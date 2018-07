Inhalt Seite 1 — Fremde Tauben locken Seite 2 Auf einer Seite lesen

Welche Gemütsberuhigung bereitet es doch, zu lesen:

„§ 25. Fremde Tauben auf seinen Schlag zu locken. Dieses kann auf mancherlei Weise bewerkstelligt werden, und manche dieser Mittel dienen zugleich dazu, daß man seine eigenen Tauben auf dem Schlage erhält.

1. Vorschrift: Man füttere seine Tauben mit Erbsen, welche man in Honigwasser einquellt. Dies Futter lieben die Tiere ungemein, und sobald die fremden Tauben den Honiggeruch riechen, so werden sie gerne mit auf dem Schlage folgen.

2. Vorschrift: Man bestreiche seinen Tauben die Flügel mit Anisöl, welchem Geruch die fremden Tauben bis an den Schlag folgen, indem sie denselben sehr lieben und Anis ein köstliches Futter für sie ist.“

So steht es in einer handgeschriebenen Enzyklopädie der Haus- und Landwirtschaft, Gastronomie, der Jagd und des Fischfangs, die jetzt auf der „Auktion 59“ des Buch- und Kunstantiquariats Dr. Ernst Hauswedell in Hamburg ausgeboten wurde. Der Verfasser, ein hessischer Landedelmann der Biedermeierzeit namens H. H. W. v. Stockhausen, hat von 1823–1840, also 17 Jahre an diesem Werk geschrieben, das 125 Foliobände umfaßt, deren erste 106 unter dem Titel „Vermischte Sammlung von Allerley zum Nutzen und Vergnügen“ zusammengefaßt sind, während die übrigen 19 Bände „Koch- und Haushaltungsbuch für junge Frauenzimmer, welche eine Haushaltung führen wollen“ benannt sind.

In einer großen, ausgeruhten, sauberen Handschrift, die Wohlhabenheit und zeitliche Ungebundenheit verrät, hat der Autor mit unendlichem Fleiß eine schier unzählbare Fülle praktischer Anweisungen aus dem Landleben und der Haushaltführung auf dem Lande gesammelt. Der jungen Frau wird angeraten, darauf zu achten, daß Schweineschinken keinen üblen Geruch haben darf. „Um ihn zu probieren, ob er inwendig gut und nicht angegangen ist, sticht man mit einem spitzigen Hölzchen hinein, läßt solches einige Zeit darin stecken, und riecht bey dem Herausziehen daran; der Geruch des Hölzchen wird dann zu erkennen geben, ob der Schinken inwendig gut ist.“ Oder sie wird belehrt, daß es von Artischocken zweierlei Sorten gibt: solche mit runden und spitzen Blättern, wobei den runden der Vorzug zu geben sei. Hunderte von Rezepten sagen, was zu bestimmten Jahreszeiten oder Gelegenheiten vorteilhaft zu bereiten ist; aber die Hausfrau muß auch wissen, wie man Rüböl zum Brennen der Lampen reinigt, wie man Kerzen zieht, schwarze Lederlackierung für Schuhe herstellt – wie man Schwimmgurte, Räucherkerzchen oder „die wahre und echte Wermut-Essenz“ macht.

Natürlich läuft dem Leser auch heute noch bei einem Rezept wie dem „Nr. 282“ das Wasser im Munde zusammen: „Sauerkraut à la crême mit Hecht oder Austern für 14 Personen.“ Doch, insgesamt scheinen aus jetziger Sicht nicht die kulinarischen Fertigkeiten das Wesentliche der Menschen jener Zeit, sondern ihre vielseitigen Fähigkeiten, mit jedem praktischen Problem des Haus- und Landlebens auf geschickte und tüchtige Art fertig zu werden. Heute, wo fast alles genormt und verbrauchsfertig zu haben ist, so daß vielerlei Mühe wegfällt, ist damit auch vieles von einem natürlichen, praktischen Sinn verlorengegangen, der in früheren Zeiten eine Selbstverständlichkeit war. Dieses Auf-sich-selbst-gestellt-Sein ist das Imponierende, das sich dem Leser der Stockhausenschen Papierhandschrift mitteilt.