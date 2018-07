Inhalt Seite 1 — Erfolgsbilanz von Siemens Seite 2 Auf einer Seite lesen

Über eine steile Aufwärtsentwicklung kann der größte westdeutsche Elektrokonzern, die Simens-Gruppe, im vergangenen Jahr berichten. Dieser Erfolg wird nicht nur aus dem Geschäftsbericht 1953/54 (30. 9.), sondern auch aus den optimistischen Erklärungen des Vorstandsmitgliedes Dr. Adolf Lohse anläßlich einer Pressekonferenz ersichtlich. Der Umsatz der Stammfirmen (Siemens & Halske AG, Berlin-München, und der Siemens-Schuckertwerke AG, Berlin-Erlangen) erhöhte sich um 250 (1. V. 152) Mill. DM auf 1,57 (1,32) Mrd. DM. Der Anteil der Ausfuhr am Gesamtumsatz stieg von 20 auf 23 v. H., der Anteil an der Elektroausfuhr der westlichen Welt wurde von 3 auf 4 v. H. erhöht (8 v. H. in 1936 auf den damaligen Weltmärkten). Der Mehrheitsbesitz einer Reihe früher ausländischer Betriebsgesellschaften wurde zurückerworben. Als erste von den Schweizer Beteiligungsgesellschaften wurde die Albiswerk Zürich AG nach Leistung der Ausgleichszahlung freigegeben. Siemens verfügt in 20 Ländern über eigene Vertriebsgesellschaften mit rd. 4000 Beschäftigten. In der Kostenentwicklung standen den Verteuerungen von Rohmaterialien sowie den Lohn- und Gehaltserhöhungen weitere Rationalisierungserfolge gegenüber. Die Ertragslage war im ganzen wieder befriedigend. Die Geschäftsausweitung bedingte besonders hohe finanzielle Anforderungen. Der erhöhte Finanzbedarf wurde mit 100 Mill. DM 7 1/2 %igen Teilschuldverschreibungen gedeckt. Die Inlandsbelegschaft bei S & H und SSW konnte in der Berichtszeit um 14 700 auf III 100 erhöht werden. Sie nahm in den ersten drei Monaten des neuen Jahres um weitere 2000 Beschäftigte zu; dazu sind noch 6000 im Auslandsgeschäft zu rechnen.

Den Hauptversammlungen werden bei der Siemens & Halske AG wieder 8 v. H. Dividende aus 19,69 (19,48) Mill. DM Gesamtgewinn und bei der Siemens-Schuckertwerke AG wieder 5 v. H. aus 11,69 (11,44) Mill. DM Gesamtgewinn vorgeschlagen werden. Gleichzeitig soll die HV von S & H über die Kapitalerhöhung um 80 auf 320 Mill. DM beschließen. Ferner sollen die 78 Mill. DM VA ohne Stimmrecht in StA umgewandelt werden.

Zur konsolidierten Bilanz erklärte Dr. Lohse, daß Siemens seit der Währungsreform insgesamt 640 Mill. DM investiert und 460 Mill. DM abgeschrieben habe. Im vergangenen Jahr habe man vor allem die longterm-Auslandsgeschäfte (etwa 40 Mill. DM mit durchschnittlicher 5 %iger Verzinsung) in Angriff genommen, bei denen die Zahlung im Durchschnitt auf etwa vier Jahre kreditiert wurde, Mit einem weiteren Ansteigen dieser Position innerhalb der Kundschaftsforderungen im kommenden Jahr um etwa 40 bis 50 Mill. DM sei zu rechnen. Im Gegensatz zur DM-EB bezeichnete Dr. Lohse die neue Bilanz als ein „Fundament ohne Schwamm“. Allerdings habe das Verhältnis von Anlagen zu Eigenkapital einen kritischen Punkt erreicht, der vorläufig durch die 100-Mill.-DM-Anleihe überbrückt wurde. Die Zahl der Aktionäre schätzt man auf etwa 60 000, die der Großaktionäre (abgesehen von Angehörigen des Hauses) auf weniger als 5 v. H. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten seien von der kurzfristigen täglichen Liquidität um über 50 v. H. überdeckt. Bei der Umsatzsteigerung habe man keine Überhitzung des Auftragsbestandes durch die Investitionsgüterindustrie feststellen können. Auf dem Schwachstromgebiet habe man stärker als auf dem, Starkstromgebiet aufgeholt. Auch das Haushaltwaren-, Rundfunk- und Fernsehgeschäft biete zu weiterem Optimismus Anlaß.

Bei einer normalen Zuwachsrate von 6 bis 7 v. H. in der Elektroindustrie hält Dr. Lohse die – vor allem im zweiten Halbjahr erfolgte – Geschäftsausweitung um 20 v. H. für eine Aiswirkung des Nachholbedarfs. Die im neuen Jahr noch steifer gewordene Konjunkturkrise und die Überbelegung aller Fabriken des Hauses lasse mit einer mindest gleich großen Zuwachsrate für 1954/55 wie im abgelaufenen Jahr rechnen, so daß eine Kapazitätsvergrößerung auf allen Gebieten notwendig werde. Rüstungsdispositionen, die vorläufig am an der Enge der Finanzierungsmöglichkeiten scheitern müßten, seien nicht eingeplant. Die Zahlung einer gleichen Dividende wie im Vorjahr stelle einen letzten stillen Protest gegen die nun überholte Steuergesetzgebung dar. Der im neuen Jahr zu erwartende Umsatzrekord dürfte sich in einer Erhöhung deiDividenden der Tochtergesellschaften um etwa 2 bis 2 1/2 v. H. äußern. Bei der anhaltenden Aufstiegstendenz beschäftige sich mal in Zukunft – wenn auch noch nicht 1955 – mit weiteren Anleihe-und Kapitalerhöhungsplänen. Datei scheide der internationale Kapitalmarkt vorerst noch aus bis eine klare Lösung in der Londoner Schuldenregelung erzelt worden sei. K.

Die HV der Deutsche Bergin AG, Mannheim-Rheinau, genehmigte die Jahresabschlüsse seit der Währungsreform bis zum 31. 3. 1954. Der Gesamtverlust zum 31. 3. 1954 in Höhe von 1,69 Mill. DM wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der AR blieb nach Wiederwahl unverändert.

Gilette Company erhöht Umsatz. Um annähernd 25 v. H. konnte die Gillette Company, Berlin-Tempelhof. ihren Umsatz an Gillette- und Rotbart-Rasierapparaten in dem abgelaufenen Geschäftsjahr erhöhen. Im Verkaufsprogramm für Rasierapparate nimmt der neue Gillette-Einstückapparat einen bedeutenden Platz ein. Wie die Geschäftsleitung bekanntgibt, sind die technischen Vorbereitungen für die Aufnahme der Produktion von Gillette-Klingen neben den Rotbart-Klingen im Berliner Werk der Schwestergesellschaft Roth-Büchner G.m.b.H. schon in vollem Gange. Dadurch werde sich voraussichtlich der Verkaufsanteil dieser Gillette-Erzeugnisse noch weiter erhöhen. Erstmalig konnten 1953/54 im Exportgeschäft wieder bedeutendere Klingen-Abschlüsse, besonders mit Ostblockstaaten, getätigt werden.