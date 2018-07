Als in Goethes „Werther“ Lotte beim Anblick eines Gewitters ihrer Erschütterung Ausdruck geben will, sagt sie nur ein Wort: Klopstock. Es ist die Beschwörungsformel für jene unerhört gesteigerte Erlebnisintensität, die durch Klopstocks Dichtungen ausgelöst wurde und eine ganz neue Ära der deutschen Literatur heraufführen sollte. Von dieser Magie des Dichternamens ist nicht viel übriggeblieben, oder sie ist vielleicht sogar in ihr Gegenteil umgeschlagen, denn für manchen modernen Leser ist der Name Klopstock ein Inbegriff der Langeweile. Dieses Vorurteil ist für den Herausgeber einer für das gebildete Publikum gedachten Auswahl aus Klopstocks Werken keine geringe Gefahr, denn es könnte ihn veranlassen, sich allzu ängstlich auf diejenigen Werkteile zu beschränken, die dem modernen.Kunstverständnis noch ohne jede Bemühung zugänglich sind. Das aber hieße die Reihe jener schon im vorigen Jahrhundert auftauchenden, „nach den Bedürfnissen der Zeit“ eingerichteten Auswahlen zu erweitern, die ziemlich stereotyp nur die vermeintliche Sonnenseite dieses in seiner ganzen Bedeutung noch längst nicht gewürdigten Autors zeigen. Klopstock ist nämlich keineswegs so überholt, wie man oft meinen möchte. Er lebt zwar nicht wie andere Klassiker durch die lebendige Lektüre seiner Werke, wohl aber durch die bis unmittelbar in die Moderne hineinreichende Nachwirkung dessen, was er als kühner Sprachschöpfer und Sprachreformer für die Entwicklung der deutschen Dichtersprache geleistet hat. Diese Seite seiner Leistung stärker sichtbar zu machen, ist der erfreuliche Vorsatz einer neuen Auswahl:

Friedrich Gottlieb Klopstock. Ausgewählte Werke. Herausgegeben von Karl August Schleiden, Nachwort von Friedrich Georg Jünger. 470 S., Leinen, 12,– DM (bei Carl Hauser, München).

Der Herausgeber, durch eine wissenschaftliche Arbeit schon als ein vorzüglicher Kenner Klopstocks ausgewiesen, hat mit sicherer Hand nicht nur die sprachmächtigsten Dichtungen ausgewählt, sondern auch die wichtigsten sprachästhetischen und kunsttheoretischen Äußerungen des Dichters in Vers und Prosa zusammengestellt. Sein Ziel aber war vor allem, einen gültigen Querschnitt durch das Gesamtschaffen zu geben, was mit den drei ersten Gesängen des „Messias“, mit einer Auslese von Oden, Hymnen, Epigrammen, Übersetzungen, Prosaschriften und Briefen trefflich gelungen ist. Überall ist die Berücksichtigung dessen, was ein moderner Leser einerseits versteht und was er anderseits getrost zulernen kann, umsichtig eingehalten worden. Auch im Philologischen, das heißt in der Wahl der authentischen Texte und in den notwendigen Erläuterungen, herrscht Verläßlichkeit. Friedrich Georg Jünger erhöhte den Wert dieser Ausgabe mit einem schönen Nachwort, in dem besonders das Verdienst Klopstocks um Form und Sprache deutscher Dichtung mit eindrucksvoller Prägnanz gewürdigt wird. K. L. Schneider