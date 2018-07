Mit der fortschreitenden wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung in der Bundesrepublik bekommt der deutsche Markt auch für die ausländische Kraftfahrzeugindustrie eine immer stärkere Bedeutung. Viele französische, italienische und britische Automobilfabriken – ganz abgesehen von den USA-Produzenten – unternehmen intensive Anstrengungen, um ihre Exporterfolge nach der Bundesrepublik und nach Westberlin zu verbessern. Ein typisches Beispiel dafür ist die Expansion der Renault Automobil-Gesellschaft für Deutschland mbH“.

Die deutsche Niederlassung der heutigen ,,Régie Nationale des Usines Renault“ wurde 1924 mit Sitz in Frankfurt/Main gegründet und ging, nach einem kurzen Zwischenspiel in Kehl, 1933 nach Berlin, wo im Zuge der Kriegsereignisse alle Einrichtungen in Verlust gerieten. Der Nachkriegsstart des Unternehmens erfolgte dann 1949 in Baden-Baden, bis man im vergangenen Jahr einen großzügigen Werksausbau in Köln - Klettenberg in Angriff nahm. Das Werkgelände hat einen Umfang von 15 000 qm. Im Rahmen eines ersten Bauabschnittes wurden auf ihm Montagehallen in einer Ausdehnung von 2200 qm fertiggestellt und in der letzten Woche ihrer Bestimmung übergeben. Die Hallen sind mit allen neuzeitlichen Einrichtungen versehen, die für den deutschen Kundendienst der „Regie Nationale des Usines Renault“ erforderlich sind: Auslieferungslager, Ersatzteillager, Reparaturwerkstätten, Kundendiensträume und Verwaltungsabteilungen.

Gelegentlich der feierlichen Schlüsselübergabe an den Leiter des Kölner Werkes, Dir. Herbert Beckers, unterrichtete der Verkaufsdirektor des französischen Stammhauses, M. Grandjean, die aus dem gesamten Bundesgebiet und aus Westberlin nach Köln gekommenen Gäste über die ungewöhnlich günstige Entwicklung des Unternehmens. Es beschäftigt heute 52 000 Arbeitnehmer und hat im vergangenen Jahr 204 666 Fahrzeuge (Pkw, Lkw, Autobusse, Schlepper und Eisenbahntriebwagen) produziert. Mit 30 000 exportierten Einheiten wurden allein von diesem Werk 41 v. H. des gesamtenfranzösischen Automobilexports erreicht. Die Aufwärtsentwicklung des Unternehmens wird besonders deutlich, wenn man die vorjährige Produktion mit der von 1639 vergleicht: damals wurden mit einem Personalbestand von 35 000 Arbeitnehmern 55 000 Fahrzeuge gebaut. Infolge (alliierter) Kriegseinwirkungen Waren die französischen Werksanlagen zu 80 v. H. zerstört worden, doch indessen ist die Zahl der Maschinen von 16 900 In 1945 auf 21 981 gestiegen und ihr Durchschnittsalter von 20 auf 15,8 Jahre gesunken.

Dank der vielseitigen Modernisierungs-und und Rationalisierungsmaßnahmen ist die “Régie Nationale des Usines Renault“ die erste französische Automobilfirma, die mit ihrer Jahresproduktion die 200 000-Grenze überschreiten konnte. Den Bemühungen um den deutschen Markt stehen natürlich mit gleicher Intensität ähnliche Bestrebungen auf den übrigen Auslandsmärkten gegenüber: das Unternehmen verfügt über eigene. Montagewerke in England, Irland, Belgien, Spanien, Australien und Japan. w w