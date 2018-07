Immer, wenn Herr Paronne, Präsident von Totienne, die Hauptstädte seiner weitläufigen Provinzen abfuhr, gingen seiner Ankunft in den betroffenen Gebieten große Vorbereitungen voraus. Es war bekannt, daß Paronne der Musik in hohem Maße ergeben war – eine Passion, die er mit der Mehrzahl seiner Anhänger teilte. Man hatte sich in seinen Provinzen daran gewöhnt, regelmäßig große „Konzerte oder Kammermusikabende zu seinen Ihren zu veranstalten; dergleichen Veranstaltungen latten jedoch mit der Zeit so überhandgenommen, daß Paronne ihnen unmöglich in jedem einzelnen Fall persönlich beiwohnen konnte, und so war es schließlich dahin gekommen, daß er allabendlich in seiner Villa sogenannte Musikrapporte entgegennahm, die, vom Kultusminister verlesen, mitunter bis zu vier Stunden dauerten.

Es sei unnötig, erklärte Paronne anläßlich solcher Abende, die Musik selbst zu hören. Der Gedanke, daß sie zur Stunde irgendwo stattfinde, beruhige im vollends; infolge Zeitmangels müsse er auf den simplen Vollzug des Hörens verzichten. Wenn der betagte Minister, ein ehemaliger Promenadengeiger, den ersten Musikposten, etwa: „Cavalcante, 20 Uhr, loben Schumann, Fantasie C-dur, op. 17“ oder „Somoto Grande, 20.30 Uhr, G. Fr. Haendel, Concerto grosso, B-dur“, verlesen hatte, so erheischte die Sitte, daß rundum eine kleine Stille eintrat, während der die Anwesenden sich dem gleichsam stenographischen, lautlosen Genuß des verlesenen Musikwerkes hinzugeben hatten. Erst wenn der Marschallstab des Präsidenten, von einem sinnigen Meister in Form eines Taktstocks gebildet, sich hob und senkte, konnte zur Verlesung des nächsten Musikpostens geschritten werden – freilich nicht, ohne daß Paronne das imaginär Vernommene kurz kommentierte. „Der zweite Satz war verkorkst, die Bläser soll man entlassen“, sagte er etwa, oder: „Das Presto war keins, ich behalte mir Konsequenzen vor.“

Damit seine Anmerkungen auf die zur Stunde erst stattfindenden Konzerte auch zuträfen, wurden de Musikdirektoren der Städte kurz vor Beginn der Veranstaltungen in verschlüsselten Telegrammen verständigt, und es galt als besonderer Gnadenerweis, wenn Paronne fehlerlose Konzerte anordnete – allerdings eine Huld, die nur Günstlingen zuteil wurde. Besonders die weit abgelegenen Kreisstädte der nördlichen Provinzen wurden ziemlich ungerecht behandelt, weil Paronne nun einmal eine Abneigung gegen alles hegte, was aus dem Norden kam. Fast immer erreichten die dortigen Kapellmeister Befehle wie „Im dritten Satz hat das Klavier zweimal auszusetzen“, „Das Allegro assai findet heute nicht statt“ oder „Der Geiger hat alle Einsätze zu verpatzen“. Falls gewisse Musiker wiederholt „versagten“, ordnete Paronne ihre sofortige Deportation an, und es nimmt daher nicht wunder, daß die Arbeitslager an der Westküste von Dirigenten, Blasorchestern und Musikanten jeder Art übervölkert waren. Außer an seinem Geburtstag und dem seiner längst gehörlosen Mutter erlaubte Paronne makellose Musikdarbietungen nur in seinem Heimatdorf, einem Flecken von 140 Einwohnern: wer immer im Lande gute Musik hören wollte, mußte in dies abgelegene Nest reisen, das vermöge dieses Vorzugs zu nie geahnter wirtschaftlicher Blüte kam. Auf Bittschreiben aus anderen Provinzen, in denen er um Zulassung fehlerloser Musik angefleht wurde, pflegte er mit Hohnlachen zu reagieren.

In den Gazetten des Landes nahm die tägliche Berichterstattung über die Abende im Hause Paronne großen Raum ein. In Kommentaren wurde darauf hingewiesen, daß nun erstmalig die Musikdarbietungen des ganzen Landes zentral erfaßt und genossen werden könnten. Wie bei den weisen Teppichwirkern Persiens, so obwalte auch Demut in der Paronneschen „Fehlerkontingentierung“, weil mit der willentlichen Fehlerkonstruktion die immanente Unvollkommenheit aller irdischen Verrichtung von vornherein eingestanden sei. Um so mehr misse a) der unbeabsichtigte Fehler, die gedankenlose, nicht autorisierte Versündigung und b) die Nichtbefolgung des angeordneten, sanktionierten Fehlers geahndet werden.

Als Paronne in politischen Angelegenheiten eine Reise über Land ankündigte, überraschte es, zu hören, daß er gesonnen sei, anläßlich dieser Fahrt sämtliche Orchester des Landes persönlich zu inspizieren. Da er für diese Unternehmung nicht allzuviel Zeit ansetzen, ja, in keiner Stadt haltmachen wollte, ordnete er an, daß die Orchester an den Einfahrten, der Städte zu beiden Seiten der Straßen postiert werden sollten, und zwar dergestalt, daß er im Vorbeifahren die geforderten Symphonien hören könne. Zu diesem Zweck wurden mitunter Hunderte von gleichartigen Orchestern die Straßen entlang aufgestellt. Man hatte den Berechnungen eine regelmäßige Geschwindigkeit von sieben Stundenkilometern zugrundegelegt; bei dieser Geschwindigkeit hatte jedes der Orchester bloß fünf Takte zu spielen und sich alsbald zu zerstreuen, so daß im Vorbeifahren die beabsichtigte Melodienfolge sich harmonisch ineinanderschob, ehe – in der Regel vor dem Rathaus– die Coda einsetzte. Sah man beispielsweise zweihundetr Meter lang kein Orchester, so bezeichnete dieser Abstand eine Generalpause, und der Chauffeur des Präsidenten hütete sich, dieses Zeitmaß durch eine erhöhte Geschwindigkeit mutwillig zu überbrücken. Jede auch nur kleine Verlangsamung der Geschwindigkeit hätte zu einer kläglichen Verzerrung der Töne geführt.

Kenner hatten vorausgesehen, daß diese Reise nicht ohne Hindernisse abgehen werde. Die Berechnungen waren mitunter zu diffizil. Aber selbst Paronnes schlimmste Gegner hätten sich nicht träumen lassen, zu welchem Verhängnis es dem Diktator wurde, als er versehentlich von der falschen Seite in eine Ortschaft hineinfuhr. Statt des geforderten Violinkonzerts E-dur von J. S. Bach hörte er eine Tonkomposition, die an eine Art Hindemith erinnerte, dessen Musik, wie im ganzen Land bekannt war, den sonst robusten Paronne seinerzeit für Monate aufs Krankenbett geworfen hatte. Schon das Spirituoso, das er von hinten nach vorn hörte, zeitigte verheerende akustische Folgen, aber als sein Wagen hinter einer riesigen Kreuzung das statt hin- zurückgespielte Andante erreichte, sah man den Diktator im Fond seines Wagens über dem roten Lederpolster zusammenklappen und einem Schüttelkrampf anheimfallen, der ihn bis zu seiner Todesstunde in einer Heilanstalt im Norden des Landes nicht mehr verließ. Man beerdigte ihn in einer überlebensgroßen Violine.