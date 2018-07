E. R. S., New York, im März

Die amerikanische Wirtschaft hat den konjunkturellen Tiefpunkt von 1954 schnell überwunden. Der Produktionsindex des Federal Reserve Board, der bis auf 123 zurückgegangen war, ist im Dezember v. J. wieder auf 130 und im Januar d. J. sogar auf 131 gestiegen. Man hört bereits Schätzungen, nach denen er im kommenden Frühjahr wieder auf 135 gehen soll. Damit würde er nur noch wenig hinter dem Höchststand von 137 zurückbleiben, der während der Zeit der Hochkonjunktur von 1953 erreicht worden war. Günstige Berichte liegen aus den verschiedensten Zweigen der Wirtschaft vor; manche der Hauptindustrien haben ihre Produktion auf neue (bisher nie erreichte) Höhen zu steigern vermocht, und auch in solchen Branchen, die lange unter unbefriedigendem Absatz gelitten haben, wie die Textilindustrie und die landwirtschaftliche Maschinenindustrie, erwartet man höhere Gewinne auf Grund von gesteigerten Umsätzen.

Die amerikanische Autoindustrie hat während der ersten sechs Wochen dieses Jahres fast 960 000 Personenwagen hergestellt, d. h. etwa 40 v. H. mehr als in der entsprechenden Periode des Vorjahres. In der siebenten Woche wurden weitere 175 000 Einheiten produziert, was eine bis dahin nie erreichte Leistung darstellt. Würde sich die Fabrikation auf dieser Höhe halten, so müßte die Jahresproduktion bei mehr als neun Mill. Wagen liegen. Tatsächlich gingen die Schätzungen in der Industrie selbst ursprünglich aber nur auf eine Gesamtherstellung von 5,8 Mill. Pkw, d. h. auf etwa 300 000 Einheiten mehr als im vorigen Jahre. Neuerdings hört man schon von höheren Schätzungen, nach denen mit einem Gesamtabsatz von sechs Mill. Pkw im laufenden Jahre gerechnet wird. Möglicherweise wird auch diese Schätzung noch nach oben revidiert werden müssen. Die General Motors Corporation hat nämlich in der Zeit vom 1. Januar bis 10. Februar mehr als 360 000 Wagen (das sind etwa 22 1/2 v. H. mehr als während der entsprechenden Zeitspanne des Vorjahres) im Einzelhandel abgesetzt. Die Hauptverkaufssaison kommt aber erst im Frühjahr. Jedoch wird die derzeitige Produktionsrate wohl nicht lange aufrechterhalten werden können. Nach Verlautbarungen aus der Industrie dient sie zur Zeit lediglich dem Zweck, für die Frühjahrssaison die Lager zu füllen, Bisher sind die Lagervorräte bei den Händlern trotz der weit höheren Produktion erheblich hinter denen aus der gleichen Periode von 1954 zurückgeblieben. Die Gesamterzeugung von Personen- und Lastkraftwagen, die zur Zeit bei etwa 190 000 Einheiten je Woche liegt, soll durch eine Erhöhung der Lastkraftwagenproduktion auf 200 000 noch im Laufe des März gesteigert werden. Offenbar will man sich dadurch auch gegen die Folgen einer Lahmlegung der Produktion sichern, die dann eintreten könnte, weiln die Lohnverhandlungen in der Autoindustrie zu lang andauernden Streiks führen sollten. Im Juni laufen die Arbeitsverträge in der Autoindustrie ab, und die Gewerkschaft der United Auto Workers wird versuchen, garantierte Jahreslöhne, wenn auch in modifizierter Form, zu erreichen.

Die Stahlerzeugung ist in fast 16 Monaten nicht so hoch gewesen, wie jetzt. Wenn das auch in erster Linie auf den riesigen Bedarf der Autoindustrie zurückzuführen ist, so hat doch die gestiegene Nachfrage aus anderen Zweigen der stahlverarbeitenden Industrie und die des Auslandes erheblich zu der Ausdehnung des Produktionsvolumens beigetragen. Benjamin F. Fairless, der leitende Mann der United States Steel Corporation, nimmt an, daß die Stahlerzeugung im Durchschnitt der ersten sechs Monate des laufenden Jahres bei 80 v. H. der Produktionskapazität liegen wird. – Die Hausse in der Bauindustrie hat sich weiter fortgesetzt. 1953 wurden 1,104 Mill. Wohnhäuser gebaut, 1954 1,215 Mill., und wenn in diesem Jahr im gleichen Tempo wie im Januar weiter gebaut werden würde, so hätte man mit der Errichtung von weiteren 1,4 Mill. Wohnhäusern zu rechnen, also mit mehr als im Jahre 1950, wo das bisher größte Wohnungsbauvolumen erreicht worden ist.

