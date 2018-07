Wir können nicht alle Heilige werden, aber wir müssen in jedem Augenblick unseres Lebens das tun, was wir vermögen. Darin allein besteht die Heiligkeit“, schreibt der siebenunddreißigjährige Paul Claudel im Jahre 1905 an André Gide. Fünfzig Jahre später, am 23. Februar 1955, erliegt Claudel einem Herzschlag. Ist der Siebenundachtzigjährige, der André Gide durch seine beschwörenden Worte für die Kirche nicht retten konnte, ist Claudel ein Heiliger geworden?

Müßig darüber zu streiten, ob er ein großer Dichter war oder nicht. Selbst persönliche Feinde wie der Abbé Ducaud bestreiten ihm nicht eine „gewisse Größe“, wenngleich sie auch „aus Grausamkeit, Hochmut und Sadismus“ geboren sei. Nicht müßig aber ist, darüber zu grübeln, warum dieser Mann, der Kämpfer für eine weltweite I.ehre im Raum jener Kirche war, in der große Köpfe meistens nichts von Engstirnigkeit, Härte, ja Haßgefühlen wußten, gerade durch solche Eigenschaften gekennzeichnet war. Abgestoßen mit ebenso harten wie törichten Worten hat er Geister wie Goethe und Balzac. Gehaßt hat er viele seiner früheren Freunde (zum Beispiel Gide), zumindest ungerecht gewesen ist er (vor allem zum Schluß seines Lebens) gegen ein ganzes Volk (uns Deutsche nämlich), obwohl er hier Deutschland die größte Resonanz außerhalb Frankreichs hatte. Ohne daß ihn der kleinlichste Beichtvater einer Sünde zeihen könnte, haftet seinem Leben etwas Unchristliches an, weil in seinen Aussprüchen, Briefen und Taten, so bewundernswert, ja gut sie im einzelnen sein mögen, eine christliche Kardinaltugend fehlt: Demut. Aber nur mit Demut ist es möglich, die erste Maxime der christlichen Lehre zu befolgen: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ Auch Claudel hat sicher seinen Nächsten geliebt. Aber ob so sehr wie sich selbst?

*

Am Weihnachtstag des Jahres 1892 trifft den Vierundzwanzigjährigen sein Damaskus während der Mette in Notre Dame. Bis dahin war er dem Namen nach Christ gewesen, nun wird er es der Existenz nach. Die Einkehr des Paul Claudel aber geschieht so ganz anders, als sie sich seinen späteren Werken nach zu urteilen bei einem katholischen Christen, der das Sakrament der Taufe doch schon bekommen hatte, vollziehen könnte. Gerade dieses Sakrament der Taufe wird dem Dichter Claudel bei seiner Interpretation der Heilslehre wichtig. Der Getaufte hängt wie an einem seidenen Faden an Gott, wohin er auch geht. Und man konnte sich vorstellen, daß der liebe Gott diesen Faden ein wenig anzieht, wennso ein getaufter Sünder auf die Hölle zuläuft, als wäre sie das Paradies. Freilich kann Gott den Faden auch weiter lockern und den Irrenden die Pforten der Hölle durchschreiten lassen. Nur eins ist nach Claudels Meinung völlig ausgeschlossen: daß Gott den Faden so plötzlich anzieht, daß er reißt, so daß der also Ermahnte allein den Weg zu Himmel oder Hölle suchen müßte. Und doch stellt sich die furchtbare Frage, ob das nicht gerade bei Claudel an jenem. Weihnachtsabend 1892 der Fall gewesen ist. Denn war es dies: ein Ungesicherter inmitten der Gesicherten, eine Ausnahmeexistenz, die nicht die Ausnahme, sondern die Hingabe an eine Bindung predigt, die für die meisten Menschen selbstverständlich da, für ihn aber Ziel war, das er aus eigener gigantischer Kraft nie ganz erreichen würde, war er dies, dann mußten Schroffheit, Grausamkeit, ja Haß notwendig zu seinem Leben gehören.

*

Einer Sache nicht teilhaftig sein, der alle anderen ohne Zutun und Verdienst teilhaftig sind; das bildet den Menschen zur einsamen, ja monumentalen Ausnahmeexistenz, die von uns nicht nachzuahmen, ohne deren Beispiel wir aber doch nicht leben können. Claudels Ausnahmeexistenz wäre also – würde jene vorhin gestellte furchtbare Frage • positiv beantwortet (aber es liegt wohl nicht in menschlicher Entscheidung, sie mit Sicherheit negativ oder positiv zu beantworten) – eine bis auf die Spitze des Paradoxen getriebene menschliche Existenz: inmitten einer Gemeinschaft, in der es nach Lage der Dinge keine Ausnahme zu geben braucht, ja, in der Ausnahmen sogar gefährlich und leicht in den Verdacht der Häresie fallen können, wird die ganze Größe ihrer Einsamkeit von den meisten gar nicht einmal bemerkt. Dennoch gibt es gerade in der katholischen Kirche Beispiele für solche äußersten Möglichkeiten: man muß sie im Zeitalter der Kirchenväter suchen, und ohne Zweifel ist die Berufung auf den größten von ihnen, Augustinus, hier angebracht, obwohl doch jenem – so scheint es – am Ende seines Lebens von Cott der abgerissene Seidenfaden wieder in die Hand gedrückt wurde, da nämlich, als er plötzlich selbstverständlich das wurde, was die größte Kraftanstrengung seines Willens vorher nicht Zustande gebracht hatte: als er demütig wurde.

*

Ob Paul Claudel demütig geworden ist, wissen wahrscheinlich noch nicht einmal die, die in den letzten Stunden seines Lebens um ihn varen. Und doch hängt damit die Frage eng zusammen, ob er überhaupt ein Heiliger geworden sein könnte. Denn das Wesen des Heiligen besteht nicht darin, daß man alles tut, was man kann (darin irrte der junge Claudel), sondern darin, daß man mehr tut, als man kann. Der Heilige überspringt seinen eigenen Schatten, er überholt die eigene Ausnahme und schließt sich so auf begnadeter Ebene wieder den Vielen an. Wer will beurteilen, ob Claudel vielleicht in den letzten Tagen seines Lebens diese Überholung gelungen ist, ob er den Tag von Notre Dame auf paradoxe Weise rückgängig oder besser überflüssig machen konnte? Und doch müßten wir dies wissen, wenn wir nicht Gefahr laufen wollen, bei zukünftigen Begegnungen mit dem Werk, den Reden und den Briefen des großen Franzosen immer wieder in André Gides Ausspruch zu verfallen: „Welche Angst hege ich vor Ihrer Heftigkeit!“ Paul Hühnerfeld