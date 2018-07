Der Bundestagsabgeordnete Becker, dessen Ausführungen in der Debatte um das Saarabkommen den scharfen Widerspruch des Kanzlers erweckten, hat rhetorisches Pech gehabt. Er zitierte das oft gebrauchte Principiis obsta und behauptete, es heiße auf Deutsch: „Man soll bei seinen Grundsätzen bleiben.“ Abgesehen davon, daß dem Dichter Ovid eine so subalterne Maxime nicht zuzutrauen wäre, hätte der Redner gut getan, der Versuchung zum Effektmachen mit Zitaten im Anfang schon zu widerstehen, wie es sein „Sprichwort“ befahl. „Principiis obsta, sero medicina paratur“, lautet der ganze Vers, und die Übersetzung: „Widerstehe im Anfang, zu spät wird (sonst) das Heilmittel bereitet.“ – Falsch zu zitieren ist ein Symptom von intellektueller Unordnung, und deshalb kommt dabei jede Berichtigung zu spät. Drum sollten gerade Parlamentarier stets an das richtig übersetzte Ovid-Wort denken, bevor sie der Lust nachgeben, ein Zitat über ihre Lippen zu lassen... W.