gar keine Nußbäume...“ und zurückfahren wollen. Dann hat Albiez zugestochen. Der schwere zweiundvierzigjährige Holzhändler hat sich gewehrt, es muß zum Kampf zwischen den beiden Männern im Wagen gekommen sein, aber die ersten Stiche hatten zu tief gesessen. Der Mörder schleifte sein Opfer in eine Fichtenschonung und versteckte die Leiche unter Gebüsch und Reisig. Das war gegen zwei Uhr mittags. Den Wagen ließ er stehen und kehrte gegen Abend nach Wehr zurück.

Noch am selben Abend wurde der blutbefleckte Wagen Steineggers gefunden, am Sonntag der Ermordete. Der Mörder soll in der Nacht zum Sonntag auf einem Faschingsball getanzt haben. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich bei der Polizei bereits ein alter Mann gemeldet, der am Donnerstag im Dossenbacher Wald Holz gesammelt hatte und Steinegger sah. Ob Steinegger allein gewesen sei? Nein, ein gewisser Albiez aus Wehr sei bei ihm gewesen, sie hätten sich Bäume angesehen. Albiez wurde am Sonntag vernommen. Ja, das sei richtig. Er sei mit Steinegger in Holzgeschäften unterwegs gewesen. So gegen zwölf Uhr mittags habe man sich getrennt. Am Montag wurde Albiez erneut vernommen. Inzwischen waren auch der Polizei zwei wichtige Tatsachen bekanntgeworden: Albiez besaß keine Nußbäume, dafür aber Schulden. In einer kleinen Stadt, wo jeder jeden kennt, war das natürlich kein Geheimnis. Bei dieser zweiten Vernehmung, die in Albiez’ Elternhaus erfolgte, verließ der Mörder unter einem Vorwand das Zimmer und flüchtete mit einem Damenfahrrad. Mit seiner Grenzkarte hätte er in einer knappen halben Stunde die Schweizer Grenze überschreiten können, tagelang galt es als sicher, daß der Mörder sich auf Schweizer Gebiet abgesetzt hatte. Die Fahndung im In- und Ausland nach dem Hilfsarbeiter Josef Albiez lief an. Eine Woche später sahen zwei Wahrer Einwohner den Mörder am Stadtrand, gegen fünf Uhr nachmittags. Albiez flüchtete unter Zurücklassung von zwei Decken. Der Ortsfunk trat in Tätigkeit, alle männlichen Bewohner wurden zur Verfolgung aufgerufen. Vergebens und ein zweites Mal zu spät. Der Mörder war im Wald untergetaucht. Heftiges Schneetreiben verwischte alle Spuren. Seither sind drei Funkstreifenwagen, neun Spürhunde und Polizeimannschaften aus ganz Südbaden in Wehr im Einsatz und kämmen den tiefverschneiten Hotzenwald und das unübersichtliche Hügelgelände zwischen Säckingen, Schopfheim und Rheinfelden durch. Vergebens. Der Mörder hatte eine Hütte erbrochen und sich mit Proviant und Decken versorgt. Man fand Feuerstellen und Schneehöhlen, die er angelegt hatte. In der letzten Woche gab Albiez in einer Poststelle des Hotzenwaldes einen Brief an seine Frau auf, den die Polizei abfing. Der Brief enthält ein eindeutiges Schuldbekenntnis des Mörders und den Hinweis, er wolle Selbstmord begehen. Seitdem fehlt jede Spur von dem Mann im Wald. Kälte und Schnee haben die Polizei gezwungen, vorübergehend den Großeinsatz nach dem Mörder einzustellen. Der Selbstmord wird für ein Täuschungsmanöver gehalten. In der kleinen Stadt weiß jeder, daß Albiez lange als Holzarbeiter im Wald gearbeitet’hat und alle Schlupfwinkel und Felsenlöcher in diesem Gebiet sehr gut kennt. Ein zäher Bursche, der im Wald zu Hause ist. „Den kriegen sie nie...“, langsam wird die Gestalt des flüchtigen Mörders mit dem Mythos der Unbesiegbarkeit umgeben. Für seine Altersgenossen, die dreimal wöchentlich in das einzige Kino des Städtchens gehen – denn dreimal wöchentlich wechselt dort das Programm – ist Albiez wie der Held im Kriminalreißer, den die Polizei nicht lebend in die Hände bekommt, oder wie jener „perfekte Mörder“, der Grauen, aber auch Bewunderung erregt.