Sicherlich hat die erleichterte Hypothekengewährung der Bautätigkeit einen erheblichen Auftrieb gegeben. Aber es fehlt nicht an Kritikern, die der Ansicht sind, daß die Laufzeit der Hypotheken in manchen Fällen zu lang und die Anzahlung zu klein ist, und daß solcher Art von Erleichterungen inflatorische Tendenzen innewohnen. Albert M. Cole, der Leiter der zuständigen behördlichen Stelle, der Housing and Home Finance Agency ist jedoch nicht der Meinung, daß man wegen der derzeitigen Situation besorgt sein müsse; er hat aber erklärt, daß die kritischen Äußerungen ernsthaft beachtet werden und daß man sich im Rahmen einer Untersuchung mit ihnen beschäftigt.

Die Kritik an dem Ausmaß und der Art der Hypothekengewährung ist nur ein Symptom für die Aufmerksamkeit, die zur Zeit von allen zuständigen Stellen und von den, wirtschaftlich interessierten Kreisen der Bevölkerung der Geld- und Kreditpolitik des Landes entgegengebracht wird. Man versteht, daß die Politik des leichten Geldes, wie sie von dem Federal Reserve Board vertreten worden ist, bei der Überwindung der Wirtschaftsstagnation des vergangenen Jahres von entscheidender Bedeutung gewesen ist: man weiß aber auch, daß allzuviel und allzu billiger Kredit höchst unerwünschte Entwicklungen innerhalb der Wirtschaft zur Folge haben kann. Die Beobachtung gewisser spekulativer Tendenzen sowie besonders auch die langanhaltende Hausse an den Effektenmärkten und die erheblichen Kurssteigerungen, die dort eingetreten waren, haben zu einer gewissen Revision in der bisherigen Geld- und Kreditpolitik geführt. Sie begann mit der Erhöhung der Einschüsse von 50 auf 60 v. H. für neue Effektenkäufe Anfang Januar, und sie dokumentierte sich weiterhin in erheblichen Verkäufen von Schatzwechseln (Treasury Bills) durch die Federal Reserve im offenen Markte und in einem Anziehen der Geldsätze. Von den kommenden Entwicklungen wird es abhängen, ob demnächst noch weitergehende Veränderungen grundsätzlicher Art in der hiesigen Geld- und Kreditpolitik erforderlich werden. Besondere Bedeutung wird im Zusammenhang damit den Arbeiten der Fulbright-Comitees zukommen. Senator J. William Fulbrigth, der Vorsitzende des Senate Banking and Currency Comittees, leitet zur Zeit eine Untersuchung oder, wie er es nennt, eine „friendly study“, die sich mit den Gründen für die Steigerung der Aktienkurse während der vergangenen Monate beschäftigt. Befürchtet wird in manchen Kreisen (und offenbar auch von Senator Fulbright), daß die Kurssteigerungen weiter gegangen sind, als die Zunahme der Produktivität innerhalb der einzelnen Werke das rechtfertigen würde. Die Erinnerungen an die fürchterlichen Folgen der Börsenkatastrophe von 1929 gewährleisten an sich schon, daß solche Untersuchungen hier zu Lande mit besonderer Sorgfalt und mit besonderem Verantwortungsbewußtsein durchgeführt werden...

Das Fulbright-Committee hat an 5500 Volksvirte, Bankiers, Makler und andere Sachvers:ändige einen Fragebogen gerichtet; man hält es nicht für unmöglich, daß die Verhandlungen vor dem Committee sich bis in den Sommer hinziehen werden. Zu den Mitgliedern des Senate Banking and Currency Comittees gehören u. a. Senator Douglas, ein angesehener Volkswirt, und Senator Bush, ein früherer Mitinhaber der New Yorker Bankierfirma Brown Brothers, Harriman & Co.

Allgemein wird erwartet, daß die günstige Wirtschaftssituation während der ersten sechs Monate des laufenden Jahres anhalten wird. Die Prognosen werden allerdings etwas weniger präzise, soweit das zweite Halbjahr 1955 in Frage kommt, weil man auf so lange Zeit unter den bestehenden Umständen eben nicht viel voraussagen kann. Feststehen dürfte, daß die weiteren wirtschaftlichen Entwicklungen hier von der zukünftigen Geld- und Kreditpolitik entscheidend beeinflußt werden. Wichtige Anregungen kreditpolitischer Art sind vor allem von den Verhandlungen vor dem Fulbright Committee zu erwarten. Man wird ihnen schon deshalb mit besonderer Aufmerksamkeit folgen müssen.