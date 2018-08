B. P., Stockholm, im März

Dänemark schloß das vergangene Jahr mit einem Nettounterschuß von rund 700 Mill. d. Kr. ab. Zwar konnte die Ausfuhr von 6,1 auf 6,6 Mrd. Kr. verbessert werden, aber die Einfuhr wuchs von 6,9 auf 8 Mrd. Kr. Der Unterschuß von 1,4 Mrd. konnte nur etwa zur Hälfte durch Schifffahrtseinnahmen gedeckt werden. Daraus haben die Dänen nun nicht etwa den Schluß gezogen, in Zukunft weniger zu importieren, sondern den, die Handelsflotte zu modernisieren und zu vergrößern. So haben sie im letzten Jahr 46 Schiffe zu 104 000 BRT verkauft, weil sie zu alt waren, und 25 neue Schiffe von rund 100 000 BRT in Auftrag gegeben. Insgesamt hat sich die dänische Handelsflotte in den neun Jahren nach dem Kriege verdoppelt und ist heute schon um 40 v. H. größer als vor dem Kriege.

Auch Schweden hat 1954 einen auf 974 Mill. Kr. (504 i. V.) angewachsenen Einfuhrüberschuß auszuweisen. In der Zahlungsbilanz aber verblieb nur ein kleines Minus von 111 Mill. Kr. Ende November entfielen 88 v. H. des Einfuhrüberschusses auf den Handel mit Westdeutschland – eine Tatsache, die natürlich die Frage weckt: kann das so weitergehen? – Die schwedische Industrie hat 1954 – von Leder und Textilien abgesehen – einen merklichen Fortschritt zu verzeichnen: die Beschäftigungszahl lag um 6,8 v. H. über dem Vorjahrsstand. Ein starker Mangel an Facharbeitern, vor allem in der Eisenindustrie, bremst aber gegenwärtig eine weitere Produktionserhöhung.

Für Finnland brachte das Jahr 1954 eine allseitige wirtschaftliche Erholung. Die Lage hat sich nun so gefestigt, daß die finnischen Sparbanken ein „Indexgebundenes Sparkassenbuch“ eingeführt haben, vorausgesetzt, daß wenigstens 30 000 Fmk auf 12 Monate eingesetzt werden, das sind etwa 500 DM. Die Produktion an Zeitungspapier erreicht neue Rekorde. Zwei neue Fabriken nahmen den Betrieb auf, und man rechnet für 1955 mit rund 550 000 t und 1956 mit über 600 000 t Zeitungspapier (gegen 450 000 t in 1954).

In Norwegen planen die Dirigenten des Wirtschaftslebens für die nächsten zehn Jahre einen gewaltigen Ausbau der Wasserkräfte von 3,85 auf 6,7 Mill. Kilowatt. Dadurch soll die Stromerzeugung von 22 Mrd. Kilowattstunden in 1954 auf etwa 36 Mrd. erhöht werden. Die Kosten betragen etwa 2 Mrd. nKr., und man hofft, daß sich Dänemark und Schweden daran beteiligen werden. Norwegen gedenkt etwa 40 bis 50 v. H. der elektrischen Energie zu exportieren. Zur Zeit versucht Norwegen eine neue Auslandsanleihe in Höhe von 100 Mill. nKr. aufzunehmen, vielleicht (wie das letztemal) über Schweden...