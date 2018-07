Die Berliner Handelsgesellschaft (Kommanditgesellschaft a. A.) Berlin-Frankfurt, hat als erste deutsche Großbank ihre Bilanz zum 31 Dezember 1954 vorgelegt. Diese weist eine Ausweitung von 271 Mill. DM auf 338 Mill. DM auf, also um 25 v. H. Der Gesamtumsatz des Instituts lag mit rd. 11,25 Mrd. DM um rd. 32 v. H. über dem Vorjahrsumsatz. Dr. von Schwartzkoppen konnte in einer Pressekonferenz erklären, daß die innere Struktur der Bilanz die gleiche ist. wie die, die die Vorkriegsbilanzen aufwiesen. Das ist nicht verwunderlich, weil sich das Geschäft der Berliner Handelsgesellschaft nicht geändert habe, die nach wie vor eine filiallose Großbank ist, die in erster Linie mit Industrie- und Handelsunternehmen, aber auch mit Regionalbanken zusammenarbeitet.

Das abgelaufene Geschäftsjahr hat sich bestens entwickelt, so daß die Dividende (1953 – 6 1/2 v. H.) auf 8 v. H. erhöht werden kann. Mit diesem Ergebnis können die Aktionäre recht zufrieden sein, zumal die Berliner Handelsgesellschaft ihr Kapital günstig, d. h. im Verhältnis von 7 : 5 umgestellt hat. Aus dem rechnerischen Reingewinn des Jahres 1954 wird an die freie Rücklage ein Beitrag von einer Million DM überwiesen. Dieser Betrag ist freigeworden, nachdem Im Berichtsjahr die bisher in Westberlin geltenden Sätze für Sammelwertberichtigungen auf die unzureichenden Sätze im Bundesgebiet ermäßigt wurden. Die Geschäftsinhaber der Berliner Handelsgesellschaft halten es für bedenklich, wenn den Kreditinstituten in Zeiten einer guten Konjunktur die Bildung von angemessenen Rückstellungen für Kreditrisiken erschwert wird. Der in Berlin freigewordene Betrag stellt ihrer Meinung nach nur einen Scheingewinn dar, der allerdings voll versteuert werden muß. Scheingewinne aber soll man nicht für Dividendenzahlungen benutzen.

Die inneren Reserven der Bank wurden nach Angabe der Verwaltung recht erheblich verstärkt; vor allem wurde bei den Debitoren allen sichtbar gewordenen Risiken voll Rechnung getragen. Die Liquidität ist günstig! die Barreserven betrugen bei Jahresende 18,1 Mill. DM, was einer Barliquidität von 6,38 v. H. entspricht Die sonstigen liquiden Mittel, vor allem Guthaben bei Kreditinstituten, zentralbankfähige Wechsel, lombardfähige Wertpapiere usw., betrugen einschl. der Barreserven 122,8 Mill. DM. Sie deckten 43,4 v. H. der Gesamt-Verbindlichkeiten. – e b.