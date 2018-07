Inhalt Seite 1 — Reif genug, in den Spiegel zu sehen... Seite 2 Auf einer Seite lesen

„Des Teufels General“ als Film – Oderbruch moralischer

Der deutsche Film hat lange Jahre gezögert, die von ihm erreichbaren Millionen Zuschauer mit dem Zuckmayer-Stück „Des Teufels General“ zu konfrontieren, das Wahrheit, Gerichtstag und Spiegel ist, in dem die Deutschen sich heute noch, nun der Film in einem Großeinsatz von 100 Kinos gestartet ist, in vielen Figuren wiederfinden können. Man hatte die Millionen bis heute nicht für reif genug gehalten, sich damit auseinanderzusetzen. Man hatte gefürchtet, es würde keiner hingehen wollen. Erst jetzt hat man das Risiko auf sich genommen, und es ist dem Real-Film als Verdienst anzurechnen, daß nach so vielen belanglosen und manchmal seichten Filmen nun dieser gelang. Es zeigt sich jetzt, daß es – acht Jahre nach der deutschen Erstaufführung des Stückes – immer noch oder wieder gut und nötig ist, in diesen Spiegel zu blicken und, jeder für sich, in der erhellten Erinnerung die Entwicklung seitdem und den heute gewonnenen Standpunkt zu betrachten. Auch der Film zeigt keine Lösungen der schweren Konflikte, in die Schuldige und Unschuldige geraten waren. Vielmehr schürt er nun, da wir mehr Abstand haben und leidenschaftsloser unsere gemachten Fehler beurteilen können, um so mehr unser Gewissen und unseren Wunsch nach Vervollkommnung des eigenen Ichs, indem er das Leben in jenen Tagen möglichst wahrheitsnah schildert. Wir können diese Filme brauchen, mit denen mehr erreicht wird, als die kostbare freie Zeit totzuschlagen.

Den Zuschauer schonen?

Schon im Jahre 1947, vor acht Jahren also, hatte das deutsche Theater das Experiment gewagt. Keiner, der dieses Stück seitdem sah, konnte sich daran vorbeidrücken, daß er unmittelbar eine Art Gerichtstag erlebte. Das Geschehen darin, das uns so nahe war, mußte so wirken, und die Kernfrage, um die es Zuckmayer ging, daß jeder Verantwortung trägt und wachsam sein muß, um sich gegen das Böse zu wehren, ist bis heute lebendig und immer gültig. Der Film, der im Einverständnis mit Zuckmayer im Drehbuch gegenüber dem Theaterstück einige entscheidende Umänderungen erfuhr, ist sogar konsequenter und menschlich größer geworden, was eben jenen Kern betrifft. Die Peinlichkeit des sonst so klaren und geschickten Werkes von Zuckmayer steckte in der fragwürdigen Figur des Chefingenieurs Oderbruch, die so viele Diskussionen ausgelöst hatte. Um Widerstand zu leisten gegen die Verbrecher an der Spitze in diesen dunkelsten Tagen Deutschlands, hatte er mit seiner Sabotagegruppe fehlerhafte Flugzeuge an die Front geschickt, mit denen unschuldige Flieger, sogar der beste Freund, abstürzten. Er war damit selbst dem von ihm bekämpften totalitären Denken verfallen, daß der einzelne Mensch nichts gilt, wenn es um höhere Ziele geht. Im Film ist Oderbruch ein verdienten Offizier und ein Einzelgänger, der aus selbstlosen Motiven, ohne Menschen zu vernichten, Sabotage an Maschinen treibt, um den Endsieg der Naziverbrecher zu verhindern, der ein ganzes Volk ins endgültige Verderben geschickt und die Welt bedroht hätte. – Tatsächlich gab es bekanntlich 1941 in der Luftwaffe solche Sabotageakte, die nazigegnerische Gesinnung zeigten, ohne größere Erfolge zu zeitigen. – Die Testpiloten haben von Overbruch ausdrücklich den Befehl, bei Versagen der Maschinen im Fallschirm auszusteigen, und an die Front gelangen nur ein paar Maschinen aus Versehen, wobei unglücklicherweise der berühmte Staffelkapitän und Freund Eilers abstürzt und erst recht den tragischen Konflikt für Oderbruch heraufbeschwört. Man hätte wünschen können, daß diese echte tragische Figur, beladen mit einem schweren Gewissenskonflikt, noch gewichtiger und wirkungsvoller herausgearbeitet worden wäre. Karl John als Oderbruch tat, was er kann. Er hatte nicht viel Gelegenheit dazu.

