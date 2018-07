Im abgelaufenen Geschäftsjahr 1953/54 hat sich bei der AEG der Umsatz von 617 Mill. DM auf 736 Mill. DM (also im rund 20 v. H.) erhöht. Mit dieser Geschäftsausweitung liegt das Unternehmen im Zuge der Gesamtentwicklung der deutschen Industrie recht günstig. Diese Umsatzsteigerung war begleitet von rückläufigen Preisen und steigenden Kosten. Wenn es trotzdem zu einer Ertragssteigerung gekommen ist, die eine Erhöhung der Dividende von 7 auf 8 v. H. erlaubt, dann ist dies der Erfolg technischer Rationalisierungsmaßnahmen und der auf die erhöhten Umsätze besser verteilten Generalunkosten. An der Entwicklung haben nach Angabe von Dr. Boden, dem stellv. Vorsitzenden des Vorstandes, alle teilgehabt: die Verbraucher durch im Schnitt etwa um 5 v. H. reduzierte Preise, die Belegschaft mit den ebenfalls um etwa rund 5 v. H. erhöhten Löhnen, der Staat durch größere Steuerzahlungen und schließlich auch die Aktionäre, die eine bessere Dividende erhalten sollen.

Die Umsatzsteigerung hat zu einer Ausweitung der Bilanz um rund 100 Mill. geführt. Hierbei ist die Zuführung der Mittel zu einem bedeutenden Teil durch ein organisches Anwachsen der kurzfristigen Verpflichtungen erfolgt. Die Erhöhung des Aktienkapitals hat 22 Mill. DM gebracht. Sie fand im wesentlichen für eine Verstärkung der liquiden Mittel von 56 Mill. DM auf 84 Mill. DM Verwendung, Das aber bedeutet eine weitere Konsolidierung der Bilanz der AEG, die aus den bekannten Gründen ihren Wiederaufbau vor allem mit kurzfristigen Mitteln finanzieren mußte. Dr. Boden erklärte hierzu, daß eine dynamische Betrachtungsweise der Bilanz eine solche Finanzierung für gerechtfertigt erscheinen lasse. Die in den einzelnen Teilen kurzfristigen Verbindlichkeiten stellten in ihrer Zusammenfassung langfristige Mittel dar, die in der Größenordnung den gleichen konjunkturellen Schwankungen unterworfen seien wie die korrespondierenden Posten im Umlaufvermögen auf der Aktivaseite der Bilanz. Natürlich könnten sich bei einer rückläufigen Entwicklung zeitliche Verschiebungen in der Entwicklung beider Bilanzseiten ergeben, weil sich die Passivseite im allgemeinen schneller abbaue als die Aktivaseite. Um solchen Entwicklungen Rechnung zu tragen, seien in die Aktivaseite erhebliche Posten an liquiden Mitteln eingebaut, wozu in diesem Zusammenhang auch die Wertpapierbestände in Höhe von 35 Mill. DM hinzuzurechnen seien. Die Schnellebigkeit unserer heutigen Zeit, die zu laufenden Rationalisierungen zwingt, mache es erforderlich, den Produktionsapparat ständig dem neuesten technischen Stand anzupassen; aber auch die Notwendigkeit, möglichst große innere Reserven zu schaffen, habe die Beibehaltung des degressiven Abschreibungsverfahrens bei Maschinen unter Anwendung eines gegenüber dem Vorjahr erhöhten Abschreibungssatzes beeinflußt.

Der Abschreibungbetrag hat sich dabei wesentlich (und zwar von 28 Mill. in 1952/53 auf über 40 Mill. DM) erhöht. Der Reservebildung dienten weiter die erstmalig in der Bilanz ausgewiesenen, voll wertberichtigten 7c- und 7d-Gelder, die sich um 18,3 Mill. auf rund 22,8 Mill. DM erhöht haben. Die Schwächen der Bilanz, die In dem verhältnismäßig kleinen Eigenkapital liegen, sind so durch eine Verbesserung der Liquidität und der Stärkung der inneren Reserven weitgehend ausgeglichen worden. Dr. Boden erklärte in diesem Zusammenhang weiter, daß die AEG es bei der vorjährigen – wie man rückblickend feststellen müsse – etwas zu bescheidenen Kapitalerhöhung nicht belassen wolle, sondern daß sie, wenn auch nicht kurzfristig, zu einem konjunkturell richtig erscheinenden Zeitpunkt erneut an den Kapitalmarkt herantreten werde. R g b.