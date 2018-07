Von Viktor von Weizsäcker

Gibt es geistige Erkenntnisse, geistige Lebensformen, geistige Normen, welche in bestimmtem Sinn oder schlechtweg für einzelne oder viele ungesund sind? Eine jahrelange Erfahrung, mehr noch als eine theoretische Überlegung, bestimmt mich, dies unbedingt zu bejahen. Und zwar meine ich damit etwas ganz Spezielles, nämlich den Beobachtungskreis der akademischen Bildung in Deutschland. Selbsterfahrung und Sprechstunde bestimmen mich zu der Ansicht, daß ein wesentlicher Teil der auf akademischen Lehrstühlen gelehrten Wahrheiten ungesunde Wahrheiten sind. Es ist kein Zweifel, daß die seit einigen Dezennien zunehmende Ablehnung des philosophischen Idealismus Kantscher, Fichtescher, Hegelscher, besonders aber neukantisch-erkenntnistheoretischer Prägung zu gewissen Teilen eine gewisse Gesundheitsreaktion ist, welche als ein instinktiver Vorgang unter den argumentierend und intellektual sich aussprechenden Erörterungen herläuft. Es ist auch kein Zweifel, daß das Ungesundwerden des philosophischen Idealismus und der akademischen auf ihm ruhenden Bildung mit seiner Ablösung von der christlichen Bildung genau zusammenhängt. Jeder akademische Lehrer jedes beliebigen Faches hat teil an der unermeßlichen Schwierigkeit, daß unseren Wissenschaften ein geistiger Heilswert nur in einem ganz eingeschränkten Sinne innewohnt. Wir können sagen, daß die wissenschaftliche Bildung einen, aber eben nur einen zweitklassigen Erziehungswert ohne allen und jeden Zweifel enthält: es ist die Erziehung zur Objektivität des Denkens. Diese Objektivität des Denkens besitzt einen Bildungswert in der Weise, daß der ethische Wert nicht im Inhalt des Willens und Erkennens, sondern in die Unparteilichkeit der Hervorbringungsweise des Wissens und Erkennens, also in das Ethos seiner Produktion, gelegt wird. Es kommt nicht mehr darauf an, was wir als wahr erkennen, sondern wie wir zu diesem Erkennen kommen. Eben dadurch aber konnte dieser Bildungswert sich auch auf diejenigen Wissenschaften übertragen, denen, wie den historischen, jene am Vorbilde der Naturwissenschaften entstandene Objektivitätstheorie (Erkenntnistheorie) des wahren Wissens eigentlich wenig angemessen war. Indem aber eben der ganze Wert hier nur noch in einer Funktion verdampft und nicht mehr in einem festen und sichtbaren Inhalt des Wissens dasteht, erfährt die Wissenschaft eine Senkung auf den Grad einer sittlichen Technik. Hier entstehen technische Funktionen, doch nimmermehr Gestalten, Bilder und Worte.

So ist denn gerade hier, in dieser pathologischen Einschränkung des geistigen Lebens auf die logischtechnische Observanz auch der Punkt zu suchen, an welchem eine Zersplitterung oder schemenhafte Verunwirklichung des Personencharakters entsteht: Zersplitterung dort, wo die Intensität des sittlichen Wissenstriebes zu schwach bleibt, um die ganze Person zu tragen, Verunwirklichung da, wo dies unter Verdrängung der Ansprüche der Seele gelingt. Die kritische Wissenschaft, die analytische Methode zerschneidet, wird sie statt auf Wissensziele auf die Lebenswirklichkeit angewandt, das

Leben selbst. Die objektivistische Kritik wendet sich gegen die eigene Seele, und indem sie auch sie zu objektivieren versucht und in ihrer Objektivierung die Wahrheit sucht, verscheucht sie die Lebenswahrheiten, welche nicht objektiv-sachliche, sondern persönliche sein müssen.

