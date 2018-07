Inhalt Seite 1 — Die wirklichen Gefahren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Zentralbankrat ist, wenn er in dieser Woche zusammentritt, um die laufenden Dinge zu besprechen und eventuelle Maßnahmen in Reaktion auf die massive Erhöhung der britischen Bankrate zu beschließen, weniger denn je um seine Verantwortung zu beneiden. Einerseits dürfte klar sein, daß ein „Gefälle“ von 1 1/2 v. H., wie es nun zwischen den Diskontsätzen der alten Dame von der Threadneedle Street und ihrer Kusine in der Taunusanlage zu Frankfurt besteht, auf die Dauer zu unerwünschten Folgeerscheinungen führen muß. Andererseits aber ist der jetzige Zeitpunkt – unmittelbar vor dem großen Steuertermin vom 10. März, der eine beträchtliche Anspannung der Liquiditätsverhältnisse bringen muß, und mitten in der „flauen Saison“ – denkbar ungeeignet dafür, jetzt mit einer Geldverteurung zu beginnen. Zudem besteht, auf der ganzen Linie sogar, Einigkeit darüber, daß unter den heutigen Verhältnissen die Diskontpolitik kaum geeignet ist, dämpfend auf gewisse Erscheinungen der Übernachfrage und der Überexpansion einzuwirken, die seit nunmehr gut drei Monaten – zeitweise stärker, zeitweise durch saisonale Einflüsse überdeckt – bei uns in Erscheinung getreten sind. Wenn man also meint, es müsse jetzt aus konjunkturpolitischen (und nicht „bloß“ aus bankpolitischen) Motiven heraus noch etwas geschehen, um zu verhüten, daß „zuviel Dampf aufgemacht wird“, so wäre primär ja an andere kalmierende oder restringierende Mittel zu denken – und erst in zweiter oder dritter Linie an das Anziehen der vielbesprochenen Diskontschraube.

Übrigens haben auch die verschiedenen Konjunkturbeobachtungs-Instanzen, die noch vor kurzem verkündeten, daß „eigentlich“ keine Übersteigerungsgefahr bestehe, und daß ja „nur“ einzelne Preise anzögen, aber beileibe noch nicht alle (als ob es dergleichen überhaupt geben könnte!), neuerdings zu der – von uns schon vor gut drei Monaten vertretenen – Ansicht hingefunden, daß ein (spekulativer) Auftragsboom, eine Überhitzung des konjunkturellen Klimas, eine Nachfrage-Übersteigerung tatsächlich vorhanden war: gegen Ends 1954 nämlich. Es ist recht amüsant, in den jetzt herauskommenden Berichten nachzulesen, wie dieses Eingeständnis, daß man die „Verfälschung (!) des konjunkturellen Bildes durch übersteigerte Aufträge“ nicht rechtzeitig wahrgenommen (d. h. also, etwas unhöflicher gesagt: völlig verschlafen) hat, nun sorgsam in retrospektive Betrachtungen eingewickelt wird: natürlich habe es ja infolge gewisser exogener Einflüsse so kommen müssen, wie es kam; nun aber seien diese Erscheinungen der Übernachfrage und Überexpansion ja bereits ziemlich abgeklungen, und alles sei schon wieder in schönster Ordnung, oder doch beinahe – nur einige Preiserhöhungstendenzen seien als bösartige Relikte jener Psychosen-Phase noch zurückgeblieben ... So zu lesen offiziell und offiziös. Als Lichtblick ist demgegenüber zu werten, daß im letzten Konjunkturbericht des Essener Instituts für Wirtschaftsforschung geschrieben steht:

„Größer als die Gefahr eines Rückschlags dürfte gegenwärtig die einer weiteren Verstärkung der expansiven Kräfte sein. Möglicherweise überschreiten sie bereits gegenwärtig die einer vollbeschäftigten Wirtschaft gesetzten Grenzen ...“

Hier sehen auch wir die eigentliche Gefahr. („Spekulative“) Überspannungen in der Nachfrage erscheinen uns aber nicht deshalb bedenklich, weil sie (bei vielfach unelastisch gewordenem Angebot) „die Engpässe vermehren und die Tendenz zu ... Preiserhöhungen verstärken“, sondern deshalb, weil zu spät und somit zu grob einsetzende Abwehrmaßnahmen, die zur Verteidigung des Preisniveaus dienen sollen, schwere geschäftliche Verluste und damit einen (heute noch durchaus vermeidbaren) konjunkturellen Rückschlag nach sich ziehen müssen. Daß es so kommt, ist unsere ganze Sorge. Erfreulicherweise ist dies auch anderwärts begriffen worden: wir dürfen wohl die klärenden Hinweise von Dr. V. Muthesius (im Heft 4 seiner „Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen“) als eine wertvolle Unterstützung unserer Auffassung verbuchen.

Ein „Davonlaufen“ der Preise also – um das noch einmal ganz klar zu sagen – erscheint uns keineswegs als „die Gefahr von morgen“. Sollte es zu merkbaren Ansätzen dahingehend kommen, so sind kredit- und notfalls auch zollpolitische Mittel genug zur Hand, um solche Tendenzen zusammenzuschlagen – was nun freilich nicht ohne geschäftliche Verluste und allgemeinwirtschaftliche Nachteile geschehen kann, die man lieber vermieden sähe. – Nun ist kürzlich sogar, und zwar von sehr kompetenter Seite, nämlich von einem der maßgebenden deutschen banker, die Warnung ausgesprochen worden,

„daß wir uns auch vor einer schleichenden, verdeckten Inflation, wie wir sie in den dreißiger Jahren hatten, hüten müssen“.

Leider geht selbst aus dem Zusammenhang des Artikels, dem diese Sentenz entnommen ist, nicht klar hervor, was der Verfasser sich dabei (wenn überhaupt...) gedacht hat: für eine Wiederholung jener damals praktizierten Methoden der Rüstungsfinanzierung über eine „preisgestoppte Inflation“ fehlen heute ja doch wohl alle und jede Voraussetzungen. Es wäre somit recht interessant, von dem Verfasser jenes Artikels einen erläuternden Kommentar hierzu erhalten zu können. – Andere Äußerungen zum gleichen Thema sind, wenn auch in ähnlich komplizierter Diktion abgefaßt, weit weniger mysteriös. So lesen wir beispielsweise in der letzten Ausgabe der Zeitschrift „Wertpapier“ eine Betrachtung zur Börsenlage, wo das Folgende festgestellt wird: