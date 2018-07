Das Bundesausgleichsamt kann für das kommende Geschäftsjahr 1955/56 mit ordentlichen Einnahmen in Höhe von etwa 3 Mrd. DM rechnen. Die „unbeweglichen“ Ausgaben, die laut Gesetz zu leisten sind, belaufen sich auf rd. 2 Mrd. DM. Für die „variablen“ Positionen – Hausratshilfe, Aufbaudarlehen und Arbeitsplatzdarlehen – steht somit rund eine Milliarde zur Verfügung. Das ist wenig für diese politisch „heißen“ Posten. In den ersten drei Quartalen dieses Geschäftsjahres hat das Bundesausgleichsamt dafür rd. 1,5 Mrd. DM ausgegeben; Ende 1954 bestand hier noch ein „Verplanungsrest“, der zu wesentlichen Teilen im laufenden Quartal geleistet werden muß: er beträgt nochmals fast eine Milliarde.

Der Präsident des Bundesausgleichsamt, Dr. Kühne, erklärte kürzlich vor der Presse, daß er im kommenden Geschäftsjahr für die Deckung der auf den Fonds zukommenden Ansprüche 1,5 Mrd. DM aus Vorfinanzierungen braucht. Zu einem kleinen Teil kann dieser Betrag aus der Ablösung von Lastenausgleichsabgaben, die auch im kommenden Jahr durch die Gewährung eines Diskonts von 10 v. H. attraktiv gestaltet werden soll, aufgebracht werden. (Im Kalenderjahr 1954 kamen so rd. 175 Mill. DM auf.) Darüber hinaus wäre im neuen Etatsjahr das Lastenausgleichsamt bei der Vorfinanzierung auf den Kapitalmarkt angewiesen.

Das ist eine ernste Rechnung. Menschlich und politisch spricht viel dafür, daß man den letzten Geschädigten in Sachen Hausratshilfe oder Aufbauhilfe nicht bis 1979 vertröstet. Die allgemeine konjunkturelle Situation aber spricht dagegen, im Augenblick langfristige Mittel aufzunehmen, um sie dem Konsum zuzuführen; sie würden der Rationalisierung unseres Produktionsapparates entzogen werden, was nicht im allgemeinen Interesse (und auch nicht im Interesse der Geschädigten selber) liegen kann; ihre Verausgabung würde ferner, was im Moment noch bedenklicher ist, die Konjunktur weiter anfachen. Also sind die Überlegungen, die vor Verabschiedung des Wirtschaftsplanes 1955/56 von den zuständigen Stellen zu treffen wären, nicht ganz leicht. Man wird wohl prüfen müssen, ob nicht an anderer Stelle ein mit Kapitalmitteln gespeister langfristiger Konsum zugunsten des Lastenausgleichs etwas zurückgehalten werden kann; vielleicht wird es insoweit notwendig, mit dem sozialen Wohnungsbau etwas kürzer zu treten. Ein Ausweg könnte vielleicht auch dahingehend gesucht werden, daß vor die Vorfinanzierung der Lastenausgleichsleistungen (aus Anleihemitteln also) noch eine Zwischenfinanzierung (durch Begebung von Bundesschatzanweisungen) „vorgeschaltet“ wird. Jedenfalls sollte alles getan werden, um die Begebung der 2. und 3. Anleihetranche hinauszuschieben. R.R.