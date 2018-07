Inhalt Seite 1 — Ich höre nicht mehr zu Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ich leide an einerAbnormität, die mir etwas zu schaffen macht. Ich bin nämlich nicht von der Sucht vieler Menschen befallen, sich totschlagen zu lassen. Nein, nicht mittels eines Schmiedehammers oder eines Beiles. Wäre das nur – bitte schön, immer zu, wem es Vergnügen bereitet.

Jene Sucht, die ich meine, hat etwas mit Akustik zu tun. Und weil ich nicht vonder Sucht befallen bin, mich tagtäglich unaufhörlich akustisch totschlagen zu lassen, darum habe ich mir einen Schweigeapparat konstruiert. Vielleicht deutet schon der Name auf seine Bestimmung hin.

Ich kann abschalten. Was und wen ich immer will. Ich höre einfach nicht mehr zu. Zuerst, als ich mir meiner Abnormität bewußt wurde, kam ich natürlich auf den naheliegenden Einfall, mir Watte in die Ohren zu stopfen. Das heißt aber die Dinge über- und zu weittreiben. Dann hörte ich ja gar nichts mehr, nicht einmal, wenn es mal ausnahmsweise – aber wo, aber wann? – still sein sollte.

Jetzt ist das so: Ich sehe, wie sich jemand behelmt einem Motorrad nähert. Ich schalte schon auf 3 (leise), er steigt auf, ich schalte auf 2 (leiser), er beginnt, sich triumphierend umblickend, mit seinem widerlichen Getöse; ich aber, abnorm, wie ich nun mal bin, schalte auf 1 (still). Ich sehe ihn noch seinen Gashebel durchtreten. Aber ich hörte ihn nicht mehr.

Mit Autohupen ist das etwas schwieriger. Man kann es einem Auto nicht ohne weiteres ansehen, ob sein Fahrer ein Huplüstling ist oder nicht. Plötzlich hupt es, und das Trommelfell zittert. Auf solche Überfälle muß man gefaßt sein.

Leicht hat man es hingegen mit falsch pfeifenden Bäcker jungen. Sie ziehen einem, Brotkorb in der Hand, Lippen gespitzt, entgegen – schon rutscht die Hand wie von selbst zum Abschalter; das Ganze hat etwas vom guten alten Stummfilm.

Es sind nicht etwa nur die vorwiegend technisierten Lärmerzeuger, von denen sich viele Menschen gern totschlagen lassen. Nicht nur die unausstehlich quietschende, orgelnde, röhrende Radiomusik, die aus allen Fenstern dringt und aus allen Ritzen in den Wänden. Nicht nur die krächzenden Lautsprecherstimmen auf den Bahnsteigen und in den Straßenbahnen. Auch nicht das Dröhnen der motorisierten Bagger und Abschlepp er ist es oder das nächtliche Gröhlen Betrunkener. Auch sollte man nicht alle Schuld den Kurkapellen mit ihrer unvergänglichen Toselliserenade in die Lackschuhe schieben. So einfach sollte man es sich nicht machen. Man übersieht oder überhört ja zu leicht, was einem auch stimmlich Tag für Tag im geselligen Verkehr geboten oder, wenn man so will, zugemutet wird. Man überschätzt die Stimmgewalt und die Audruckskraft mittelalterlicher Damen, die schneidende Schärfe ihrer Aussprache, ihr quäkendes, quirlendes Lachen.