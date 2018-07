Ein kleines Stadttheater im deutschen Westen stellt einen neuen französischen Autor vor. Er heißt Pol Quentin, ist achtunddreißig Jahre alt, hat als Matrose die Welt befahren, war Zensor unter Giraudoux im Auswärtigen Amt und schrieb ein Buch über die politische Propaganda. Der ideologische Terror ist das Thema seines ersten Schauspiels, das 1945 entstand, von dem verstorbenen Fry-Übersetzer Hans Feist noch ins Deutsche übertragen und unter dem Titel „Die Freiheit ist ein Feiertag“ in Rheydt zum erstenmal gespielt wurde.

Wenn so etwas in Deutschland geschrieben würde, dann müßte man dem Autor eifrig nachspüren. Es ist doch merkwürdig: aus England, Amerika und Frankreich offerieren unsere Bühnen immer wieder neue Namen, junge Autoren, die zweierlei mitbringen, was unser eigener Dramatikernachwuchs nicht hat: den Mut zur Gegenwart und die Beherrschung eines schriftstellerischen Handwerks, dem Bühnenwirkungen geläufig sind. Auch Quentin versteht vorerst mehr vom Theater als vom Drama. Er schreibt Rollen, die Schauspieler reizen, aber er will höher hinaus.

Eine Frau, schlicht „Sie“ genannt, hat sogar eine abendfüllende Paraderolle. „Todkrank“ wird Sie von einer Luxusjacht auf eine Zuchthausinsel gebracht, wo ein diktatorischer Staat seine Opposition im Kerker hält. „Sie“ spielt große Intrige, läßt sich vom Gefängnisarzt gesund machen, gewinnt den Gouverneur, der sich aus innerer Ablehnung des Regimes in die Indifferenz geflüchtet hat, für die Liebe, will in Wahrheit aber nur Alvar, den eingekerkerten Geliebten, befreien. Der ist ein Fanatiker der Freiheit, hat die Liebe um der „Idee“ willen abgeschrieben und flieht durch Eigenwillen in den Tod. Der Gouverneur ist ein Typus unseres Zeitalters der Gewalt, sein Gegenspieler, der Polizeichef, eine Kriminalcharge. Der Arzt, Parteifunktionär von großer Intelligenz, erweist sich als eine hintergründig schillernde Darstelleraufgabe. Die Handlung hat die Spannung eines Kriminalromans und die Bühnengags eines Reißers, nur daß alles sich in einem Überall und Nirgend wo abspielt. Den Erstling erkennt man auch an seiner dramatischen Ungelenkigkeit. Quentin abstrahiert, um alles, was er über Wahn, Terror und Seelenspaltung im politischen Bereich weiß, in sein Stück zu pressen. So bleibt schließlich unklar, was er eigentlich will. Als ideelles Resümee drängt sich die pessimistische Feststellung auf: Die Freiheit ist ein Sonntag (so der französische Titel), für den Alltag ist sie nichts. Da ist einem Reißer entweder ein Kurzschluß passiert oder Quentin ist dekadent verliebt in das Absurde.

Das Rheydter Stadttheater bot eine besonders im Szenischen (R. Bormann-Schubert) aparte Inszenierung von Egon Kochanowski. Er forcierte die Kriminalzüge dieser „Leonore 45“. Das innerlich Erregende, das menschliche Klima des Terrors, blieb stumpf. Johannes Jacobi