Wir nehmen ein für unseren Zweck wichtiges Beispiel: die Lehre von den Trieben. Über sie more geometrico und in der Weise des objektiven Verstandes und beweisende Logik etwas auszusagen, dürfte unmöglich sein. Aber darum ist das, was über Triebe gesagt wurde, nicht unwissenschaftlich, und zu einer wissenschaftlichen Anthropologie gehört eine Lehre von den Trieben. Nun ist es gleichsam eine besondere Tücke der exakten Wissenschaft, daß ihre Abneigung gegen das more geometrico nun einmal nicht Erfaßbare die Vernachlässigung der vitalen Grundlage des Menschen zur Folge hatte, ja, daß sie sie aus dem Schatze der wesentlichen Erkenntnisse verbannte. Die auf ein narzißtisches Selbstgenügen gestellte Wissenschaft kommt zu einer Fehlform der geitigen Bildung, indem sie die Vergeistigung des Lebens in einer Verdrängung statt in einer organischen Bildung des Triebes zu erreichen sucht; und sie behauptet daher einen Erkenntnistrieb sui generis. Sie verherrlicht in ihm eine höchste Lebensfunktion, in der die edlen Eigenschaften Ausdauer, Mut, Selbstverleugnung zur höchsten Blüte kämen. Diese Ausprägung zu reinen, ja tragischen Formen ist um so eindrucksvoller, je vollkommener sie zu einer Überlegenheit der Person im Kampfe der Meinungen und Schicksale hinführt. Die persönliche Geltung und Überlegenheit wiederum ist eine, und zwar eine Schattenseite einer Bildung im seelischen Sinn; sie ist ein politisches Ideal für den einzelnen, nicht eine Daseinsform einer Gemeinschaft. So ist die Ausprägung des asketisch vergeistigten Menschen ein spezifischer Elitewert für wenige, aber kein zur Schaffung eines Typus befähigter, kein organisch wirkender Bildungswert. Diese asketische Form der Vergeistigung ist ein Extrem und Grenzgebiet des Lebenkönnens und zu ehren als Forderung eines Menschen an sich selbst, vollkommen abzulehnen als Forderung an einen anderen. Ehrung, aber nicht Bewunderung, ist die richtige Haltung des anders Gearteten dort, wo diese Form sich zur Größe erhob; Abgrenzung von ihr, nicht Popularisierung, gebietet die Einsicht, daß diese Form der Persönlichkeit nicht vorbildhaft ist.

Gegenüber der asketischen Form der Vergeistigung des Menschen, welche zur Verzerrung oder Verbildung nur dort nicht führt, wo sie tragisch zerstört oder diesseits verklärt, ist als gesunde Seelenbildung diejenige zu bezeichnen, in der die Triebgrundlagen des Menschen nicht asketisch verdrängt, sondern organisch fortgebildet erscheinen. Die so oft verunglückten Versuche des kultivierten Bürgertums, sich nach dem Bilde asketischer Grenzformen zu bilden, erscheinen hier eben nur als eine Bildungskrankheit. Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Dostojewskij und selbst Goethe, als Lebensvorbilder und nicht als nur Hindeuter auf den göttlichen Führer genommen, führen die Aufforderung zu einer dem Aufnehmenden fast regelmäßig unvollziehbaren Lebensform mit sich, und ihre spezifische Geistigkeit ist eben darum nicht übertragbar. Bei dem Versuch des Schwächeren, sie nachzuahmen, entsteht darum eine Kluft zwischen den geistigen Begriffen und dem vitalen Vollzug, ein bald komischer, bald pathologischer Fehlgang der Lebensvergeistung (Blaustrumpf, Ästhet, sogenannte wissenschaftliche Weltanschauungen usf.). Die Spaltung in den eigenen seelischen Organisationen aber pflegt sich dann auszusprechen in einer phantastischen oder verstockten Haltung zu Umgebung, Alltag, Zeitgenossen, Staat usf., wo es statt zu einem vollgültigen Ergreifen der Wirklichkeit zu einem willens- oder vorstellungsmäßigen Ersatz derselben durch ein „Ideal“ oder eine „Theorie“ kommt, welche die echte Rangordnung von Dingen und Personen in Vergangenheit und Gegenwart, in Diesseits und Jenseits verschiebt (Vergottung historischer Persönlichkeiten der Geschichte bei gleichzeitiger Vernachlässigung gegenwärtiger Pflichten gegen Familie und Staat und dergleichen mehr).