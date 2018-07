Im Februar eines jeden Jahres veranstaltet das Tempo-Werk, Hamburg-Harburg, den „Tag der Mitarbeit“, an dem Arbeiter und Angestellte, die während des vergangenen Jahres durch Verbesserungsvorschläge geholfen haben, den Arbeitsablauf zu verbessern und die Qualität zu steigern, für einige Stunden mit der Geschäftsleitung beisammen sind.

Arbeit ist gut – Mitarbeit ist besser: Nicht nur die Männer der Planung und der Arbeitsvorbereitung, auch der Arbeiter an der Maschine oder der Angestellte am Schreibtisch können durch gedankliche Mitarbeit über ihre eigene Aufgabe hinaus Vorschläge machen, die den Kunden und dem Werk gleichermaßen nützen. Oscar Vidal, Chef des Tempo-Werkes, verteilte wiederum eine Anzahl Prämien an verdiente Mitarbeiter. 301 Verbesserungsvorschläge wurden 1954 eingereicht. 153 von ihnen konnten ausgeführt werden, weitere 61 wurden anerkannt.

So hat der diesjährige „Tag der Mitarbeit“ im Tempo-Werk wieder gezeigt, wie positive Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung und Belegschaft nicht nur einem gesunden Betriebsklima, sondern auch der Qualität der Erzeugnisse (und damit dem Kunden) dient. R.