In den sehr zahlreichen Requisiten und Schauplätzen, vom feudal-plüschenen Rahmen des Prachtlokals von „Horcher“ bis zum Militärflugplatz, auf dem Harras mit seinem absichtlichen Sturzflug in ein Benzindepot eine filmwirksame Feuerlandschaft hinterläßt, gewinnt der Film beklemmend dokumentarischen Charakter, obwohl Helmuth Käutner, der Regisseur, vom Einblenden von Wochenschauaufnahmen absah. Unterstützt wird die Echtheit des Geschehens im Ton von Luftschutzsirenen, vom tickenden Drahtfunk und dem mahnenden Pochen des englischen Senders. Von den Nazigrößen erscheint dagegen niemand. Himmler wird durch eine Hand mit widerlich geschmacklosem Runenring, einen randlosen Kneifer und seineStimme am Telefon beschworen. Göring ist in seinen voluminösen Umrissen durch eine Milchglasscheibe bei Horcher zu sehen. Während in dem in Arbeit befindlichen Wiener Film „Der letzte Akt“ von Hitler bis Eva Braun die Bonzen persönlich auftreten werden, sollte im Film „Des Teufels General“ durch nachgemachte Görings und Himmlers die authentische Wirkung ihres Daseins nicht leiden. Sicher ist sie so noch unheimlicher und zwingender für die Zuschauer.

Auch General Harras ist nicht Udet, und in der Verkörperung durch Curd Jürgens auch nicht mehr ganz der Harras aus Zuckmayers Stück. In der Besetzung der Hauptfigur mit diesem durch Skandale und bluffende Kraftprotzrollen über Gebühr populär gewordenen Schauspieler wird die stärkste Konzession an die Publikumswirksamkeit gemacht.

Harras hatte im Theaterstück wesentliche Züge von jenem Udet, als er noch ein Ritter, aber schon nicht mehr ohne Furcht und ohne Tadel war: klug, mit jungenhaftem Gesicht, heiter, freimütig, liebenswürdig, witzig, voll nervöser Spannung. Ein genialer Flieger, eine Vollblutnatur mit allen ihr eigenen sympathischen und unsympathischen Eigenschaften. Ein Einzelgänger, kritisch und viel riskierend, aber nicht durchaus geneigt, Konsequenzen aus seiner Kritik zu ziehen. Ein Lebenskünstler, heißblütig, der den Taumel durch Alkohol, Liebesaffären und Todesnähe suchte. Ohne Bremse und egozentrisch durch und durch. Eine sehr differenzierte, schillernde Persönlichkeit, die die Fliegerei und den Erfolg brauchte und darum sogar den gehaßten Nazis diente. „Des Teufels General“, der ihm auf Erden den Weg bahnte und sich dann, jeden anderen Ausweg ablehnend, dazu entschloß, „ihm auch Quartier in der Hölle zu machen“. Curd Jürgens, von Käutner intensiv geführt, hat den „Zauber“ des Leichtfertigen, aber er senkt das Niveau um einiges. Er kehrt den Landsknecht heraus, im Sprechen, in unästhetischen Bewegungen, auch in dieser Rolle eine publikumswirksame, naive „Helden“-Mischung mit allen gefährlichen Möglichkeiten dieses in der Welt nicht seltenen draufgängerischen Typs. Aber er bleibt konsequent auf der angelegten Linie, er überdreht nicht im Suff, was leicht hätte geschehen können. Doch er ist in der Verhaltenheit mehr stier und stur als ein berauschter Zecher und geistvoller Spötter. So denkt man an Udet besser nicht. Näher im Format ist Paul Westermeier dem Chauffeur von Harras in der köstlichen Studie eines teutonischen Sancho Pansa.